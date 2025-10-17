Perú

Este 24 de octubre empieza un feriado largo solo para una ciudad, por Ley de hace 65 años

Feriados 2025. No solo el Perú tiene 16 días libres a nivel nacional para todos los trabajadores, sino que en alguna regiones también hay fechas que se celebran localmente sin jornadas de trabajo

San Román en Puno celebra
¿Sabías que el próximo viernes 24 de octubre es un feriado que aplica solo para una ciudad en todo el Perú? Se trata de la provincia de San Román en Juliaca, Puno, que todos estos días del año celebra su aniversario.

Así, en esta ciudad tanto los ciudadanos que trabajan en el sector público como en el sector privado gozarán de un día libre en esta fecha. Esto lleva siendo así desde hace 65 años, dado que en el 1960 fue cuando se aprobó esta medida. Pero no todos los años esto implica un fin de semana largo: dado que en este caso cae viernes, se junta con el sábado y domingo para crearse un feriado largo.

“Declárase feriado en la Provincia de San Román, del Departamento de Puno, el día 24 de octubre de cada año, aniversario de la inauguración de dicha Provincia”, resalta la norma legal que se promulgó el 12 de enero de 1960.

La Ley que creó el
Feriado del 24 de octubre en Puno

Este viernes 24 de octubre es feriado en la provincia San Román de Juliaca en Puno. No es día no laborable, como otras fechas libres que suelen ser aprobadas. La Ley aprobada hace más de 65 años señala textualmente que se trata de un feriado.

Es más, en años anteriores la misma Municipalidad Provincial de San Román - Juliaca en años anteriores ha exhortado “a la población a tomar las previsiones necesarias y a las instituciones públicas y privadas, adoptar las medidas correspondientes”.

Para los ciudadanos de San Román esta fecha es clásica y se celebra con un feriados todos los años, conmemorando el aniversario de la creación de esta provincia.

Mientras el Congreso busca aumentar
San Román se inauguró en 1926

La provincia de San Román fue creada por Ley Nº 5463, la misma que fue promulgada por el Presidente de la República Augusto Bernardino Leguía y Salcedo el 6 de septiembre de 1926, con su capital Juliaca.

Sin embargo, años antes, se tenía la propuesta de crear la provincia de la Independencia, Juliaca. Pero el 16 de enero de 1925 en la Cámara de Senadores, se determinó que la nueva provincia se llame San Román, en homenaje al ilustre puneño que ejerció la presidencia de la República de Perú entre los años 1862 y 1863.

Feriados nacionales para 2025

  • Miércoles 1 de enero: Año nuevo
  • Jueves 17 de abril: Jueves Santo
  • Viernes 18 de abril: Viernes Santo
  • Jueves 1 de mayo: Día del Trabajo
  • Viernes 2 de mayo: Día no laborable junto al feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajo
  • Sábado 7 de junio: Día de la Bandera
  • Domingo 29 de junio Día de San Pedro y San Pablo
  • Miércoles 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú
  • Lunes 28 de julio: Fiestas Patrias
  • Martes 29 de julio: Fiestas Patrias
  • Miércoles 6 de agosto: Batalla de Junín
  • Sábado 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
  • Miércoles 8 de octubre: Combate de Angamos
  • Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
  • Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho
  • Jueves 25 de diciembre: Navidad
  • Viernes 26 de diciembre: Día no laborable junto al feriado de Navidad
  • Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo (para el siguiente año)
  • Viernes 2 de enero de 2026: Día no laborable junto al feriado de Año Nuevo.

