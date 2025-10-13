Perú

Rafael López Aliaga anunció que renunciará mañana a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República

Durante su aparición en ‘El Valor de la Verdad’, el líder de Renovación Popular reveló que dejará el cargo de alcalde de Lima este lunes a las 3:30 p. m., cumpliendo el plazo legal, para iniciar su camino hacia la presidencia del Perú

Manoel Obando

Por Manoel Obando

Guardar
Rafael López Aliaga indicó que renunciará a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia del Perú. | El Valor de la Verdad

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sorprendió en plena emisión del programa ‘El Valor de la Verdad’ al confirmar que presentará su renuncia al cargo para convertirse en candidato a la presidencia de la República.

El político sostuvo que el país necesita liderazgo proveniente del sector privado y señaló que su decisión responde a la falta de figuras que asuman ese reto. Aseguró que mañana, a las tres y media de la tarde, presentará su dimisión formal ante el Concejo Metropolitano, donde además realizará un informe final de su gestión.

El anuncio en vivo

En una conversación con Beto Ortiz, Rafael López Aliaga comunicó su decisión de dejar el cargo de alcalde de Lima. “He decidido renunciar el día de mañana, que sería legal. Mañana a las tres y media de la tarde yo renuncio, porque el Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios”, declaró en medio de la entrevista.

El conductor, sorprendido, le pidió confirmar su decisión: “Dejas de ser alcalde de Lima”. A lo que López Aliaga respondió con firmeza: “Mañana, en plazo legal, tres y media de la tarde, y ya hay sesión de Consejo a las cuatro y media, y yo daré mi rendición de cuentas ante el Consejo”.

La revelación generó expectación entre los asistentes al set y en redes sociales, pues el anuncio se dio en vivo, con una naturalidad que contrastó con el peso político de la decisión.

“El Perú no puede seguir en la indiferencia”

(El valor de la verdad)
(El valor de la verdad)

El empresario justificó su decisión apelando a un sentido de deber con el país. “Hay ausencia de gente que podría hacerlo mejor que yo, porque muy poca gente del sector privado deja su vida, su zona de confort, para dedicarse a la política, que es mi caso”, explicó ante las cámaras.

Aseguró que no busca perpetuarse en el poder, sino contribuir desde otro espacio. “Yo tengo una vida por hacer”, dijo, insistiendo en que su candidatura responde a la falta de compromiso del empresariado con la política nacional.

Durante el diálogo, Beto Ortiz comentó: “Tienes que decirnos qué has decidido”, marcando el momento en que el invitado hizo pública su renuncia.

La sucesión en la Municipalidad de Lima

Tras el anuncio, Beto Ortiz preguntó quién asumiría la alcaldía capitalina una vez formalizada la renuncia. López Aliaga respondió sin titubeos: “Renzo Reggiardo, entonces, desde mañana, es el mayor bien del alcalde de Lima”.

El periodista precisó que Reggiardo, como teniente alcalde, será quien tome el mando municipal hasta el final del periodo. “¿Accesitario? Es el segundo. Yo soy uno, él es dos. Claro, es el teniente alcalde. Para ser alcalde”, comentó Ortiz en tono de conversación.

El intercambio provocó risas cuando ambos especularon sobre una eventual cadena de sucesiones. “¿Y qué va a pasar cuando Renzo Reggiardo quiera postular él también? y la que venga, se quedará Fabiola Morales”, ironizó el conductor.

Camino a la candidatura presidencial

El anuncio de su dimisión ocurre dentro del plazo legal para postular a la presidencia en las elecciones de 2026. López Aliaga afirmó que su salida se concretará mañana a las 3:30 p. m. y que inmediatamente después acudirá al Concejo Metropolitano para presentar su rendición de cuentas.

El político, líder de Renovación Popular, destacó que su proyecto busca ofrecer una alternativa al actual panorama político, al que considera marcado por la falta de liderazgo.

Aunque evitó dar detalles sobre el plan de su campaña, su tono reflejó determinación. “El Perú no puede estar en esta indiferencia de empresarios”, insistió, reforzando la idea de que su decisión busca despertar un sentido de responsabilidad en el sector privado.

En su diálogo con Ortiz, el alcalde saliente mantuvo una actitud relajada, entre bromas y afirmaciones contundentes, que dieron al momento un aire de espontaneidad.

Temas Relacionados

Rafael López AliagarenunciaLimaperu-politica

Más Noticias

Rafael López Aliaga confirmó su renuncia después de convertir su rendición de cuentas en un mitin: “Gracias por todo”

En un acto marcado por consignas electorales y mensajes directos a sus adversarios, el alcalde de Lima presentó su balance de gestión en el Parque de la Exposición, a horas de que oficialice su dimisión

Rafael López Aliaga confirmó su

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

Por segunda vez, el presidente se hizo presente en la zona afectada por el siniestro en Pamplona Alta, que arrasó con cerca de 100 viviendas y dejó a cientos de personas expuestas a la intemperie

“No queremos que nadie más

¿Cuál es el tipo de magnesio que debes tomar para prevenir el estreñimiento?

En dosis moderadas, este tipo de magnesio no actúa como un laxante agresivo, sino como un complemento para mantener la regularidad

¿Cuál es el tipo de

Cronograma del retiro de AFP empieza en menos de 10 días: Consulta el plazo para la solicitud

La solicitud se podrá hacer desde el martes 21 de octubre según las fechas determinadas por el cronograma de la Asociación de AFP. Los afiliados tendrán 90 días para hacerla

Cronograma del retiro de AFP

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

La industria del K-Pop representa ganancias de miles de millones de dólares para Corea del Sur y ha catapultado las exportaciones televisivas y musicales

“EYES CLOSED” de Jisoo y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“No queremos que nadie más

“No queremos que nadie más muera”, el desesperado mensaje de un niño a José Jerí en campamento de damnificados por incendio en SJM

Rafael López Aliaga confirmó su renuncia después de convertir su rendición de cuentas en un mitin: “Gracias por todo”

Presidente José Jerí anuncia que ministros de Dina Boluarte trabajarán hasta hoy, pero sigue sin presentar nuevo gabinete

“Vamos a investigar a José Jerí, pero no denunciar”: fiscal de la Nación aclara límites constitucionales sobre el nuevo presidente del Perú

Vladimir Cerrón deja abierta su candidatura para 2026 y promete salir de la clandestinidad con “un acto de voluntad popular”

ENTRETENIMIENTO

“EYES CLOSED” de Jisoo y

“EYES CLOSED” de Jisoo y Zayn Malik es la canción de K-pop más reproducida en iTunes en Perú hoy

Oliver Sonne e Isabella Taulund anuncian que serán padres y conmueven a sus seguidores con una emotiva publicación en redes

Las películas de Netflix en Perú para engancharse este día

Jefferson Farfán ofrece en venta su mansión de La Molina a Cristorata: “Sé que no me vas a fallar, habrá contrato de por medio”

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli llegan y deslumbran en Cusco: baile, besos y planes en el Valle Sagrado y Machu Picchu

DEPORTES

Joao Grimaldo se refirió a

Joao Grimaldo se refirió a su desempeño en el Perú vs Chile: “Mientras tenga la confianza del DT, siempre voy a demostrar”

Universitario se quedó sin corona: cayó 0-3 en la fecha final del Atenea Open 2025 ante el equipo anfitrión

Sergio Peña respondió a Ricardo Gareca por el regreso de seleccionados a la Liga 1: “Volví porque soy hincha de Alianza Lima”

Marcos López opinó del debut de Felipe Chávez con Perú y expresó firme mensaje: “La selección no es para cualquiera”

Ángela Leyva inició con buen pie una nueva temporada en la Superliga de Turquía: brilló en el primer triunfo del Besiktas