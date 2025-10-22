Perú

Melissa Klug no cierra las puertas a una reconciliación con Jesús Barco: “Hay que pensar bien las cosas, con cabeza fría”

La empresaria enfrenta uno de los momentos más difíciles en su relación con el futbolista, mientras se recupera de una operación y pone en primer lugar la tranquilidad de su hija menor y su salud emocional

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Melissa Klug no cierra las puertas a una reconciliación con Jesús Barco: "Hay que pensar bien las cosas, con cabeza fría".

La incertidumbre marca el futuro de la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco, luego de que la empresaria confirmara que atraviesan una crisis de pareja, aunque sin descartar la posibilidad de una reconciliación. En mensajes enviados a América Hoy reconoció que la situación con el futbolista, padre de su hija menor, es una de las más difíciles que han vivido, pero aclaró que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el rumbo de su vínculo.

“Estamos atravesando una crisis de pareja, no sé cómo se vaya a resolver en el camino, si puede bien, si no, ni modo”, expresó la empresaria, resaltando la importancia de “pensar bien las cosas con cabeza fría”. Klug explicó que la falta de comunicación y ciertos comportamientos recientes de Barco han sido determinantes en el distanciamiento. Según relató a América Hoy, la distancia física, ya que el futbolista se encuentra jugando en Huánuco, ha intensificado los malentendidos y la desconfianza.

“La falta de comunicación y lo que hizo es para pensar bien las cosas con cabeza fría. Tenemos una hija y estamos atravesando uno de los peores momentos de nuestra relación”, afirmó la empresaria, quien también atraviesa un proceso de recuperación médica tras una operación, motivo por el cual ha decidido priorizar su salud y el bienestar de su hija. “Yo estoy recién operada y lo que necesito es recuperarme en paz”, señaló Klug, subrayando que su prioridad es encontrar tranquilidad emocional y física.

Ampay de Jesús Barco en Huánuco

El detonante de la crisis entre Melissa Klug y Jesús Barco se relaciona con la difusión de un ampay en el programa Magaly TV La Firme, donde se mostró al futbolista en compañía de otras mujeres durante una fiesta en Huánuco. Las imágenes, grabadas el 20 de septiembre, mostraron a Barco junto a otros jugadores y varias jóvenes al borde de una piscina, lo que generó desconfianza en Klug y fue interpretado como una falta de respeto.

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug | ATV

En conversaciones con el equipo de Magaly Medina, la empresaria reconoció que la presencia de Barco en ese entorno resultó inaceptable para ella. “Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres, yo los he visto cuando he estado allá. El simple hecho de estar él presente, es una falta de respeto, qué más habrá hecho, no lo sé”, declaró Klug.

Aunque la empresaria evitó acusar directamente a Barco de infidelidad, admitió que la situación la llevó a cuestionar la confianza en la relación. Klug también explicó que, hasta donde sabía, la crisis no se debía a terceras personas, aunque no descartó que algunos de los conflictos recientes se hayan originado por desconfianza o por nuevas personas en el entorno de su expareja.

La repercusión del ampay no solo afectó el vínculo sentimental, sino también la carrera profesional de Barco. El club Alianza Universidad de Huánuco decidió rescindir el contrato del futbolista tras conocer su conducta indisciplinaria. En medio de la polémica, Barco optó por el silencio y publicó en sus redes sociales mensajes como “Reset, restart, refocus” (“Reiniciar, recomenzar, reenfocar”), sugiriendo que su atención está puesta en una nueva etapa personal y profesional, sin señales de buscar una reconciliación activa.

El comunicado inicial de separación, publicado por Klug en sus redes sociales y luego eliminado minutos después, también generó especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión y si se trató de una estrategia mediática, como plantearon panelistas de América Hoy. En el mensaje en redes, Klug escribió: “Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza”. Posteriormente, la empresaria aclaró en entrevista que la publicación fue un “error”.

Comentario de Janet Barboza sobre crisis entre Melissa Klug y Jesús Barco

El tema de la ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco fue ampliamente debatido en el set de América Hoy, donde la conductora Janet Barboza ofreció una de las frases más comentadas sobre la situación. Durante la conversación, la panelista Leysi Suárez cuestionó la diferencia de edad entre Klug y Barco, lo que llevó a Barboza a lanzar: “El que duerme con niños, amanece mojado”. El comentario, con tono irónico, provocó risas en el estudio, pero también fue interpretado como una crítica directa a la empresaria y una alusión a la supuesta inmadurez del futbolista.

Barboza sostuvo que las declaraciones de Klug no cierran la puerta a una reconciliación, ya que la empresaria no fue enfática al confirmar una separación definitiva. Esta postura fue compartida por otros panelistas, quienes debatieron sobre la posibilidad de que la crisis sea solo una pausa y no el final de la relación.

En medio de la crisis, Melissa Klug ha puesto el foco en su recuperación médica y en el bienestar de su hija menor, fruto de su relación con Barco. La empresaria manifestó que su prioridad es encontrar tranquilidad emocional y física, por lo que ha decidido mantenerse alejada del ruido mediático. Klug ha recibido muestras de apoyo de sus seguidores en redes sociales, quienes han expresado comprensión y respaldo, alentándola a priorizar su bienestar antes de tomar decisiones sobre su vida sentimental.

