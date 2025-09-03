Perú

Suheyn Cipriani revela que su madre le escribió para pedirle perdón, “pero no quiero volver a verla ni tenerla de nuevo en mi vida”

En un live de TikTok, la modelo mostró el mensaje que su madre le envió pidiéndole perdón. Con la voz entrecortada, confesó que no desea retomar el vínculo y que prefiere mantener distancia definitiva

Manoel Obando

Por Manoel Obando

La exMiss Perú sorprendió al
La exMiss Perú sorprendió al mostrar mensajes en los que su madre le pide perdón, pero dejó claro que no está lista para retomar el vínculo familiar después de años de distanciamiento y controversias mediáticas (Instagram)

Una transmisión en vivo por TikTok dejó en evidencia la compleja relación entre Suheyn Cipriani y su madre. Durante el live, la exchica reality compartió con sus seguidores un extenso mensaje que recibió, donde su progenitora le pedía perdón tras años de conflictos y silencios.

Aunque las palabras estaban cargadas de arrepentimiento, Suheyn dejó claro que no buscaba reconciliación. “Con el dolor en mi corazón, ya no quiero tenerla en mi vida”, confesó con visible emoción.

En el texto, su madre le aseguraba que siempre la amó y que sus decisiones respondieron a situaciones que no podía explicar entonces. La escena generó reacciones inmediatas y un intenso debate entre sus miles de seguidores.

Un mensaje que reabrió viejas heridas

Suheyn sorprendió a sus seguidores
Suheyn sorprendió a sus seguidores al mostrar un mensaje de su madre, quien le rogaba perdón. A pesar del arrepentimiento expresado, decidió mantener la distancia y proteger su paz emocional. (TikTok)

La noche transcurría tranquila hasta que Suheyn Cipriani decidió abrir su corazón y compartir con sus seguidores un episodio personal que la remueve profundamente. Durante la transmisión en vivo, tomó su teléfono, buscó un chat y, con voz temblorosa, comenzó a leer el mensaje que su madre le había enviado.

“Bueno, hija, espero que me puedas perdonar algún día… Mamá siempre te va a amar”, decía parte del texto. En el mensaje, la mujer reconocía errores, hablaba de situaciones difíciles y de decisiones que, según ella, no siempre fueron comprendidas. Además, recordaba episodios tensos, como los supuestos cortes a los frenos de su auto, que le habrían generado miedo y la llevaron a actuar de manera que hoy lamenta.

A pesar del tono cargado de arrepentimiento, Suheyn aclaró que no está lista para dar un paso hacia la reconciliación. “Con todo el dolor de mi corazón, no quiero volver a verla”, dijo mientras intentaba mantener la compostura. Las palabras hicieron eco entre los espectadores, que llenaron el chat de mensajes de apoyo.

TikTok como escenario de confesiones

Suheyn compartió con miles de
Suheyn compartió con miles de espectadores el mensaje de su madre, que buscaba redención. La exchica reality afirmó que no siente rencor, pero necesita preservar su estabilidad emocional. (Instagram)

La plataforma se convirtió en el escenario donde Suheyn compartió uno de los momentos más íntimos de su vida. Mientras conversaba con sus seguidores sobre temas cotidianos, decidió mostrar en pantalla el mensaje de su madre, una decisión que sorprendió a todos.

En el texto, la mujer explicaba que nunca dejó de amar a su hija, aunque admitía que “no hizo lo suficiente”. También aseguraba que muchas de sus decisiones estuvieron marcadas por temores y amenazas que nunca pudo contar en detalle. “Dios sabe por qué”, escribió en uno de los párrafos, intentando justificar su silencio.

Suheyn, sin embargo, se mantuvo firme. “No la odio, pero no quiero que regrese a mi vida”, dijo, mientras miles de personas seguían atentas la transmisión. La exchica reality dejó claro que no guarda rencor, pero necesita proteger su estabilidad emocional. El público, conmovido, reaccionó en tiempo real, enviándole mensajes de fuerza y solidaridad.

Un vínculo marcado por polémicas y desencuentros

Los desencuentros entre Suheyn y
Los desencuentros entre Suheyn y su madre vienen de tiempo atrás. Aunque ahora hubo un pedido de perdón, la exchica reality sostuvo que no planea perdonar ni restablecer la relación. (El Valor de la Verdad)

El distanciamiento entre Suheyn Cipriani y su madre no surgió de la noche a la mañana. La relación se fracturó años atrás, cuando la exchica reality participó en el programa “El Valor de la Verdad” y compartió episodios difíciles de su infancia. Las declaraciones provocaron controversia y, poco después, su madre decidió dar una entrevista a un conocido programa de espectáculos, contradiciendo parte del testimonio de su hija.

Ese momento marcó un punto de no retorno. “Fue muy duro sentir que no me creía”, expresó Suheyn en su live. Desde entonces, la comunicación entre ambas se volvió nula y las heridas, según la exchica reality, nunca llegaron a cerrar.

El reciente mensaje parecía un intento de tender puentes, pero Suheyn dejó claro que no está preparada para dar ese paso. Sus seguidores también recordaron aquel conflicto, llenando las redes de comentarios sobre los límites emocionales, la importancia de sanar y la dificultad de enfrentar el pasado.

