El juicio contra Pedro Castillo entra en su recta final: La próxima semana inician los alegatos finales

Para la próxima sesión está previsto el interrogatorio a los acusados. Fiscalía pide 34 años de prisión contra el golpista, aunque recibiría una pena menor si al final no es condenado por rebelión, sino por conspiración

Diego Casimiro Ore

Se desconoce si Castillo aceptará
Se desconoce si Castillo aceptará ser interrogado. Foto: Poder Judicial

El juicio oral contra el vacado expresidente Pedro Castillo por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 entrará en su recta el próximo viernes 24 de octubre. Así lo anunció la Sala Penal Especial de la Corte Suprema en la sesión del último jueves.

Previamente, el martes 21 y jueves 23 de octubre se ha agendado el interrogatorio a los acusados. Además de Castillo, están acusados por rebelión Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y los policías Justo Venero y Manuel Lozada.

La jueza suprema y directora de debates Norma Carbajal indicó que, en caso estos se nieguen a ser interrogados, se procederá conforme al artículo 376.1 del Código Procesal Penal, es decir, se les advertirá que el juicio continuará y se leerán las declaraciones que dieron ante la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

El 24 de octubre se tiene previsto el inicio de los alegatos finales, la fase previa a la sentencia. Primero expondrá el representante del Ministerio Público y posteriormente las defensas de los acusados.

Sala Penal Especial de la
Sala Penal Especial de la Corte Suprema. Foto: Poder Judicial

Finalmente, la Sala Suprema Penal Especial le dará la palabra a Pedro Castillo y sus coacusados para que hagan su última autodefensa.

Una vez que cada imputado diga lo que mejor crea conveniente, se dará por cerrado el debate y los jueces supremos pasarán "de inmediato y sin interrupción, a deliberar en sesión secreta", según establece el Código Procesal Penal.

Las penas

La Fiscalía solicitó 34 años de prisión contra el golpista Pedro Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Sin embargo, podría recibir una pena menor.

La Sala Suprema anunció que podría desvincularse de la acusación por rebelión y optar por calificar los hechos imputados a Castillo y cómplices como una conspiración para la rebelión, lo que implicaría una reducción de la eventual pena a imponer.

Aníbal Torres, Pedro Castillo y
Aníbal Torres, Pedro Castillo y Betssy Chávez.

La misma suerte correrían Betssy Chávez, Willy Huerta y los policías Justo Venero y Manuel Lozada. Contra todos ellos se ha requerido 25 años de prisión por rebelión.

Cabe precisar que el expremier Aníbal Torres también es acusado por rebelión; sin embargo, debido a su avanzada edad, la Fiscalía pide solo 15 años de prisión en su contra.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado solicita que todos los acusados paguen una reparación civil ascendente a 65.419.038 soles.

Nuevo delirio

Durante la última sesión del juicio oral, Pedro Castillo volvió a referirse a sí mismo como “presidente legítimo del país” a pesar de que fue vacado por su intentona golpista de 2022.

“Cuanto me gustaría escuchar al Ministerio Público que, en vez de juzgar a un presidente legítimo del país, se pronuncie sobre los casos que ha sostenido ayer no solamente en Lima, sino a nivel nacional”, dijo el golpista en referencia a la marcha nacional del 15 de octubre.

“Cómo es posible que este Congreso totalmente ilegítimo no solamente amenace al pueblo, terruquea al pueblo, pone a un presidente totalmente ilegítimo que no puede ni siquiera tener los votos para ser congresista”, indicó refiriéndose a José Jerí.

Finalmente, Castillo reiteró que “estos señores”, señalando a sus coacusados, “no tienen nada que ver en este juicio”.

Temas Relacionados

Pedro CastilloGolpe de EstadoPoder Judicialperu-politica

