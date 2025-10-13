Rafael López Aliaga anunció que renunciará mañana a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República

Rafael López Aliaga indicó que renunciará a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia del Perú. | El Valor de la Verdad

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sorprendió en plena emisión del programa ‘El Valor de la Verdad’ al confirmar que presentará su renuncia al cargo para convertirse en candidato a la presidencia de la República.

El político sostuvo que el país necesita liderazgo proveniente del sector privado y señaló que su decisión responde a la falta de figuras que asuman ese reto. Aseguró que mañana, a las tres y media de la tarde, presentará su dimisión formal ante el Concejo Metropolitano, donde además realizará un informe final de su gestión.

El anuncio en vivo

En una conversación con Beto Ortiz, Rafael López Aliaga comunicó su decisión de dejar el cargo de alcalde de Lima. “He decidido renunciar el día de mañana, que sería legal. Mañana a las tres y media de la tarde yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios”, declaró en medio de la entrevista.

El conductor, sorprendido, le pidió confirmar su decisión: “Dejas de ser alcalde de Lima”. A lo que López Aliaga respondió con firmeza: “Mañana, en plazo legal, tres y media de la tarde, y ya hay sesión de Consejo a las cuatro y media, y yo daré mi rendición de cuentas ante el Consejo”.

La revelación generó expectación entre los asistentes al set y en redes sociales, pues el anuncio se dio en vivo, con una naturalidad que contrastó con el peso político de la decisión.

“El Perú no puede seguir en la indiferencia”

(El valor de la verdad)

El empresario justificó su decisión apelando a un sentido de deber con el país. “Hay ausencia de gente que podría hacerlo mejor que yo, porque muy poca gente del sector privado deja su vida, su zona de confort, para dedicarse a la política, que es mi caso”, explicó ante las cámaras.

Aseguró que no busca perpetuarse en el poder, sino contribuir desde otro espacio. “Yo tengo una vida por hacer”, dijo, insistiendo en que su candidatura responde a la falta de compromiso del empresariado con la política nacional.

Durante el diálogo, Beto Ortiz comentó: “Tienes que decirnos qué has decidido”, marcando el momento en que el invitado hizo pública su renuncia.

La sucesión en la Municipalidad de Lima

Tras el anuncio, Beto Ortiz preguntó quién asumiría la alcaldía capitalina una vez formalizada la renuncia. López Aliaga respondió sin titubeos: “Renzo Reggiardo, entonces, desde mañana, es el mayor bien del alcalde de Lima”.

El periodista precisó que Reggiardo, como teniente alcalde, será quien tome el mando municipal hasta el final del periodo. “¿Accesitario? Es el segundo. Yo soy uno, él es dos. Claro, es el teniente alcalde. Para ser alcalde”, comentó Ortiz en tono de conversación.

El intercambio provocó risas cuando ambos especularon sobre una eventual cadena de sucesiones. “¿Y qué va a pasar cuando Renzo Reggiardo quiera postular él también? y la que venga, se quedará Fabiola Morales”, ironizó el conductor.

Camino a la candidatura presidencial

El anuncio de su dimisión ocurre dentro del plazo legal para postular a la presidencia en las elecciones de 2026. López Aliaga afirmó que su salida se concretará mañana a las 3:30 p. m. y que inmediatamente después acudirá al Concejo Metropolitano para presentar su rendición de cuentas.

El político, líder de Renovación Popular, destacó que su proyecto busca ofrecer una alternativa al actual panorama político, al que considera marcado por la falta de liderazgo.

Aunque evitó dar detalles sobre el plan de su campaña, su tono reflejó determinación. “El Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios”, insistió, reforzando la idea de que su decisión busca despertar un sentido de responsabilidad en el sector privado.

En su diálogo con Ortiz, el alcalde saliente mantuvo una actitud relajada, entre bromas y afirmaciones contundentes, que dieron al momento un aire de espontaneidad.