Suheyn Cipriani rompe en llanto tras ser excluida del chat familiar: “Te pido que por favor te retires del grupo”. Video: TikTok

Las lágrimas de Suheyn Cipriani al mostrar el chat donde su tía le pidió abandonar el grupo familiar de WhatsApp marcaron un nuevo capítulo en su historia. La exmiss Perú, visiblemente afectada, compartió con sus seguidores el mensaje que selló su distanciamiento familiar tras revelar episodios de abuso infantil y conflictos en televisión y redes sociales.

“Me quedé sola, aunque ustedes no lo crean, de amigos y familia. Pero han llegado personas a mi vida que me entienden mucho más”, confesó la modelo durante una transmisión en vivo.

Suheyn Cipriani es excluida del grupo familiar tras exponer su vida privada

La controversia se intensificó cuando Suheyn Cipriani decidió mostrar a sus seguidores el chat privado en el que su tía le solicitó, de manera directa pero cordial, que abandonara el grupo familiar de WhatsApp. “Yo te pido sobrina, con todo el cariño que te tengo, que por favor te retires del grupo. El tema es que estás en un chat muy familiar, porque tú sabes lo unidos que somos y lamentablemente tus opiniones y expresiones están causando mucha incomodidad en varios de nosotros”, se lee en el mensaje.

La tía aclaró que no pretendía invalidar la experiencia de Suheyn ni defender a nadie, y expresó su deseo de “apaciguar las aguas y evitar que la incomodidad se vuelva fastidio”. Tras recibir la petición, la modelo optó por salir del grupo y relató el episodio en una transmisión en TikTok, donde no pudo contener el llanto. En ese espacio, Suheyn explicó que, pese al dolor de sentirse sola, encontró apoyo en nuevas personas y en su padre, quien la animó con un gesto simbólico: le regaló una llamita de peluche y le expresó su orgullo por su valentía.

Suheyn Cipriani afirma que no saldría con un pituco: “Si quieren salir conmigo, tienen que ser de calle”.

La exmiss Perú aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares, subrayando la importancia de no guardar silencio ante el abuso. “Callar está mal. Si alguien les hace daño o abusa de ustedes, no tienen por qué callar ni sentirse mal por eso, porque esto es lo que hace que la gente se calle”, afirmó durante la transmisión. El episodio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde seguidores y detractores debatieron sobre la decisión de Suheyn de hacer públicas sus vivencias familiares.

Revelaciones públicas que realizó Suheyn Cipriani sobre su madre

El trasfondo de la ruptura familiar se remonta a la participación de Suheyn Cipriani en “El Valor de la Verdad”, donde relató episodios de abuso sexual y maltrato físico sufridos en la infancia, así como la falta de respaldo por parte de su madre, Betzabeth Noriega. La señora negó públicamente las acusaciones en el programa “Amor y Fuego”, rechazando haber continuado su relación con la expareja tras conocer el abuso y justificando la ausencia de una denuncia formal por temor al poder del agresor.

Noriega también desestimó las afirmaciones de Suheyn sobre un intento de asfixia y pidió a su hija que no se presentara como víctima. “No te pintes de víctima”, declaró la madre en la entrevista. La exposición mediática de la historia familiar provocó un distanciamiento aún mayor. En el programa conducido por Beto Ortiz, Suheyn narró que, tras el abuso, fue acusada de estar “endemoniada” y se vio obligada a buscar refugio en casa de sus abuelos paternos. El padre biológico de la modelo, al escuchar el testimonio en vivo, expresó su pesar por no haber estado presente en ese periodo.

Frente a las críticas por llevar su historia a la televisión, Suheyn defendió su decisión en redes sociales. “Cuando la verdad incomoda prefieren callarte”, escribió en Instagram, reafirmando que su objetivo era visibilizar la violencia y no generar escándalo. La modelo sostuvo que el silencio solo protege al agresor y perpetúa el daño, y agradeció el apoyo recibido de quienes la alentaron a no callar.

Suheyn Cipriani afirma que no saldría con un pituco: “Si quieren salir conmigo, tienen que ser de calle”. Video: Magaly TV La Firme

El conflicto familiar alcanzó un nuevo punto cuando, tras meses de distanciamiento, la madre de Suheyn le envió un mensaje pidiéndole perdón. Durante una transmisión en vivo, la modelo compartió el texto en el que su progenitora reconocía errores y expresaba su amor, pero Suheyn dejó claro que no buscaba reconciliación. “Con el dolor en mi corazón, ya no quiero tenerla en mi vida”, expresó ante sus seguidores. La exchica reality explicó que, aunque no guarda rencor, necesita proteger su estabilidad emocional y no está lista para retomar la relación.

La historia de Suheyn Cipriani ha generado un intenso debate en redes sociales sobre los límites emocionales, la importancia de sanar y la dificultad de enfrentar el pasado. Mientras la madre insiste en su versión y pide no ser presentada como victimaria, la modelo mantiene su postura y rechaza cualquier intento de reconciliación.