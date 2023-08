Magaly Medina tendría foto de Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega juntos: “Dos personas en toalla en la zona del spa”

Magaly Medina tendría en sus manos material que circula en redes sociales de Gustavo Salcedo. (Composición: Infobae)

En la última edición del 8 de agosto, Magaly Medina recibió en su set de Magaly Tv La Firme a la psicóloga Mónica Cabrejos para hablar sobre los recientes ampays de su programa, el primero del esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, y el otro de la pareja de la bailarina Leysi Suárez, Jaime La Torre. No obstante, dentro de los temas que estaban en su agenda, la presentadora de ATV compartió información impactante junto a su invitada.

Todo ocurrió, cuando la invitada brindaba su perspectiva desde el ámbito de la psicología sobre las recientes infidelidades en el mundo del espectáculo nacional y esto a que se debía. Pero de momento a otro, Mónica cambió de tema y le consultó a Magaly si había visto la foto que está en redes sociales de dos personas en el hotel Westin (una mujer y un hombre) que salían en toalla.

Magaly Medina mencionó que sí la había visto, y que en su teléfono celular tiene una imagen guardada, pero que no está segura si está relacionada o no con las personas involucradas. Según la urraca, reveló que le llegaron imágenes de dos personas en toalla, en una zona de spa; las cuales habrían sido tomadas de una cámara de seguridad. Aunque no se logran apreciar bien, la psicologa deja entrever que podrían ser Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega.

Magaly Medina se pronuncia por ‘ampay’ que difundió de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla. ATV/ Willax TV.

Sin embargo, la periodista no podría afirmar que se tratarían de Gustavo y Mariana, pues sería ilegible. “Para beneficio de la duda parecerían. Sí, es una foto que digamos, no es precisamente que estén entrenando. No sé si se trataría de los dos, los biotipos como tú dices (señalando a Mónica), parecen corresponder, pero de ser esto cierto, pues le quitaría a Gustavo Salcedo, esposo de Maju, digamos le quitaría piso por el comunicado que él hizo”, sostuvo la comunicadora al ver la foto en su celular, pero no la mostró en ningún momento.

“Estas imágenes son de dos personas en toalla en la zona del spa. Ahora, yo no puedo afirmar y decir que estas personas sean porque parece tomada de una cámara de seguridad que debe estar, pues en el techo del spa, está circulando en redes sociales, es cierto. Yo no sé si esto lo ha visto Maju porque si lo ve, uno reconocer a la persona que está a su lado, no podemos afirmar a ciencia cierta”, acotó la periodista, insinuando que la única que puede reconocer a su pareja, el la exMiss Mundo, Maju Mantilla.

Vale recalcar que, luego de las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’, el deportista Gustavo Salcedo declaró para el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, ‘Amor y Fuego’ sobre el presunto episodio de infidelidad. Ante ello, el deportista negó haberle sido infiel a Maju Mantilla y aclaró que Mariana de la Vega es solo una amiga cercana, a quien acompañó al hotel Westin para que se inscribiera en el gimnasio.

“Mariana es una amiga que no tiene nada que ver en esta historia y fuimos hacer deporte en ese gimnasio donde hay cámaras y hay evidencias de ello. La verdad que ponen las cosas en un lugar equivocado”, expresó el empresario para las cámaras del programa de Willax Televisión.