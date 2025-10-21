Perú

Melissa Klug confirma que terminó relación con Jesús Barco a ‘Magaly TV La Firme’: “Estamos separados”

La popular ‘Blanca de Chucuito’ se comunicó con la producción de Magaly Medina y confesó ruptura con futbolista de Alianza Universidad de Huánuco.

Pilar Cuya

Por Pilar Cuya

Guardar
Melissa Klug confirma que terminó relación con Jesús Barco a ‘Magaly TV La Firme’. ATV.

Melissa Klug lo confirmó. La empresaria confesó que su relación con el futbolista Jesús Barco llegó a su fin. La noticia fue revelada por el video de adelanto del programa ‘Magaly TV La Firme’.

La producción de Magaly Medina se comunicó directamente con la popular ‘Blanca de Chucuito’ para obtener su versión tras la difusión de un polémico informe.

Como te dije, estamos separados”, se lee en el mensaje que Melissa envió a los reporteros del programa de Magaly Medina, confirmando de forma escueta, pero contundente que ya no mantiene un vínculo sentimental con el deportista de Alianza Universidad de Huánuco.

Este chat forma parte del video de adelanto del programa de Magaly Medina que se emitirá esta 21 de octubre. La noticia del rompimiento llega después de algunos días de especulación sobre el estado de su romance, especialmente luego de que ella misma admitiera públicamente que estaban atravesando una crisis. Ahora, con sus palabras, la separación queda confirmada.

Las imágenes de Jesús Barco que desataron la polémica

El detonante fue un informe emitido por ‘Magaly TV La Firme’, en el que se mostraron imágenes de Jesús Barco disfrutando de un día de piscina en Huánuco junto a algunos compañeros de equipo y un grupo de amigas. En el video, se le ve relajado, compartiendo risas, bebidas y momentos de camaradería.

Las cámaras del programa captaron al futbolista acompañado de los también jugadores La Hiena Gómez y Carlos Ascues, además de dos mujeres con las que compartía animadamente. El informe rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios señalaron la actitud despreocupada del deportista en medio de los rumores de ruptura con Klug.

Mientras tanto, la empresaria, desde Lima, decidió mantener silencio hasta confirmar directamente su separación, poniendo fin a las especulaciones que circulaban desde hace semanas.

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug | ATV

Magaly Medina comenta la ruptura de Melissa Klug y Jesús Barco

Durante la emisión del programa, Magaly Medina no ocultó su asombro por la manera en que Melissa Klug confirmó el fin de su compromiso.

“Ella puso el comunicado y lo retiró, diciendo que su relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Oye, bien tranquila lo escribió, ¿no? Dando a entender que había tomado la decisión muy bien pensada”, comentó la conductora.

La periodista resaltó el tono sereno de Melissa al comunicar su decisión y destacó que, pese a los altibajos, la empresaria habría optado por cerrar un capítulo que venía marcado por la distancia y los constantes rumores.

Magaly también recordó que no es la primera vez que la pareja enfrenta una crisis pública, aunque esta vez, la confirmación directa de Klug parece dejar claro que el vínculo llegó a su fin de manera definitiva.

La distancia, un factor determinante

Según los comentarios de la propia Magaly Medina durante su programa, la distancia habría sido uno de los factores clave que debilitó la relación. Jesús Barco se encuentra radicando en Huánuco, donde juega para Alianza Universidad, mientras que Melissa Klug continúa con sus proyectos empresariales en Lima.

“Ella viajaba constantemente a Nazca, a Huánuco también, pero la distancia es la distancia. Definitivamente, eso pasa factura”, expresó Magaly, dejando entrever que la separación no fue producto de un solo hecho, sino de un desgaste acumulado.

La pareja había anunciado su compromiso en 2022, generando gran expectativa entre sus seguidores. Sin embargo, en los últimos meses se evidenció un distanciamiento público: menos apariciones juntos, ausencia de publicaciones en redes y rumores de conflictos internos.

Magaly Medina sobre comunicado de
Magaly Medina sobre comunicado de Melissa Klug: “Hasta yo le creí, pero luego lo borró”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Jesús Barco guarda silencio tras la separación

Mientras Melissa Klug ha decidido confirmar la ruptura, Jesús Barco no ha brindado declaraciones públicas. En redes sociales, el futbolista mantiene silencio, aunque algunos usuarios han notado que ha dejado de interactuar con las publicaciones de la empresaria.

El entorno del deportista ha evitado pronunciarse, limitándose a señalar que el jugador se encuentra concentrado en sus compromisos con el club huanuqueño. A pesar de ello, las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ continúan generando reacciones entre los seguidores de ambos.

Varios internautas han expresado su apoyo a Klug, destacando la serenidad con la que ha manejado la situación y el tono maduro de su mensaje de separación.

Imágenes recientes muestran a la
Imágenes recientes muestran a la empresaria y el futbolista evitando cualquier acercamiento durante una noche en una discoteca limeña, lo que alimenta las versiones sobre un posible quiebre sentimental en la pareja (Amor y Fuego)

Melissa Klug y Jesús Barco: Una relación polémica

Melissa Klug y Jesús Barco iniciaron su romance en 2020. A pesar de la diferencia de edad entre ambos, la pareja se mostraba sólida y con planes de futuro. En 2022, el futbolista le propuso matrimonio a la empresaria en una romántica cena, gesto que fue ampliamente celebrado en redes sociales.

Durante su relación, compartieron viajes, proyectos y momentos familiares, integrando a los hijos de Melissa en diversas actividades. No obstante, con el paso del tiempo, los compromisos profesionales y la distancia empezaron a marcar diferencias en la pareja.

Las declaraciones más recientes de Klug, así como las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, parecen haber sellado el final de una historia que, en su momento, se presentó como una de las más estables del mundo del entretenimiento peruano.

Con más de cinco años
Con más de cinco años juntos, Melissa Klug y Jesús Barco enfrentan nuevamente una crisis sentimental bajo la mirada pública que acompaña cada paso de su relación. (Instagram)

Temas Relacionados

Melissa KlugJesús BarcoMagaly TV La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

Hildebrandt: Keiko Fujimori sigue siendo la que “pitufeó dineros sucios” y convirtió la política en “faena de forajidos”

El periodista cuestionó la independencia del Tribunal Constitucional y acusó a sus miembros de favorecer a Fujimori, tras la decisión de anular la acusación fiscal que la vinculaba con la presunta financiación ilícita de sus campañas políticas

Hildebrandt: Keiko Fujimori sigue siendo

Así fue la reacción de Maju Mantilla ante la pregunta sobre si le fue infiel o no a Gustavo Salcedo

Ante las cámaras, la ex Miss prefirió el silencio y la prudencia. La exreina de belleza fue consultada por su relación con su todavía esposo y las versiones de infidelidad, pero solo pidió respeto por su privacidad

Así fue la reacción de

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

Los experimentados futbolistas faltaron a las reglas institucionales, lo que llevó a su salida inmediata mediante la fórmula del despido, aunque cuentan con derecho a réplica mediante descargos

Alianza Universidad separó a Carlos

Brownie saludable: cómo preparar este postre sin harina ni azúcar

Para esta versión de brownie saludable necesitas pocos ingredientes y casi nada de tiempo

Brownie saludable: cómo preparar este

San Martín enfrenta déficit hídrico: Autoridad Nacional del Agua pide a las autoridades priorizar planes de desarrollo

La entidad impulsa la gestión sostenible del agua mediante la formalización de derechos y proyectos que aseguren su uso para consumo y agricultura

San Martín enfrenta déficit hídrico:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hildebrandt: Keiko Fujimori sigue siendo

Hildebrandt: Keiko Fujimori sigue siendo la que “pitufeó dineros sucios” y convirtió la política en “faena de forajidos”

Keiko Fujimori omitió en su discurso a su hermano Kenji, quien no apoyará a Fuerza Popular en las elecciones 2026

Rafael Vela advierte que fallo del TC “busca darle absoluta impunidad” a Fuerza Popular y Keiko Fujimori

Giulliana Loza solicita el archivo definitivo del caso Cócteles tras fallo del Tribunal Constitucional

Juan Claudio Lechín: “Mi consejo a los peruanos: voten con la razón, no con el corazón”

ENTRETENIMIENTO

Así fue la reacción de

Así fue la reacción de Maju Mantilla ante la pregunta sobre si le fue infiel o no a Gustavo Salcedo

Aldo Miyashiro reapareció en su programa ‘Habla Chino’ tras salir del aire por 3 días: “Buenas noches, soy la doctora Polo”

Tiktokero Crhiss Vanger rompe el silencio: niega acusaciones, admite deuda y acusa campaña de desprestigio en su contra

Melissa Klug confirma crisis con Jesús Barco tras imágenes de día de piscina con amigas: “Si no se resuelve, ni modo”

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

DEPORTES

Alianza Universidad separó a Carlos

Alianza Universidad separó a Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco por indisciplina: el firme comunicado del club huanuqueño

¿Cómo se jugará la Liga Peruana de Vóley 2025/26?: nuevo formato, fases y definición del título

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Ricardo Gareca respaldó la continuidad de experimentados en la selección peruana: “Cuando hay frustraciones, los jugadores no sirven más, están viejos”

Pedro Gallese entra a nominación de la MLS por Mejor Atajada del Año ante Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez