Perú

Cristian Castro agradece el cariño de los peruanos: habla de Gian Marco, Jaime Bayly y promete vivir en Lima

Durante un encuentro con la prensa limeña, el artista confirmó que planea acercarse aún más a sus seguidores y resaltó a sus amistades del país, resaltando que Perú lidera sus cifras de oyentes en plataformas digitales

Ana Morocho

Por Ana Morocho

Guardar
Cristian Castro promete vivir en Perú. Tiktok

Cristian Castro, destacado cantante mexicano de baladas y pop latino, reafirmó su vínculo con el público peruano durante su reciente visita a Lima con motivo de un esperado concierto, el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel. El artista, reconocido por su trayectoria internacional, atendió a la prensa local en los días previos a su presentación y ofreció declaraciones sobre su aprecio por el país, sus amigos peruanos y sus planes personales vinculados a la ciudad.

En un encuentro con reporteros, Cristian Castro respondió con amabilidad a las preguntas sobre su experiencia durante la estadía y la expectativa de sus seguidores frente al espectáculo. “Estoy muy contento de volver al Perú. Me siento comprometido con ustedes. El amor que me brindan a través del tiempo y la verdad que todo lo que me llega en Spotify, por ejemplo, es el país que más me escucha, el Perú. Así que les hago la promesa de que en algún momento yo voy a venir a estar mucho más cerca de ustedes y probablemente hasta residir un tiempo acá en Lima”, expresó el cantante ante la prensa.

Castro, de 50 años, manifestó su entusiasmo por regresar a los escenarios peruanos. De acuerdo con sus palabras, la ausencia le produce tristeza, por lo que anticipó que planea reforzar su presencia en Perú a corto plazo. “Me siento feliz de estar en la familia peruana, porque la verdad que ya tengo muchos años de que no venía, bueno, unos tres años y siempre me da mucha tristeza cuando no puedo volver al Perú. Así que estoy contento, agradecido. Los quiero de verdad y quiero fortalecer mi relación con ustedes siempre”.

Amigos peruanos: Gian Marco, Jaime Bayly y más

Consultado sobre su relación con figuras peruanas, Cristian Castro reveló haberse comunicado recientemente con el cantautor Gian Marco, a quien considera un amigo cercano y admira dentro del ámbito artístico latinoamericano.

Mientras relataba la experiencia, mencionó: “Lo primero que hice fue llamar a mi amigo Gian Marco, que lo quiero tanto, y él está residiendo en Miami. Quiero mandar un abrazo a él, a mucha gente como Laura, que también es mi amiga y es tan buena amiga de mi familia. Mucha gente como Jaimito. Jaimito también es un amoroso, que es muy amigo mío. Hace mucho que no veo a Jaimito Bayly. ¿Dónde está? En Miami. Bueno, mucha gente tan linda, de verdad. Mi empresario Miguel Ángel, mi chófer, me cae también, Juan Carlos”.

El cantante expresó su gratitud por las muestras de afecto y la recepción que experimenta al regresar al país. “Ustedes cada día se meten más en mi corazón y la comida, estoy explotado de la cena que tuvimos hoy”, dijo.

Cristian Castro viene generando expectativa desde su llegada. A través de las redes sociales no tardaron viralizarse videos donde se le ve al cantante en la entrada de su hotel. En la entrevista, la estrella reconoció el papel de su audiencia peruana en sus cifras de oyentes digitales.

Castro se mostró amable y receptivo con los reporteros, accediendo a fotografiarse y grabar mensajes para programas locales. Al ser solicitado un saludo para el programa Amor y Fuego, el cantante respondió con humor: “Discúlpenme de este look de postres que me acabo de comer muchas cosas. Cuídense muchísimo. Nos vemos pronto en Amor y Fuego”.

La visita de Cristian Castro forma parte de su reciente gira internacional, donde el artista incluye canciones clásicas de su repertorio y nuevos lanzamientos. El evento ha despertado gran emoción entre el público peruano, que ha seguido la trayectoria del artista mexicano desde sus inicios y ha respaldado sus producciones en plataformas digitales.

Temas Relacionados

Cristian Castroperu-entretenimiento

Más Noticias

Menor de 13 años perdería un ojo tras explotarle bombarda en el rostro durante pelea entre barras bravas en el Rímac

El escolar ya fue sometido a una intervención quirúrgica. La familia pide ayuda para costear los gastos de recuperación.

Menor de 13 años perdería

Alcaldes de Lima cuestionan el estado de emergencia decretado por José Jerí en Lima y Callao: “Es ineficaz y populista”

El Poder Ejecutivo ha determinado 30 días de estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana en la capital y el primer puerto

Alcaldes de Lima cuestionan el

Crimen en Breña: mujer confiesa que mató a su esposo e involucra a un familiar

Keillys Aguilera habló ante las autoridades y señaló ser autora del crimen que había planeado desde hace varios días. La mujer brindó detalles de lo ocurrido aquel 21 de septiembre

Crimen en Breña: mujer confiesa

Conciertos, fiestas y reuniones masivas por Halloween con restricciones por el Estado de Emergencia

El gobierno de José Jerí declaró esta medida por 30 días en Lima Metropolitana con el objetivo de enfrentar la crisis de inseguridad que atraviesa el país

Conciertos, fiestas y reuniones masivas

¿Flotas asiáticas depredan nuevamente la pota en Perú? Ministerio de la Producción responde a las denuncias

El viceministro Jesús Barrientos se pronunció tras la alerta pública de ingresos de embarcaciones extranjeras y pedido de medidas más rigurosas ante la preocupación por la pesca ilegal

¿Flotas asiáticas depredan nuevamente la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alcaldes de Lima cuestionan el

Alcaldes de Lima cuestionan el estado de emergencia decretado por José Jerí en Lima y Callao: “Es ineficaz y populista”

Universidad San Marcos: denuncian campaña de desprestigio contra la Decana de América

Ollanta Humala presentará hábeas corpus para archivar caso: defensa apelará al precedente fijado por el TC con Keiko Fujimori

Embajadores de Dina Boluarte, Gustavo Adrianzén y Alfredo Ferrero y José Luis Sardón, quedan fuera de la ONU, EEUU y OEA

Francisco Sagasti rechazó pedido de su propio partido: militancia del Partido Morado lo instó a ser candidato presidencial

ENTRETENIMIENTO

Myriam Hernández en Lima: Horarios,

Myriam Hernández en Lima: Horarios, accesos, recomendaciones y más para sus dos conciertos

Melissa Klug se somete a abdominoplastia, reducción de mamas, y más tras ruptura con Jesús Barco: “Me duele hasta el ojo”

La historia de amor entre Melissa Klug y Jesús Barco: “Estamos 2025, no se han casado y terminaron dos veces”

Jesús Barco rompe el silencio tras su ruptura con Melissa Klug: “Reset, restart y refocus”

Hija de Melissa Klug celebra el cumpleaños de su madrastra junto a su padre durante un viaje en Jamaica

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 22

Partidos de hoy, miércoles 22 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Perú y Bolivia ultiman detalles para partido amistoso en diciembre con mayoría de futbolistas del medio local