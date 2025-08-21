Mujer captada con Gustavo Salcedo publica enigmático mensaje en medio de ruptura con Maju Mantilla

Separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sorprende: lo que dijo Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La separación entre la exMiss Mundo Maju Mantilla y el empresario Gustavo Salcedo sigue generando repercusión mediática. A pocas horas de que él confirmara la ruptura a través de un comunicado en redes sociales, Mariana de la Vega, joven con la que fue vinculado en un recordado ampay del 2023 por ‘Magaly TV La Firme’, reapareció con un mensaje en sus redes sociales.

El comunicado de Gustavo Salcedo

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo decidió poner fin a los rumores y anunciar públicamente que su matrimonio con Maju Mantilla había terminado. En un extenso mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, explicó que la decisión se tomó tras un proceso de conciliación entre ambas partes.

“Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla. Fueron años con momentos que formaron parte importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, escribió el empresario.

Con este mensaje, Salcedo buscó zanjar especulaciones y dar por concluida una relación que ya atravesaba turbulencias desde hace meses.

El mensaje de Mariana de la Vega

Mariana de la Vega, la mujer que fue vinculada sentimentalmente con Gustavo Salcedo en agosto del 2023 tras un ampay en un hotel de San Isidro, compartió un mensaje en redes sociales que ha sido interpretado como una indirecta en medio de la separación.

“¿Qué les enseñamos a un niño cuando le decimos ‘algo está mal’ pero nosotros mismos lo hacemos?”, escribió en una de sus historias de Instagram. Acompañó la frase con un emoji acalorado que llamó aún más la atención de sus seguidores.

La joven, que había mantenido un bajo perfil en los últimos meses, suele compartir reflexiones en sus redes sociales, pero esta coincidencia temporal no pasó desapercibida.

¿Qué pasó entre Mariana de la Vega y Gustavo Salcedo?

En agosto de 2023, Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega fueron captados por las cámaras de Magaly Medina, ingresando al hotel Westin, en San Isidro. Las imágenes generaron gran controversia porque Salcedo aún estaba casado con Maju Mantilla.

El empresario negó rotundamente haber cometido una infidelidad. Según explicó, el encuentro se relacionaba únicamente con la inscripción de De la Vega en el gimnasio del hotel. “Ella es solo una amiga cercana”, declaró en su momento, descartando cualquier implicancia sentimental.

Pese a la aclaración, la confianza en el matrimonio quedó afectada. Semanas después, Maju Mantilla reconoció que la situación era complicada, aunque evitó brindar mayores detalles sobre su vida privada. “Entiendo su trabajo, pero no voy a hablar de mi vida privada. Sí, estamos distanciados”, dijo a la prensa, dejando en evidencia que la relación atravesaba un momento crítico.

Maju Mantilla desconocía que Gustavo Salcedo anunciaría su separación

El comunicado de Gustavo Salcedo no solo sorprendió a los seguidores de la pareja, sino también a la propia conductora de TV. Según relató la figura del espectáculo Pati Lorena en sus redes sociales, la conductora exreina de belleza que su aún esposo haría pública la ruptura.

“Estaba así en su camita sola y cuando de repente Magaly dio la noticia. Sí, todas nos enteramos, incluida la Maju. Que la Maju no sabía nada”, comentó Lorena en su cuenta de TikTok.

De acuerdo con su versión, la exMiss Mundo recibió la noticia al mismo tiempo que la audiencia durante la emisión del programa de Magaly Medina, lo que habría generado un profundo impacto en su estado emocional.

Esa noche, Mantilla se habría sentido afectada al punto de no poder conciliar el sueño, situación que también repercutió en su entorno familiar.

Otro detalle señalado por Pati Lorena fue que Gustavo Salcedo no habría conversado previamente con los hijos que tiene en común con Maju Mantilla antes de difundir el comunicado.

“No han hablado ni con los hijos. Supongo que ahora le explicarán a esos niños”, señaló la exproductora, generando más debate sobre la forma en que se comunicó la separación.

Con tres hijos en común y más de una década de matrimonio, Maju Mantilla y Gustavo Salcedo formaban una de las parejas más estables del espectáculo peruano. Sin embargo, las imágenes difundidas en 2023 y las declaraciones posteriores marcaron un antes y un después en su historia.

