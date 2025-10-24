Perú

Pedro Castillo llama “basura” a Fernando Rospigliosi en plena sesión de la Subcomisión

Golpista intentó defenderse ante la denuncia constitucional para inhabilitarlo por 10 años, pero perdió los papeles, insistió en que no hubo golpe de Estado y amenazó a congresistas

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Pedro Castillo llama "basura" a Fernando Rospigliosi

El golpista expresidente Pedro Castillo perdió la compostura durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y tildó de “basura” al presiente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

“Estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto del pueblo (sic). En ese sentido, estaré aquí y en donde quieran ustedes, en Palacio de Gobierno, nos vamos a encontrar. Nos vemos en el cambio de mando. Me he dirigido al pueblo, no a esta Subcomisión, más aún que el día de hoy tiene a un presidente del Congreso a esa basura de Rospigliosi”, dijo Castillo.

Inmediatamente, la fujimorista Patricia Juárez solicitó a la presidenta de la Subcomisión, la apepista Lady Camones, que se le exija al golpista que retire la palabra ofensiva. Sin embargo, el exmandatario ya se había desconectado de la sesión. “Es un acto de cobardía”, añadió Juárez.

Pedro Castillo insultó a Fernando
Pedro Castillo insultó a Fernando Rospigliosi en plena audiencia de la Subcomisión. Foto: composición Infobae

Durante su defensa, Pedro Castillo invocó los mismos argumentos que usó en el juicio oral en su contra por rebelión. Inició calificando al Congreso como “desligitimado” y “que no tiene verguenza, moral ni política”.

“A un presidente constitucional de la República, elegido abiertamente, han vacado y han permitido la detención siendo presidente de la República. Y se ufanan de haber vacado al presidente de la República cuando su propia ley les ha dado en la propia cara. No pudieron conmigo, como no pueden ahora con el pueblo y menos con la juventud (...). A su títere, Boluarte, la vacaron con más de 104 votos. Conmigo no pudieron. Por eso sigo siendo presidente constitucional de la República, secuestrado en Barbadillo”, deliró. Luego tildó de “mediocres” a los parlamentarios, lo que motivó a que se le llame la atención.

Castillo continuó negando la realidad. Afirmó que el golpe fue “ocasionado por este Congreso” y que supuestamente “el pueblo no solamente se vuelca a las calles, no solamente pide mi libertad, sino también mi restitución”.

También amenazó con hacer públicos supuestos pedidos que le habrían hecho llegar congresistas: “Me tienen acá porque nunca me sometí a firmar su hoja de ruta. (...) Me hubiese gustado hacer esta defensa mirándolos a la cara, que aún tengo sus sobres guardados cuando hacían llegar a través de los intermediarios para darles un ministerio, darles algunas direcciones. Pero va a haber su oportunidad, va a ver en su momento”.

Y agregó: “Son repudiados. Ustedes y el propio gobierno no llegan ni al 5 %. Les reto a cada uno de ustedes a caminar por cualquier calle del pueblo, en cualquier plaza, en cualquier espacio. Eso no la van a poder detener. Me pueden inhabilitar, pero haciéndo eso van a tener sus propias respuestas en el pueblo. Políticamente, este Congreso y este gobierno de facto, ha amontonado piedras para su propia tumba”.

Finalmente, Pedro Castillo reiteró que sus coacusados “no tienen nada que ver” con el delito de rebelión, cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa, en su caso, infracciones a la Constitución.

“Cuando yo hago esa lectura, la hice por mi propia cuenta, sin cometer, sin conspirar, sin reunirme, porque el 6 de diciembre me reuní con mi defensa, con mi equipo legal y con algunos congresistas para ir a responder su nefasta tercera (moción de) vacancia para el 7 de diciembre”, apuntó el golpista.

Temas Relacionados

Pedro CastilloFernando RospigliosiCongreso de la RepúblicaSubcomisión de Acusaciones Constitucionalesperu-politica

Más Noticias

Trump, el proteccionismo para la tecnología, y el rol de Perú

El impacto se sentirá más fuerte al largo plazo en la creación de startups o medianas empresas que buscan ofrecer un producto o servicio sostenido en la tecnología

Trump, el proteccionismo para la

¿Qué pasa con el puente de vidrio entre Barranco y Miraflores? Municipalidad aclara estado de la vía

La reciente difusión de imágenes que muestran supuestas irregularidades en el piso vidriado activó la inquietud de usuarios y turistas, pero autoridades distritales confirmaron que la vía cumple con los controles y permite el paso habitual

¿Qué pasa con el puente

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Las ‘blanquiazules’ se alistan para enfrentar el torneo más importante del mundo que se llevará a cabo en Sao Paulo en diciembre. Conoce dóonde ver la participación de las bicampeonas

Canal TV exclusivo que transmitirá

Allanan Municipalidad y vivienda del alcalde de La Mar que lideraría una presunta red criminal en Ayacucho y Lima

La Fiscalía y la Policía Anticorrupción allanaron 17 inmuebles por una investigación de colusión agravada que involucra al burgomaestre Edwin Navarro Torres y funcionarios municipales

Allanan Municipalidad y vivienda del

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

La actriz mexicana, conocida mundialmente como La Chilindrina, reveló en una entrevista difundida por Ponte en la Cola que sufrió maltratos y una grave desatención médica durante su reciente visita al Perú.

María Antonieta de las Nieves
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí niega imitar a

José Jerí niega imitar a Nayib Bukele y llama desadaptados a sus detractores: “Les tuiteo de vez en cuando”

Fallo del TC que benefició a Keiko Fujimori no se aplicará automáticamente a Ollanta Humala y Susana Villarán

Abogado de Luis Magallanes revela que muchos policías no confían en la Defensoría de la PNP y deben pagar un seguro privado

Confirmado: Dina Boluarte se llevará más de 200 mil soles del Reniec tras fallo final del PJ

“Presidente, no vaya”: la ‘maldición’ que aleja a los jefes de Estado de las cárceles, según exjefe del INPE

ENTRETENIMIENTO

María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves y su hija acusan de maltrato a empresarios de su circo en Perú: “Estaba ida y no reconocía a nadie”

Maju Mantilla confiesa que desea regresar a la TV tras su polémica salida de Arriba Mi Gente: “Ojalá, si Dios quiere”

Cristian Castro en Perú: horarios, accesos y todo lo que debes saber para su concierto en Costa 21

‘El Valor de la Verdad’ de Nadeska Widausky promete fuertes confesiones: “Todo lo que pedía me lo daba”

Magaly Medina se burla del discurso de Gisela Valcárcel en la CCL: “Le regalo una chela a quien la traduzca”

DEPORTES

Canal TV exclusivo que transmitirá

Canal TV exclusivo que transmitirá los partidos de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El plan de Universitario para celebrar el tricampeonato en la Liga 1 2025: ¿cómo será la premiación?

Universitario vs Sporting Cristal 1-0: gol y resumen de triunfo ‘crema’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Programación de la Noche Blanquiazul 2025 de Alianza Lima: partidos, horarios y canal TV del cuadrangular de vóley

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos