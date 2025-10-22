Perú

Santos Bravos presentó a sus integrantes: Alejandro Aramburú es el primer peruano en debutar con HYBE

La boyband latina fue conformada luego de una competencia televisiva seguida en toda la región, donde el joven peruano destacó y se ganó un lugar entre los seleccionados bajo el sello de la reconocida compañía musical internacional

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Santos Bravos cuenta con 5
Santos Bravos cuenta con 5 integrantes.

Alejandro Aramburú, cantante de Perú, logró este martes 21 de octubre su ingreso oficial a Santos Bravos, la boyband latina de HYBE, tras vencer en la gran final del reality homónimo. Este acontecimiento convierte al joven de 21 años en el primer peruano que debuta bajo la firma de la reconocida compañía surcoreana, célebre mundialmente por la gestión de BTS.

El anuncio se realizó durante un concierto en el Auditorio Nacional de México, donde la audiencia superó las 10 mil personas, según los datos difundidos durante la transmisión del evento. Los cinco nuevos miembros de Santos Bravos fueron seleccionados al final de una competencia televisada a través de Hybe Latin America, filial de HYBE para el mercado hispano. Solo diez participantes llegaron a la última gala, después de varias semanas de eliminación y presentaciones en vivo.

El peruano Alejandro Aramburú es
El peruano Alejandro Aramburú es uno de los integrantes de Santos Bravos.

Durante la noche final, el escenario se transformó en un espectáculo musical de más de una hora, en el que los diez aspirantes interpretaron canciones emblemáticas de su recorrido en el programa. Entre los temas se eligieron covers como ‘Lloviendo estrellas’, original de Cristian Castro, y ‘Dynamite’ de BTS, lo que generó momentos de alta expectativa entre el público. La transmisión sumó comentarios positivos por el despliegue escénico y la respuesta de los espectadores en redes sociales.

El evento incluyó la participación de concursantes que habían sido eliminados en fases anteriores, como el caso de Heider, y la intervención especial de Danna, quien se unió en una colaboración sorpresa. Esta diversidad de números musicales contribuyó al clima festivo de la gala y subrayó el potencial de la apuesta latina de la empresa.

¿Quiénes son los 5 miembros de Santos Bravos?

El cierre de la velada llegó con una cuenta regresiva transmitida en pantalla gigante, que precedió a la presentación pública de los integrantes oficiales. En penumbra y con los primeros acordes de su sencillo debut, ‘0%’, sonando en el recinto, los elegidos ocuparon el centro del escenario ante el aplauso de la audiencia. Los miembros presentados fueron: Alejandro Aramburú (21 años, Perú), Kauê Penna (19 años, Brasil), Kenneth Lavíll (16 años, México), Drew Venegas (25 años, Estados Unidos) y Gabi Bermúdez (20 años, Puerto Rico).

Alejandro Aramburú fue presentado como
Alejandro Aramburú fue presentado como integrante de Santos Bravos.

La noticia de la integración de Alejandro Aramburú fue recibida con entusiasmo por la comunidad peruana. El artista, hijo del extenista profesional Alejandro Aramburú Acuña, destacó desde el inicio del reality por su interpretación vocal y presencia escénica. Su avance en la competencia fue seguido con particular interés en Perú, donde diversos medios y figuras del entretenimiento celebraron el resultado a través de publicaciones y mensajes de felicitación.

El formato elegido por HYBE para la creación de Santos Bravos replicó en Latinoamérica el modelo de búsqueda y entrenamiento que ha llevado a varias agrupaciones del K-pop a la cima internacional. La inclusión de jóvenes de distintos países y la ejecución del programa bajo la marca Hybe Latin America dan cuenta de la estrategia de expansión global sostenida por la empresa, conocida por incorporar el talento regional a la industria discográfica mundial.

El cantante representó al Perú,
El cantante representó al Perú, llevándose la victoria de Santos Bravos.

A lo largo de la competencia, Alejandro Aramburú acumuló respaldo no solo por sus jornadas artísticas, sino también por la historia personal que lo vinculó con el deporte de alto nivel y la música desde la infancia. Su desempeño en las etapas finales del reality incluyó interpretaciones en solitario y coreografías grupales junto a los demás finalistas, lo que fue motivo de comentarios favorables de integrantes del jurado y de espectadores en las redes.

Con este debut, Alejandro Aramburú inicia una nueva etapa en el ámbito discográfico internacional. Su participación en la primera boyband latina de HYBE añade un capítulo al historial de artistas peruanos que han alcanzado proyección más allá del territorio nacional. El futuro inmediato contempla la promoción del sencillo ‘0%’ y la programación de actividades con el grupo en diversas ciudades.

Alejandro Aramburú es parte de
Alejandro Aramburú es parte de los 5 miembros de Santos Bravos.

Temas Relacionados

Santos BravosAlejandro Aramburúperu-entretenimiento

Más Noticias

Perú: cotización de apertura del dólar hoy 22 de octubre de USD a PEN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Perú: cotización de apertura del

Senamhi anuncia aumento de temperaturas y cielos despejados en Arequipa este miércoles 22 de octubre

Las provincias muestran diferencias térmicas con máximas hasta 30 ℃ en Caravelí y descensos nocturnos marcados en zonas altas

Senamhi anuncia aumento de temperaturas

Estado de emergencia en Lima: por qué el nuevo Gobierno insiste en una medida que ya fracasó

El gobierno de José Jerí anunció que está evaluando la implementación de un nuevo estado de emergencia en Lima Metropolitana. Sin embargo, surge la interrogante: ¿qué tan efectiva es realmente esta medida para reducir los casos de extorsión y sicariato?

Estado de emergencia en Lima:

Dina Boluarte libre de dejar el Perú: PJ rechaza segundo pedido de impedimento de salida del país

Desestiman el requerimiento solicitado por Tomás Gálvez en la investigación por las designaciones en EsSalud de allegados de Mario Cabani

Dina Boluarte libre de dejar

¿Cuándo salen a la venta las entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

Gino Vegas, presidente de la FPV, reveló el día en el cual los ‘voleilovers’ podrán adquirir sus boletos para los seis partidos de la jornada inaugural

¿Cuándo salen a la venta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Betssy Chávez discute con jueza

Betssy Chávez discute con jueza que rechazó suspender audiencia por motivos médicos: “Lo que está haciendo no es correcto”

Dina Boluarte libre de dejar el Perú: PJ rechaza segundo pedido de impedimento de salida del país

¿Funcionará el Estado de Emergencia del Gobierno de José Jerí? Estas son las diferencias con los de Dina Boluarte

Presidente José Jerí recorre Lima durante estado de emergencia, decretado por incremento de inseguridad ciudadana

Los primeros mensajes de José Jerí luego de declarar en emergencia Lima y Callao: “Nunca exijas nada que no ofrezcas”

ENTRETENIMIENTO

Soda Stereo en Perú: precios

Soda Stereo en Perú: precios de entradas y preventa para el show que traerá de vuelta a Gustavo Cerati

Asaltan a los ganadores de Yo Soy: restaurante de imitadores de Pimpinela fue saqueado, se llevaron equipos y pistas musicales

Soda Stereo vuelve a Perú: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti

Sergio George se molesta cuando le preguntan si tuvo romance con Yahaira Plasencia: “¿No tienen nada que hacer?"

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: “Reset, restart y refocus”

DEPORTES

¿Cuándo salen a la venta

¿Cuándo salen a la venta las entradas para la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

“Vamos a priorizar el partido oficial”: Horacio Bastit explicó cómo Regatas afrontará la Noche Blanquiazul y Liga Peruana de Vóley

Todo listo para la Liga Nacional Superior de Vóley Masculino 2025: fecha de inicio, formato y equipos participantes

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Gino Vegas aseguró que la Liga Peruana de Vóley es la segunda mejor de Sudamérica: “Hoy ya suena a nivel mundial”