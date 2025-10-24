Familia de Mario Vargas Llosa evalúa demandar a Isabel Preysler por publicar cartas íntimas del Nobel: “Un auténtico desprestigio”

Familia de Mario Vargas Llosa estudiaría demandar a Isabel Preysler por publicar sus cartas más íntimas. Infobae Perú / Captura TV - El tiempo justo

El 22 de octubre, la Cátedra Vargas Llosa habría celebrado la VI Bienal de Novela Mario Vargas Llosa en la ciudad de Cáceres, España, un evento literario que buscaba rendir homenaje al Premio Nobel peruano. Sin embargo, la jornada habría estado marcada por una fuerte tensión familiar, pues ese mismo día Isabel Preysler presentaba sus memorias, un libro que incluiría ocho cartas íntimas escritas por Mario Vargas Llosa durante su relación con la llamada “Reina de Corazones”.

Mientras parte de la familia del escritor participó en la ceremonia oficial, el programa español ‘El tiempo justo’ habría logrado comunicarse con una fuente cercana a Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del Nobel, quien se encontraría acompañándolo desde la víspera. De acuerdo con esta persona, la publicación de las memorias de Preysler habría causado un profundo malestar dentro del entorno familiar, especialmente por la difusión de correspondencia privada.

La fuente habría asegurado que Álvaro Vargas Llosa se encontraría “molesto” con la situación, ya que consideraría que el lanzamiento del libro habría empañado el homenaje que se organizaba en honor a su padre. “Me cuentan literalmente que Álvaro está 'muy cabreado' porque siente que este homenaje, preparado con tanto esfuerzo, ha quedado ensombrecido por las revelaciones del libro”, habría explicado el reportero de ‘El tiempo justo’, citando a la persona allegada.

Según esta misma versión, lo que más habría irritado al hijo del escritor no sería solo el momento elegido para la publicación, sino el contenido del libro en sí. La fuente habría indicado que la divulgación de ocho cartas privadas habría sido interpretada por la familia como un acto de indiscreción y falta de respeto hacia la intimidad del autor de La ciudad y los perros.

“Lo que más le habría enfadado, me dicen, es la publicación de esas cartas que él considera muy íntimas de su padre. Cree que eso no debía salir a la luz pública”, habría añadido el periodista.

Asimismo, el informante habría afirmado que tanto Álvaro como otros miembros de la familia estarían evaluando emprender acciones legales contra Isabel Preysler por la utilización y publicación de material que pertenecería al ámbito personal del escritor. “Me aseguran que él y su familia estarían estudiando desde hoy mismo demandarla”, se escucha decir al comunicador español.

El malestar no se limitaría a una simple molestia emocional. De acuerdo con la información difundida por el programa, Álvaro Vargas Llosa habría considerado que la publicación de las cartas supone “un auténtico desprestigio a su padre”, no solo por el contenido íntimo de las misivas, sino porque podrían alterar la imagen pública del Nobel, quien durante años fue extremadamente reservado con su vida privada.

¿Qué reveló Isabel Preysler sobre Mario Vargas Llosa en sus memorias?

En su libro de memorias, Isabel Preysler habría querido ofrecer su versión de los hechos sobre la relación que mantuvo con el escritor entre 2015 y 2022, además de desmentir supuestas versiones difundidas por el entorno del novelista. La socialité habría afirmado que Vargas Llosa la amaba profundamente, y que las cartas que él le escribió serían prueba de un amor intenso que, con el tiempo, se vio afectado por los celos y la incompatibilidad de carácter.

Sin embargo, para la familia del Nobel, el gesto de publicar esas cartas no habría sido visto como un tributo, sino como una exposición innecesaria de la intimidad de Mario Vargas Llosa, quien —según allegados— habría preferido mantener esos recuerdos en el ámbito estrictamente privado.

Hasta el momento, ni Álvaro Vargas Llosa ni otros familiares han ofrecido declaraciones públicas sobre este tema. Tampoco Isabel Preysler se habría pronunciado en respuesta a las críticas. No obstante, la posibilidad de una demanda seguiría en evaluación, mientras el debate mediático en España se intensifica en torno a la ética de divulgar correspondencia personal de una figura literaria del calibre del Nobel peruano.

Por ahora, todo indica que la familia estaría analizando con cautela sus próximos pasos, intentando equilibrar el respeto a la figura del Nobel con el derecho a proteger su privacidad, mientras el libro de Preysler continúa generando debate sobre los límites entre el amor, la fama y la exposición pública.

