Santos Bravos presentó a sus integrantes: Alejandro Aramburú es el primer peruano en debutar con HYBE

Alejandro Aramburú, cantante de Perú, logró este martes 21 de octubre su ingreso oficial a Santos Bravos, la boyband latina de HYBE, tras vencer en la gran final del reality homónimo. Este acontecimiento convierte al joven de 21 años en el primer peruano que debuta bajo la firma de la reconocida compañía surcoreana, célebre mundialmente por la gestión de BTS.

El anuncio se realizó durante un concierto en el Auditorio Nacional de México, donde la audiencia superó las 10 mil personas, según los datos difundidos durante la transmisión del evento. Los cinco nuevos miembros de Santos Bravos fueron seleccionados al final de una competencia televisada a través de Hybe Latin America, filial de HYBE para el mercado hispano. Solo diez participantes llegaron a la última gala, después de varias semanas de eliminación y presentaciones en vivo.

Durante la noche final, el escenario se transformó en un espectáculo musical de más de una hora, en el que los diez aspirantes interpretaron canciones emblemáticas de su recorrido en el programa. Entre los temas se eligieron covers como ‘Lloviendo estrellas’, original de Cristian Castro, y ‘Dynamite’ de BTS, lo que generó momentos de alta expectativa entre el público. La transmisión sumó comentarios positivos por el despliegue escénico y la respuesta de los espectadores en redes sociales.

El evento incluyó la participación de concursantes que habían sido eliminados en fases anteriores, como el caso de Heider, y la intervención especial de Danna, quien se unió en una colaboración sorpresa. Esta diversidad de números musicales contribuyó al clima festivo de la gala y subrayó el potencial de la apuesta latina de la empresa.

¿Quiénes son los 5 miembros de Santos Bravos?

El cierre de la velada llegó con una cuenta regresiva transmitida en pantalla gigante, que precedió a la presentación pública de los integrantes oficiales. En penumbra y con los primeros acordes de su sencillo debut, ‘0%’, sonando en el recinto, los elegidos ocuparon el centro del escenario ante el aplauso de la audiencia. Los miembros presentados fueron: Alejandro Aramburú (21 años, Perú), Kauê Penna (19 años, Brasil), Kenneth Lavíll (16 años, México), Drew Venegas (25 años, Estados Unidos) y Gabi Bermúdez (20 años, Puerto Rico).

La noticia de la integración de Alejandro Aramburú fue recibida con entusiasmo por la comunidad peruana. El artista, hijo del extenista profesional Alejandro Aramburú Acuña, destacó desde el inicio del reality por su interpretación vocal y presencia escénica. Su avance en la competencia fue seguido con particular interés en Perú, donde diversos medios y figuras del entretenimiento celebraron el resultado a través de publicaciones y mensajes de felicitación.

El formato elegido por HYBE para la creación de Santos Bravos replicó en Latinoamérica el modelo de búsqueda y entrenamiento que ha llevado a varias agrupaciones del K-pop a la cima internacional. La inclusión de jóvenes de distintos países y la ejecución del programa bajo la marca Hybe Latin America dan cuenta de la estrategia de expansión global sostenida por la empresa, conocida por incorporar el talento regional a la industria discográfica mundial.

A lo largo de la competencia, Alejandro Aramburú acumuló respaldo no solo por sus jornadas artísticas, sino también por la historia personal que lo vinculó con el deporte de alto nivel y la música desde la infancia. Su desempeño en las etapas finales del reality incluyó interpretaciones en solitario y coreografías grupales junto a los demás finalistas, lo que fue motivo de comentarios favorables de integrantes del jurado y de espectadores en las redes.

Con este debut, Alejandro Aramburú inicia una nueva etapa en el ámbito discográfico internacional. Su participación en la primera boyband latina de HYBE añade un capítulo al historial de artistas peruanos que han alcanzado proyección más allá del territorio nacional. El futuro inmediato contempla la promoción del sencillo ‘0%’ y la programación de actividades con el grupo en diversas ciudades.

