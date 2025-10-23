Perú

Carlos Orozco se enfrenta a Manuela Camacho y la reta a cumplir su advertencia: “Si quiere perder el tiempo, que lo haga”

El conductor sorprendió a todos al lanzar un reto directo a la periodista, generando tensión y expectativa sobre si Camacho cumplirá finalmente lo que prometió en redes sociales

Manoel Obando

Por Manoel Obando

El conductor de televisión no se guardó nada y desafió públicamente a Manuela Camacho a llevarlo a los tribunales, tras el revuelo causado por sus declaraciones sobre la pareja de la periodista en su programa (Ouke)

La tensión entre Carlos Orozco y Manuela Camacho escaló luego de que la periodista anunciara medidas legales por la exposición de datos personales de su esposo. En respuesta, el conductor utilizó su espacio en el programa Ouke para replicar con tono irónico y desafiante.

Orozco afirmó no temer una eventual demanda y calificó el asunto de “absurdo”, asegurando que solo se trató de una mención pública ya difundida por otros medios desde tiempo atrás.

El comunicador sostuvo que Camacho no debería molestarse por un tema menor y la invitó a proceder “si tanto desea perder el tiempo con una estupidez”. Su reacción generó debate en redes y dividió opiniones sobre los límites del comentario mediático.

“Estoy esperando la vía legal”

Molesto por las críticas, Carlos Orozco aseguró que no retrocederá ante una posible denuncia de Manuela Camacho, a quien retó a proceder con la vía legal si realmente considera que hay motivos. (Ouke)

Carlos Orozco abordó el tema con sarcasmo y molestia. Durante su reciente emisión, el conductor reiteró que no tiene miedo de enfrentar un proceso judicial y que, si Manuela Camacho considera necesario demandarlo, él está preparado para responder. “Yo estoy esperando la vía legal, ¿eh? Si va a haber vía legal, que haya. Si quiere Manuela Camacho hacer perder el tiempo al poder judicial en una estupidez como esta, que lo haga. Hay gente que hoy necesita abogados, ¿eh?”, declaró.

El comunicador consideró injusto que se le cuestione por una pregunta hecha en tono ligero dentro de su espacio, recordando que la información sobre el esposo de Camacho no fue privada ni exclusiva. “Una travesura coqueta, una pregunta estúpida de esas que yo suelo hacer, parece que molestó tanto”, señaló, refiriéndose al comentario que originó el conflicto.

Su respuesta fue interpretada por muchos como una provocación directa, aunque Orozco insistió en que su intención no fue ofender ni invadir la privacidad de nadie. Aun así, dejó claro que no ofrecería disculpas por un tema que, a su juicio, ha sido sobredimensionado.

Entre la réplica y la ironía

El presentador defendió su derecho a opinar con sarcasmo y recordó que la exposición mediática implica aceptar críticas, no solo emitirlas, cuestionando así la postura de su colega. (Ouke)

Durante su intervención, Orozco también recordó que él mismo participó como invitado en el programa de Camacho, donde fue objeto de preguntas incisivas y debates abiertos. “Yo tuve la gentileza de ir al programa de Manuela en su momento. Dije: ‘Invítenme si quieren conversar’. Fui al programa, me senté ahí, fui escrutinado, se me preguntó hasta por qué conduce fulano, que fulano tiene tal mensaje”, relató.

Para el conductor, el intercambio de opiniones debe ser equilibrado y no motivo de censura. “Si a ti te gusta escrutinar a la gente, tienes que estar abierta a que también te analicen. Que un día alguien ponga los lentes encima y diga: ‘Oye, ¿y qué?’”, añadió.

Esa comparación fue interpretada por algunos espectadores como un recordatorio de los riesgos que implica la exposición pública, mientras que otros consideraron que Orozco minimizó un reclamo legítimo sobre la privacidad. Aun así, su mensaje se mantuvo firme: “A mí no me gusta que me increpen de esa manera”, dijo, marcando distancia frente a la polémica.

El comunicador también sostuvo que, en lugar de dramatizar el tema, se debería mantener el debate dentro de los límites del respeto profesional. “Yo hago humor, lanzo preguntas, pero no con mala intención. Si alguien decide llevar eso a los tribunales, que lo haga. Yo sé quién soy y en qué terreno me muevo”, afirmó en tono de seguridad.

Un conflicto que se amplifica en redes

El cruce entre Orozco y Camacho desató una avalancha de comentarios en redes, donde algunos apoyaron al conductor y otros defendieron el reclamo de privacidad de la periodista. (Cosas)

El enfrentamiento entre ambos comunicadores desató una ola de comentarios en redes sociales. Mientras una parte de los usuarios defendió a Manuela Camacho, argumentando que la difusión del trabajo de su esposo fue innecesaria, otros respaldaron a Orozco al considerar que su mención no vulneró la privacidad, pues los datos ya eran de dominio público.

El propio Orozco recordó que la información sobre la pareja de la periodista apareció hace años en medios de entretenimiento y que su comentario solo retomó un tema ya difundido. “Ese trabajo sale expuesto desde 2022, con nombre y cargo. No es ningún secreto”, apuntó en tono directo, restando importancia a las acusaciones.

Sin embargo, el debate trascendió el ámbito mediático y volvió a plantear una discusión recurrente: hasta qué punto la exposición en medios digitales puede cruzar la línea entre la opinión pública y la intimidad personal. Para Orozco, la respuesta es clara. “Yo no voy a retractarme por una broma, ni voy a pedir perdón por algo que no tiene gravedad”, insistió durante su intervención.

Al cierre de su mensaje, el conductor reiteró su disposición a enfrentar cualquier proceso legal. “Estoy tranquilo, esperando. Si hay papeles, que lleguen. Pero no hay que hacer perder el tiempo al Poder Judicial con estas tonterías”, subrayó.

El caso, amplificado por el eco de las redes, evidencia una tensión cada vez más común en el entorno mediático: la delgada frontera entre la libertad de expresión y la privacidad en la era digital.

