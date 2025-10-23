Perú

Banco de la Nación no atenderá mañana 24 de octubre por feriado solo en una provincia

Este viernes 24 de octubre es feriado en San Román, Puno, por aniversario. Tres agencias n o atenderán

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Atento. En Puno tres agencias
Atento. En Puno tres agencias del Banco de la Nación no atenderán por el feriado del aniversario de San Román. - Crédito Banco de la Nación

Este viernes 24 de octubre es feriado en la provincia San Román de Juliaca en Puno. No es día no laborable, como otras fechas libres que suelen ser aprobadas, sino tal cual feriado, tal como señala la Ley aprobada hace más de 65 años textualmente.

En años anteriores la misma Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca en años anteriores ha exhortado “a la población a tomar las previsiones necesarias y a las instituciones públicas y privadas, adoptar las medidas correspondientes”. Una de estas ya la ha tomado el Banco de la Nación, que ha detallado que tres agencias no atenderán en esta fecha solo en la región.

El Banco de la Nación (BN) informó a sus clientes y público usuario de la provincia de San Román, en Puno, que este viernes 24 de octubre ha sido declarado por las autoridades como día no laborable por el 99 aniversario de la provincia. Por ello, no atenderán las siguientes agencias:

“El BN les recuerda a sus clientes y usuarios que pueden realizar sus operaciones a través de los canales alternos del banco como cajeros automáticos, agentes corresponsales, APP BN, banca virtual y Págalo.pe”, añadieron.

En 1926 se inauguró San Román

Como se sabe por historia y archivos, la provincia de San Román fue creada por Ley Nº 5463, la misma que fue promulgada por el Presidente de la República Augusto Bernardino Leguía y Salcedo el 6 de septiembre de 1926, con su capital Juliaca.

Sin embargo, años antes, se tenía la propuesta de crear la provincia de la Independencia, Juliaca. Pero el 16 de enero de 1925 en la Cámara de Senadores, se determinó que la nueva provincia se llame San Román, en homenaje al ilustre puneño que ejerció la presidencia de la República de Perú entre los años 1862 y 1863.

Feriados nacionales para 2025

  • Miércoles 1 de enero: Año nuevo
  • Jueves 17 de abril: Jueves Santo
  • Viernes 18 de abril: Viernes Santo
  • Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo
  • Viernes 2 de mayo: Día no laborable junto al feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajo
  • Sábado 7 de junio: Día de la Bandera
  • Domingo 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo
  • Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Martes 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable junto al feriado de Navidad
  • Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo (para el siguiente año)
  • Viernes 2 de enero de 2026: Día no laborable junto al feriado de Año Nuevo.

