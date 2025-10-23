Perú

Aprueban dictamen que amplía período para jubilarse a trabajadores del DL 728

Los trabajadores públicos del régimen de la actividad privada en el Estado podrán trabajar todo el año en que cumplan 70 años si se valida en el Pleno la norma

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Trabajadores del régimen 728 podrían
Trabajadores del régimen 728 podrían seguir laborando algunos meses más luego de cumplir 70 años. - Crédito Andina

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República aprobó un nuevo dictamen para detallar el periodo de jubilación de un grupo de trabajadores del sector público.

Así, el texto validado con mayoría de votos cambia las normas para el régimen del decreto legislativo 728, de la actividad privada en el Estado. Como se sabe, estos trabajadores pueden trabajar hasta los 70 años de edad en esta modalidad, pero ahora se detalla que eso se cumpla inclusive hasta que acabe el año en que esas edad se haya cumplido.

“La jubilación es obligatoria y automática el 31 de diciembre del año en que el trabajador cumple setenta años de edad, salvo pacto en contrario, continuando la relación laboral con los beneficios correspondientes hasta dicha fecha”, agregaría el dictamen al Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, de aprobarse totalmente en el Pleno y promulgarse.

Trabajadores del sector público pueden
Trabajadores del sector público pueden trabajar hasta los 70 años. - Crédito Andina

Edad límite para trabajar

El texto sustitutorio del dictamen se denomina “Ley que extiende el periodo de jubilación hasta el 31 de diciembre del año en que el trabajador sujeto al régimen laboral del decreto legislativo 728, Ley de fomento del empleo, cumple 70 años de edad”.

Este, en su artículo único plantea modificar el artículo 57 del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo. Agregando que los trabajadores puedan laborar hasta que acabe el año en que cumplen 70 años.

“La jubilación es obligatoria para el trabajador, hombre o mujer, que tenga derecho a pensión de jubilación a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) o del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), si el empleador se obliga a cubrir la diferencia entre dicha pensión y el 80% de la última remuneración ordinaria percibida por el trabajador, monto adicional que no podrá exceder del 100% de la pensión, y a reajustarla periódicamente, en la misma proporción en que se reajuste dicha pensión”, señala la norma actual.

Los trabajadores del 728 se
Los trabajadores del 728 se podrá jubilar algunos meses más luego de cumplir 70 años, dependiendo del caso. - Crédito Andina

El dictamen aprobado agregaría que “la jubilación es obligatoria y automática el 31 de diciembre del año en que el trabajador cumple setenta años de edad, salvo pacto en contrario, continuando la relación laboral con los beneficios correspondientes hasta dicha fecha”.

Es decir, si un trabajador cumple 70 años el 1 de enero, este podrá trabajar hasta el final de ese año inclusive. Si uno cumple años el 31 de diciembre, ni modo, solo trabaja igual hasta esa misma fecha.

“El empleador que decida aplicar la presente causal deberá comunicar por escrito su decisión al trabajador, con el fin de que éste inicie el trámite para obtener el otorgamiento de su pensión. El cese se produce en la fecha a partir de la cual se reconozca el otorgamiento de la pensión”, también señala la norma actual.

Esto implicaría que los trabajadores
Esto implicaría que los trabajadores podrán aumentar un poco más su fondo de pensión AFP, si están afiliados a esta. - Crédito Fondo de pensiones

Tendrían 30 días para reglamentar

Como se sabe, aún el dictamen debe pasar al Pleno para votarse, y si se aprueba tendrá que promulgarse en el diario oficial El Peruano. Si eso pasa, ¿qué camino seguirá?

“El Poder Ejecutivo adecúa el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, y los reglamentos correspondientes, conforme a las modificaciones efectuadas en la presente ley, en un plazo máximo de treinta días hábiles contados desde su vigencia”, agrega el texto.

Temas Relacionados

Sector públicoCongreso de la RepúblicaEdad de jubilaciónperu-economia

Más Noticias

Piero Quispe rompió su silencio tras quedar fuera de la primera convocatoria de Manuel Barreto en la selección peruana

El volante de 24 años habló de su ausencia en la última lista de la ‘bicolor’ para el amistoso con Chile. También se refirió a su presente en Sydney FC

Piero Quispe rompió su silencio

En CADE 2025 debatirán Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra y tres candidatos más

Elecciones 2026. CADE Ejecutivos 2025 será el lugar de uno de las primeras discusiones de los precandidatos presidenciales

En CADE 2025 debatirán Rafael

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos

El canal del voleibol peruano explicó cómo los fanáticos podrán seguir los compromisos en vivo y diferido durante esta nueva temporada del campeonato. ¿Será gratis?

Liga Peruana de Vóley ya

Incendio en Iquitos deja en la calle a decenas de familias: 14 viviendas quedaron reducidas a cenizas

El siniestro se desató en el distrito de Punchana, en la provincia de Maynas, y afectó a 81 personas que perdieron todas sus pertenencias. Autoridades locales y Defensa Civil coordinan la entrega de ayuda humanitaria

Incendio en Iquitos deja en

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Hoy, jueves 23 de octubre, comienza la venta de tickets para los primeros duelos del campeonato nacional. Conoce toda la información para asistir al Coliseo Miguel Grau del Callao

Entradas para el inicio de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza sigue suspendida: Las

Delia Espinoza sigue suspendida: Las razones de la JNJ para no reponerla como Fiscal de la Nación

Abogada de Susana Villarán pide que se aplique la sentencia de Keiko Fujimori y se anule el proceso por lavado de activos

Gobierno solicitará facultades legislativas por 90 días para enfrentar la inseguridad ciudadana y el crimen organizado

Gobierno de José Jerí promete una unidad especializada, botón de pánico anti extorsión y ‘banco de voces’ contra la delincuencia

Dina Boluarte contempla volver al Reniec o ser candidata en 2026: “No sé si diputada o senadora”, señala su abogado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y Gisela Valcárcel

Magaly Medina y Gisela Valcárcel aceptaron encuentro en TV: Paty Lorena revela por qué se frustró y periodista lo confirma

Jesús Barco señalado por salidas con joven huanuqueña en medio de su separación con Melissa Klug

Tiktoker Lemon Pay es repudiado por humillar a ancianos lanzándoles dinero al suelo: “Estoy regalando a gente pobre”

Kathy Sheen teme por la vida de una de sus gemelas tras síndrome de transfusión feto-fetal: “Rezo para que ambas se aferren a mí”

Lesly Castillo celebró fastuoso cumpleaños de su hija de más de 80 mil soles: “No hubo canje, mi esposo pagó todo”

DEPORTES

Piero Quispe rompió su silencio

Piero Quispe rompió su silencio tras quedar fuera de la primera convocatoria de Manuel Barreto en la selección peruana

Liga Peruana de Vóley ya no se transmitirá por Youtube: la nueva opción de Latina para ver las repeticiones de los partidos

Entradas para el inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025: cómo y dónde comprar boletos para los partidos de la fecha 1

Christian Cueva vivió accidentada noche con Emelec: se peleó con árbitro, falló penal, pero clasificó a semis de Copa Ecuador 2025

Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026