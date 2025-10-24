Perú

Isabel Preysler rompe el silencio y cuenta por qué terminó con Mario Vargas Llosa: “Mi casa no es un hotel”

La socialité publicó la carta con la que puso fin a su relación con el Nobel de Literatura, revelando actitudes que consideró inaceptables durante su convivencia

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Sale a la luz la carta con la que Isabel Preysler terminó con Mario Vargas Llosa: “Por respeto a mí misma, no habrá una tercera vez”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El mundo de la prensa rosa internacional volvió a girar en torno a Isabel Preysler, quien decidió romper el silencio con el lanzamiento de su libro Mi historia verdadera, una obra en la que desvela los momentos más íntimos y controversiales de su vida sentimental.

Entre sus páginas, la socialité filipina expone una parte desconocida de su relación con el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, incluyendo las cartas de amor que él le escribió y la misiva final con la que ella decidió poner fin al romance.

El libro, presentado este 22 de octubre, contiene ocho cartas escritas por el autor peruano: cuatro del inicio de la relación y cuatro del final, además de una carta escrita por la propia Isabel luego de que Vargas Llosa —según narra— “agarrara sus cosas y se fuera de la casa sin explicación”. La revelación de estas cartas ha sacudido tanto a la prensa española como a la familia del escritor, que en repetidas ocasiones sostuvo que él no fue feliz al lado de la “reina de corazones”.

Isabel Preysler confiesa que terminó con Mario Vargas Llosa por sus celos y su “mala educación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mario Vargas Llosa dedicó románticas misivas a Isabel Preysler

En las misivas más antiguas, Vargas Llosa se muestra apasionado y profundamente enamorado. En una de ellas, fechada el 21 de marzo de 2015, el Nobel confiesa: “Nunca imaginé que me harías tanta falta, que en tan poco tiempo te hubieras vuelto alguien imprescindible y querido en mi vida. Yo nunca he estado tan seguro sobre nada como lo estoy contigo. Te quiero y nada me haría más feliz que pasar todo lo que me queda de vida a tu lado, adorándote y procurando hacerte feliz”.

Otras cartas revelan el tono más íntimo y humano de un hombre que, pese a su edad, vivía un amor juvenil. “Hace siglos que no te tengo desnuda en mis brazos, sintiendo latir tu corazón. Esta noche me reuniré contigo y te diré cosas dulces mientras te hago el amor”, escribió en otra ocasión, dejando ver un lado romántico que, según Magaly Medina, “ni en sus novelas más atrevidas había mostrado”.

Isabel Preysler confiesa que terminó con Mario Vargas Llosa por sus celos y su “mala educación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Se conocieron en el 2015

La relación, que se extendió entre 2015 y 2022, fue una de las más seguidas por los medios internacionales, no solo por la diferencia de estilos entre ambos, sino también por el contexto en que surgió. Según recordó Magaly Medina en su programa, la periodista española Pilar Eyre sostiene que la familia Vargas Llosa nunca perdonó a Isabel por haber iniciado el romance cuando el escritor aún estaba casado con Patricia Llosa, su esposa de toda la vida.

“Ellos se conocían de antes”, explicó Magaly, “salían a cenar los cuatro: Mario, Patricia, Miguel Boyer e Isabel. Pero fue en una fiesta en casa de Elena Benarroch, una famosa diseñadora, donde se reencontraron y se dieron ese primer beso que cambiaría todo”.

Isabel Preysler confiesa que terminó con Mario Vargas Llosa por sus celos y su “mala educación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Las cartas que ahora salen a la luz confirman que Vargas Llosa estaba profundamente enamorado de Isabel. En una de ellas, escrita por su cumpleaños, el Nobel decía:

Ya cuatro años que estamos juntos. Cómo pasa el tiempo cuando uno es feliz. Y yo lo he sido y lo soy a tu lado, como no creo haberlo sido nunca antes”. Según Preysler, esa fue la razón principal por la que decidió publicar el material: “Quería demostrar que él era feliz y yo también lo era. Las cartas son mías y puedo publicarlas”, declaró.

Isabel Preysler confiesa que terminó con Mario Vargas Llosa por sus celos y su “mala educación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La última carta

Sin embargo, la parte más comentada del libro es la última carta. En ella, Isabel rompe con el escritor tras lo que describe como “escenas ridículas de celos” y “actitudes inaceptables”. Su mensaje final fue contundente: “Mi casa no es un hotel en el que las personas van y vienen sin tener en cuenta a los demás. Yo no voy a soportar tus idas y venidas sin, por lo menos, una explicación”.

El golpe emocional fue aún mayor cuando se supo que Vargas Llosa, antes de la ruptura, le había prometido dedicarle su novela Te dedico mi silencio: “Quiero dedicártela con todo mi amor, porque te quiero mucho y querré siempre hasta el último día”. Pero tras la separación, la obra finalmente fue dedicada a Patricia Llosa, su exesposa.

“Eso debió dolerle muchísimo a Isabel”, comentó Magaly durante su programa, subrayando que el Nobel “terminó contradiciendo todo lo que escribió en La civilización del espectáculo, donde criticaba la prensa rosa, pero acabó siendo parte de ella por amor”, comentó Magaly Medina.

Isabel Preysler confiesa que terminó con Mario Vargas Llosa por sus celos y su “mala educación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly cerró el tema con una reflexión cargada de ironía: “Varguitas terminó traicionado por el amor y por la vanidad. Aquel que renegaba de los posados para revistas, terminó apareciendo sonriente en las portadas de ‘¡Hola!’, posando con Isabel como cualquier celebridad más. Al final, el amor lo volvió parte del mismo mundo que tanto criticó”.

La conductora concluyó asegurando que esta historia aún tendrá capítulos por contarse. “Habrá que ver ahora cómo responde la familia Vargas Llosa”, dijo. “Pero lo que sí está claro es que Isabel no ha escrito estas memorias para vender escándalo, sino para dejar su verdad en papel, esa que durante años calló mientras otros hablaban por ella. Y lo ha hecho con elegancia, aunque con la fuerza de quien dice: hasta aquí”.

Isabel Preysler confiesa que terminó con Mario Vargas Llosa por sus celos y su “mala educación”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

