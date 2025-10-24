Pedro Castillo llama “basura” a Fernando Rospigliosi en plena sesión de la Subcomisión

Pedro Castillo llama "basura" a Fernando Rospigliosi

El golpista expresidente Pedro Castillo perdió la compostura durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y tildó de “basura” al presiente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi.

“Estamos del lado correcto de la historia. Estamos del lado correcto del pueblo (sic). En ese sentido, estaré aquí y en donde quieran ustedes, en Palacio de Gobierno, nos vamos a encontrar. Nos vemos en el cambio de mando. Me he dirigido al pueblo, no a esta Subcomisión, más aún que el día de hoy tiene a un presidente del Congreso a esa basura de Rospigliosi”, dijo Castillo.

Inmediatamente, la fujimorista Patricia Juárez solicitó a la presidenta de la Subcomisión, la apepista Lady Camones, que se le exija al golpista que retire la palabra ofensiva. Sin embargo, el exmandatario ya se había desconectado de la sesión. “Es un acto de cobardía”, añadió Juárez.

Pedro Castillo insultó a Fernando Rospigliosi en plena audiencia de la Subcomisión. Foto: composición Infobae

Durante su defensa, Pedro Castillo invocó los mismos argumentos que usó en el juicio oral en su contra por rebelión. Inició calificando al Congreso como “desligitimado” y “que no tiene verguenza, moral ni política”.

“A un presidente constitucional de la República, elegido abiertamente, han vacado y han permitido la detención siendo presidente de la República. Y se ufanan de haber vacado al presidente de la República cuando su propia ley les ha dado en la propia cara. No pudieron conmigo, como no pueden ahora con el pueblo y menos con la juventud (...). A su títere, Boluarte, la vacaron con más de 104 votos. Conmigo no pudieron. Por eso sigo siendo presidente constitucional de la República, secuestrado en Barbadillo”, deliró. Luego tildó de “mediocres” a los parlamentarios, lo que motivó a que se le llame la atención.

Castillo continuó negando la realidad. Afirmó que el golpe fue “ocasionado por este Congreso” y que supuestamente “el pueblo no solamente se vuelca a las calles, no solamente pide mi libertad, sino también mi restitución”.

También amenazó con hacer públicos supuestos pedidos que le habrían hecho llegar congresistas: “Me tienen acá porque nunca me sometí a firmar su hoja de ruta. (...) Me hubiese gustado hacer esta defensa mirándolos a la cara, que aún tengo sus sobres guardados cuando hacían llegar a través de los intermediarios para darles un ministerio, darles algunas direcciones. Pero va a haber su oportunidad, va a ver en su momento”.

Y agregó: “Son repudiados. Ustedes y el propio gobierno no llegan ni al 5 %. Les reto a cada uno de ustedes a caminar por cualquier calle del pueblo, en cualquier plaza, en cualquier espacio. Eso no la van a poder detener. Me pueden inhabilitar, pero haciéndo eso van a tener sus propias respuestas en el pueblo. Políticamente, este Congreso y este gobierno de facto, ha amontonado piedras para su propia tumba”.

Finalmente, Pedro Castillo reiteró que sus coacusados “no tienen nada que ver” con el delito de rebelión, cuando la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalúa, en su caso, infracciones a la Constitución.

“Cuando yo hago esa lectura, la hice por mi propia cuenta, sin cometer, sin conspirar, sin reunirme, porque el 6 de diciembre me reuní con mi defensa, con mi equipo legal y con algunos congresistas para ir a responder su nefasta tercera (moción de) vacancia para el 7 de diciembre”, apuntó el golpista.