Mariana de la Vega rompe su silencio y cuenta qué pasó con Gustavo Salceso, esposo de Maju antilla, en el hotel Westin

Después de cerca de dos años de hermetismo, Mariana de la Vega, la mujer que fue ampayada en 2023 junto a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, decidió romper su silencio y dar su versión de los hechos sobre uno de los escándalos mediáticos más comentados de aquel año. A través de mensajes enviados a la producción del programa “América Hoy”, la joven negó rotundamente haber mantenido algún tipo de vínculo sentimental con el empresario y esposo de la exreina de belleza.

“Yo fui a entrenar al Westin con Gustavo, que por cierto es mi amigo y con el cual nunca ha existido siquiera una tocada de manos”, declaró De la Vega en conversación con el equipo del programa de América Televisión. La mujer reaparece justo después de que se reavivaran los comentarios sobre el caso, reabriendo las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió dentro del reconocido hotel limeño.

“Nunca hubo nada entre nosotros”

En su relato, Mariana de la Vega aseguró que aquel día acudió al hotel Westin para realizar una rutina de entrenamiento junto a Gustavo Salcedo, con quien compartía una relación basada únicamente en la amistad y el deporte. Según explicó, ambos usaron las instalaciones del spa y del circuito de piscina, como parte de una sesión de crioterapia. Sin embargo, ella no pudo completar las actividades debido a una intervención médica que tenía programada.

“Nos fuimos al sauna, fuimos al circuito de piscina para hacer crioterapia, pero al final no pude hacer porque no tuve en cuenta que, por la operación que me llegaron a hacer tres días después, no podía meterme al frío”, contó.

De la Vega sostuvo que las imágenes difundidas por el programa de espectáculos en ese momento fueron malinterpretadas y sacadas de contexto.

Conoce quién es Mariana de la Vega, la mujer ampayada con el esposo de Maju Mantilla. ATV / Magaly TV La Firme

“He sido víctima de chismes”

La joven aprovechó el mensaje para lamentar el daño que la exposición mediática causó tanto en su entorno familiar como personal. Afirmó que ha sido víctima de especulaciones y rumores que afectaron su reputación.

“Con mucho respeto te pido que no me involucres más en chismes de los cuales he sido víctima y han causado daño a mí y a mi familia”, expresó con firmeza.

El ampay, emitido por el programa “Magaly TV, la firme”, mostraba a Mariana de la Vega y Gustavo Salcedo ingresando juntos al hotel Westin. Aquellas imágenes provocaron una ola de comentarios y especulaciones sobre la estabilidad del matrimonio de Maju Mantilla, una de las figuras más queridas de la televisión peruana. Sin embargo, tanto Gustavo como Maju optaron por no profundizar públicamente en el tema, manteniendo su vida privada lejos de los medios.

Mariana de la Vega protagonizó un polémico ampay con Gustavo Salcedo, esposo desde hace 11 años de Maju Mantilla.

Mariana responde a Janet Barboza

Durante la reciente emisión de “América Hoy”, Janet Barboza aseguró tener en su poder capturas de chats en los que supuestamente Mariana defendía a Gustavo Salcedo y señalaba a Maju Mantilla como la infiel. Estas declaraciones reavivaron el escándalo y provocaron la reacción inmediata de De la Vega, quien no dudó en responder con contundencia y negar cualquier vínculo con esos grupos o conversaciones.

“Dile a la señora Janet que yo no soy parte de ningún plan y que lo que haya hecho Gustavo es tema suyo. No soy parte de ningún plan para hacer quedar mal a alguien o sacar la verdad de algo”, manifestó.

Gustavo Salcedo aclaró que Mariana de la Vega y él son solo amigos.

La joven insistió en que no tiene ningún interés en seguir vinculada a este tema y pidió respeto a su privacidad. “Lo que sea que yo haya compartido entre mi círculo queda en mi círculo. Si quieres saber más, pregúntale a la fuente de ‘confianza’, pero a mí ya no me escribas más porque vas a perder tiempo”, concluyó tajante.

Mientras tanto, ni Maju Mantilla ni Gustavo Salcedo se han pronunciado respecto a las recientes declaraciones de Mariana. Sin embargo, la versión de la joven vuelve a poner en el centro de la conversación un tema que muchos daban por cerrado.

Mariana de la Vega recibió fuertes críticas tras protagonizar ampay con Gustavo Salcedo. ATV / Magaly TV La Firme