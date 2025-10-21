Melissa Klug confirma que terminó relación con Jesús Barco a ‘Magaly TV La Firme’: “Estamos separados”

Melissa Klug confirma que terminó relación con Jesús Barco a ‘Magaly TV La Firme’. ATV.

Melissa Klug lo confirmó. La empresaria confesó que su relación con el futbolista Jesús Barco llegó a su fin. La noticia fue revelada por el video de adelanto del programa ‘Magaly TV La Firme’.

La producción de Magaly Medina se comunicó directamente con la popular ‘Blanca de Chucuito’ para obtener su versión tras la difusión de un polémico informe.

“Como te dije, estamos separados”, se lee en el mensaje que Melissa envió a los reporteros del programa de Magaly Medina, confirmando de forma escueta, pero contundente que ya no mantiene un vínculo sentimental con el deportista de Alianza Universidad de Huánuco.

Este chat forma parte del video de adelanto del programa de Magaly Medina que se emitirá esta 21 de octubre. La noticia del rompimiento llega después de algunos días de especulación sobre el estado de su romance, especialmente luego de que ella misma admitiera públicamente que estaban atravesando una crisis. Ahora, con sus palabras, la separación queda confirmada.

Las imágenes de Jesús Barco que desataron la polémica

El detonante fue un informe emitido por ‘Magaly TV La Firme’, en el que se mostraron imágenes de Jesús Barco disfrutando de un día de piscina en Huánuco junto a algunos compañeros de equipo y un grupo de amigas. En el video, se le ve relajado, compartiendo risas, bebidas y momentos de camaradería.

Las cámaras del programa captaron al futbolista acompañado de los también jugadores La Hiena Gómez y Carlos Ascues, además de dos mujeres con las que compartía animadamente. El informe rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron la actitud despreocupada del deportista en medio de los rumores de ruptura con Klug.

Mientras tanto, la empresaria, desde Lima, decidió mantener silencio hasta confirmar directamente su separación, poniendo fin a las especulaciones que circulaban desde hace semanas.

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug | ATV

Magaly Medina comenta la ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco

Durante la emisión del programa, Magaly Medina no ocultó su asombro por la manera en que Melissa Klug confirmó el fin de su compromiso.

“Ella puso el comunicado y lo retiró, diciendo que su relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Oye, bien tranquila lo escribió, ¿no? Dando a entender que había tomado la decisión muy bien pensada”, comentó la conductora.

La periodista resaltó el tono sereno de Melissa al comunicar su decisión y destacó que, pese a los altibajos, la empresaria habría optado por cerrar un capítulo que venía marcado por la distancia y los constantes rumores.

Magaly también recordó que no es la primera vez que la pareja enfrenta una crisis pública, aunque esta vez, la confirmación directa de Klug parece dejar claro que el vínculo llegó a su fin de manera definitiva.

La distancia, un factor determinante

Según los comentarios de la propia Magaly Medina durante su programa, la distancia habría sido uno de los factores clave que debilitó la relación. Jesús Barco se encuentra radicando en Huánuco, donde juega para Alianza Universidad, mientras que Melissa Klug continúa con sus proyectos empresariales en Lima.

“Ella viajaba constantemente a Nazca, a Huánuco también, pero la distancia es la distancia. Definitivamente, eso pasa factura”, expresó Magaly, dejando entrever que la separación no fue producto de un solo hecho, sino de un desgaste acumulado.

La pareja había anunciado su compromiso en 2022, generando gran expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, en los últimos meses se evidenció un distanciamiento público: menos apariciones juntos, ausencia de publicaciones en redes y rumores de conflictos internos.

Magaly Medina sobre comunicado de Melissa Klug: “Hasta yo le creí, pero luego lo borró”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Jesús Barco guarda silencio tras la separación

Mientras Melissa Klug ha decidido confirmar la ruptura, Jesús Barco no ha brindado declaraciones públicas. En redes sociales, el futbolista mantiene silencio, aunque algunos usuarios han notado que ha dejado de interactuar con las publicaciones de la empresaria.

El entorno del deportista ha evitado pronunciarse, limitándose a señalar que el jugador se encuentra concentrado en sus compromisos con el club huanuqueño. A pesar de ello, las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ continúan generando reacciones entre los seguidores de ambos.

Varios internautas han expresado su apoyo a Klug, destacando la serenidad con la que ha manejado la situación y el tono maduro de su mensaje de separación.

Imágenes recientes muestran a la empresaria y el futbolista evitando cualquier acercamiento durante una noche en una discoteca limeña, lo que alimenta las versiones sobre un posible quiebre sentimental en la pareja (Amor y Fuego)

Melissa Klug y Jesús Barco: Una relación polémica

Melissa Klug y Jesús Barco iniciaron su romance en 2020. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, la pareja se mostraba sólida y con planes de futuro. En 2022, el futbolista le propuso matrimonio a la empresaria en una romántica cena, gesto que fue ampliamente celebrado en redes sociales.

Durante su relación, compartieron viajes, proyectos y momentos familiares, integrando a los hijos de Melissa en diversas actividades. No obstante, con el paso del tiempo, los compromisos profesionales y la distancia empezaron a marcar diferencias en la pareja.

Las declaraciones más recientes de Klug, así como las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, parecen haber sellado el final de una historia que, en su momento, se presentó como una de las más estables del mundo del entretenimiento peruano.

Con más de cinco años juntos, Melissa Klug y Jesús Barco enfrentan nuevamente una crisis sentimental bajo la mirada pública que acompaña cada paso de su relación. (Instagram)