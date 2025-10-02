Perú

Turrón: cuántos gramos es recomendable comer al día sin afectar tu salud

El consumo excesivo de turrón puede tener consecuencias en la salud debido a la alta concentración de azúcar refinada y grasas en su preparación

Sandra Campó

Por Sandra Campó

Un trozo de turrón de
Un trozo de turrón de aproximadamente 60 a 80 gramos puede superar fácilmente los 20 gramos de azúcar (PromPerú)

Con la llegada de octubre, especialmente en Lima aunque también en varias regiones del Perú, comienza a disfrutarse uno de los postres más populares y tradicionales: el turrón de Doña Pepa. Este dulce, asociado a las celebraciones del Señor de los Milagros, se convierte en protagonista de ferias, mercados y mesas familiares. Su sabor y su historia cultural lo han convertido en un símbolo de identidad gastronómica.

Sin embargo, como todo postre, el turrón debe consumirse con moderación. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) han advertido en diversas campañas que el exceso de azúcar y harinas refinadas en la dieta peruana está relacionado con el aumento de casos de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Por eso, si bien el turrón forma parte de nuestra tradición, también es importante saber cuánto comer para no afectar nuestra salud.

Cuántos gramos de turrón es recomendable comer al día

El consumo frecuente de postres
El consumo frecuente de postres azucarados como el turrón de Doña Pepa aumenta la probabilidad de caries y enfermedades de las encías (Composición Infobae Perú)

El turrón de Doña Pepa es un postre elaborado con harina, manteca, huevos, miel de frutas y abundante azúcar. Una porción de 100 gramos puede aportar entre 350 y 400 calorías, de las cuales una parte significativa proviene de azúcares simples y grasas.

Los nutricionistas señalan que, para mantener un equilibrio en la dieta, lo recomendable es no superar los 30 gramos de azúcar añadida al día, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Si consideramos que un trozo de turrón de aproximadamente 60 a 80 gramos puede superar fácilmente los 20 gramos de azúcar, queda claro que basta con una pequeña porción para cubrir gran parte del límite diario.

Por eso, lo más recomendable es que el consumo de turrón no supere una porción pequeña de 50 a 70 gramos al día, equivalente a un trozo del tamaño de la palma de la mano. De esta forma, se puede disfrutar del sabor tradicional sin excederse en el consumo de azúcar y calorías.

Cómo el turrón puede afectar la salud

El turrón contiene grandes cantidades
El turrón contiene grandes cantidades de azúcar, lo que puede descontrolar los niveles de glucosa en la sangre (Andina: Agencia Peruana de Noticias)

El consumo excesivo de turrón puede tener consecuencias en la salud debido a la alta concentración de azúcar refinada y grasas en su preparación. Algunos de los problemas de salud más frecuentes asociados a su ingesta excesiva son:

  • Aumento de peso y obesidad: el exceso de calorías favorece la acumulación de grasa corporal.
  • Diabetes tipo 2: el alto contenido de azúcar eleva los niveles de glucosa en la sangre, incrementando el riesgo en personas predispuestas.
  • Hipertensión y enfermedades cardiovasculares: el exceso de azúcar y grasas puede contribuir a la elevación de la presión arterial y al daño de las arterias.
  • Problemas dentales: el consumo frecuente de postres azucarados aumenta la probabilidad de caries y enfermedades de las encías.

Además, si el turrón se consume varias veces al día o durante todo el mes de octubre en grandes cantidades, el riesgo de estos problemas aumenta significativamente.

¿Quiénes deberían evitar el consumo de turrón?

No todas las personas reaccionan de la misma manera al consumo de dulces. Hay grupos que deben tener especial cuidado con el turrón:

  • Personas con diabetes: el turrón contiene grandes cantidades de azúcar, lo que puede descontrolar los niveles de glucosa en la sangre.
  • Quienes padecen hipertensión o enfermedades cardiovasculares: el exceso de calorías y grasas aumenta los riesgos de complicaciones.
  • Niños: aunque suelen ser grandes consumidores de postres, el exceso de azúcar puede favorecer la obesidad infantil y problemas dentales desde temprana edad.
  • Adultos mayores: muchos presentan enfermedades crónicas que pueden agravarse con un consumo excesivo de dulces.
  • Personas con sobrepeso u obesidad: deben limitar aún más el consumo para evitar un aumento de peso adicional.

