La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Estamos 2025, no se han casado y terminaron dos veces”

La historia de amor de Melissa Klug y Jesús Barco es una de esas relaciones mediáticas que empezaron con ilusión, pasión y promesas de amor eterno, pero que con el paso del tiempo se fueron desgastando entre idas, venidas y más de una decepción.

Lo que en 2020 parecía un romance sólido entre “la Blanca de Chucuito” y un joven futbolista con futuro, hoy se ha convertido en un recuerdo de lo que pudo ser. Estamos en 2025, no se han casado, tienen una pequeña, y ya terminaron dos veces.

¿Cómo inició la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco?

Todo comenzó allá por el 2020, cuando Melissa puso su mirada en un joven talento de 23 años que entonces militaba en Universitario de Deportes: Jesús Barco. En plena pandemia, cuando el país vivía los días más duros del aislamiento social, ambos empezaron a verse con discreción. Según contó en su momento la empresaria chalaca, los encuentros se daban en privado, y todo empezó bajo el manto de una “simple amistad”.

Con el paso del tiempo, la química entre ellos fue innegable. “Un día coincidimos y simplemente hicimos clic”, dijo Melissa en una entrevista. Desde ese momento, comenzaron las publicaciones juntos, las fotos cariñosas desde una casa de playa y los gestos que dejaban ver que la relación iba en serio.

Ella, con su carácter fuerte y su historia mediática, y él, con la frescura de su juventud, se convirtieron rápidamente en una de las parejas más comentadas de la farándula local.

Jesús Barco le pidió matrimonio a Melissa Klug

El amor creció al punto de que en 2021, Jesús Barco sorprendió a Melissa Klug con una pedida de mano inolvidable. La esperó en casa con letras gigantes que formaban la frase “Marry Me”, flores y un anillo de compromiso que ella aceptó entre lágrimas. El momento fue grabado y compartido en redes sociales, y muchos pensaron que la historia acabaría en boda. Sin embargo, el tiempo demostró que la realidad sería distinta.

A pesar de los planes y la ilusión, el matrimonio nunca se concretó. De 2021 a 2025 han pasado cuatro años, una hija y dos rupturas. La pareja tuvo momentos felices, especialmente cuando se supo que Melissa estaba embarazada, una noticia que la propia Magaly Medina difundió en su programa.

Al poco tiempo, la empresaria confirmaba su embarazo mostrando orgullosa su pancita en redes sociales, mientras Barco la llenaba de besos en tiernas fotografías familiares.

Ampay debilitó relación entre Melissa Klug y Jesús Barco

Pero la felicidad duró poco. A fines del 2021, el rumbo de la relación cambió de dirección. Magaly reveló un ampay que puso en duda la fidelidad del futbolista. La noticia provocó una fuerte reacción en Melissa, quien, según contó más adelante, perdió los papeles al enterarse de que existían conversaciones comprometedoras de su pareja.

“Le pedí el teléfono, le pregunté quién era la chica, por qué había borrado las conversaciones... y él solo me decía que no era nada”, relató en una entrevista para El Valor de la Verdad. En medio de la confusión, la empresaria tomó una decisión impulsiva: terminó la relación y lo anunció públicamente en redes sociales.

Sin embargo, el amor volvió a llamarlos. Pasaron los meses y Melissa y Jesús decidieron darse una segunda oportunidad, aunque la relación ya no volvió a ser la misma. La distancia también jugó en contra: a inicios de 2025, Barco fichó por el Santos de Nazca, a cinco horas de Lima, y luego, en la segunda mitad del año, se trasladó a Huánuco para jugar en Alianza Universidad, aún más lejos de la madre de su hija.

Las ausencias, los viajes y las sospechas terminaron por enfriar el vínculo. Según allegados, Melissa ya intuía que el final estaba cerca. “Esta es la crónica de una ruptura anunciada”, comentó Magaly Medina. La empresaria habría tenido incluso listo un comunicado para publicarlo en el momento indicado. Y así fue: cuando todo se desbordó, Melissa confirmó la separación definitiva, cerrando un ciclo que empezó con promesas de boda y terminó con un adiós silencioso.

