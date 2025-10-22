Cristian Castro agradece el cariño de los peruanos: habla de Gian Marco, Jaime Bayly y promete vivir en Lima

Cristian Castro promete vivir en Perú. Tiktok

Cristian Castro, destacado cantante mexicano de baladas y pop latino, reafirmó su vínculo con el público peruano durante su reciente visita a Lima con motivo de un esperado concierto, el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel. El artista, reconocido por su trayectoria internacional, atendió a la prensa local en los días previos a su presentación y ofreció declaraciones sobre su aprecio por el país, sus amigos peruanos y sus planes personales vinculados a la ciudad.

En un encuentro con reporteros, Cristian Castro respondió con amabilidad a las preguntas sobre su experiencia durante la estadía y la expectativa de sus seguidores frente al espectáculo. “Estoy muy contento de volver al Perú. Me siento comprometido con ustedes. El amor que me brindan a través del tiempo y la verdad que todo lo que me llega en Spotify, por ejemplo, es el país que más me escucha, el Perú. Así que les hago la promesa de que en algún momento yo voy a venir a estar mucho más cerca de ustedes y probablemente hasta residir un tiempo acá en Lima”, expresó el cantante ante la prensa.

Castro, de 50 años, manifestó su entusiasmo por regresar a los escenarios peruanos. De acuerdo con sus palabras, la ausencia le produce tristeza, por lo que anticipó que planea reforzar su presencia en Perú a corto plazo. “Me siento feliz de estar en la familia peruana, porque la verdad que ya tengo muchos años de que no venía, bueno, unos tres años y siempre me da mucha tristeza cuando no puedo volver al Perú. Así que estoy contento, agradecido. Los quiero de verdad y quiero fortalecer mi relación con ustedes siempre”.

Amigos peruanos: Gian Marco, Jaime Bayly y más

Consultado sobre su relación con figuras peruanas, Cristian Castro reveló haberse comunicado recientemente con el cantautor Gian Marco, a quien considera un amigo cercano y admira dentro del ámbito artístico latinoamericano.

Mientras relataba la experiencia, mencionó: “Lo primero que hice fue llamar a mi amigo Gian Marco, que lo quiero tanto, y él está residiendo en Miami. Quiero mandar un abrazo a él, a mucha gente como Laura, que también es mi amiga y es tan buena amiga de mi familia. Mucha gente como Jaimito. Jaimito también es un amoroso, que es muy amigo mío. Hace mucho que no veo a Jaimito Bayly. ¿Dónde está? En Miami. Bueno, mucha gente tan linda, de verdad. Mi empresario Miguel Ángel, mi chófer, me cae también, Juan Carlos”.

El cantante expresó su gratitud por las muestras de afecto y la recepción que experimenta al regresar al país. “Ustedes cada día se meten más en mi corazón y la comida, estoy explotado de la cena que tuvimos hoy”, dijo.

Cristian Castro viene generando expectativa desde su llegada. A través de las redes sociales no tardaron viralizarse videos donde se le ve al cantante en la entrada de su hotel. En la entrevista, la estrella reconoció el papel de su audiencia peruana en sus cifras de oyentes digitales.

Castro se mostró amable y receptivo con los reporteros, accediendo a fotografiarse y grabar mensajes para programas locales. Al ser solicitado un saludo para el programa Amor y Fuego, el cantante respondió con humor: “Discúlpenme de este look de postres que me acabo de comer muchas cosas. Cuídense muchísimo. Nos vemos pronto en Amor y Fuego”.

La visita de Cristian Castro forma parte de su reciente gira internacional, donde el artista incluye canciones clásicas de su repertorio y nuevos lanzamientos. El evento ha despertado gran emoción entre el público peruano, que ha seguido la trayectoria del artista mexicano desde sus inicios y ha respaldado sus producciones en plataformas digitales.