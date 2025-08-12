Cristian Castro en Perú: fecha, hora, venta de entradas y todos los detalles de su esperado concierto

Los boletos para el concierto de Cristian Castro ya están a la venta en Teleticket.

El cantante mexicano Cristian Castro confirmó su esperado regreso al Perú con un concierto especial. La presentación forma parte de su nueva gira internacional, en la que repasa más de tres décadas de carrera y celebra junto al público peruano sus canciones más reconocidas.

Cristian Castro, considerado uno de los máximos exponentes de la balada romántica en español, llega en un momento destacado de su trayectoria. Tras agotar entradas en el Movistar Arena de Chile y anunciar una tercera fecha en Santiago, el intérprete latinoamericano extiende su tour a Lima, donde sus seguidores podrán reencontrarse con su voz y sus clásicos en un formato de espectáculo renovado.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Cristian Castro?

El concierto de Cristian Castro se realizará el próximo 24 de octubre en Costa 21, San Miguel.

Con una sólida carrera que supera los 30 años, Castro ha construido un repertorio emblemático dentro del pop latino. Temas como “Azul”, “Por amarte así”, “No podrás”, “Yo quería”, “Volver a amar”, “Si tú me amaras”, “Lloran las rosas” y “Lloviendo estrellas” han marcado generaciones y forman parte del cancionero popular en Hispanoamérica. Su discografía incluye más de 25 millones de discos vendidos a nivel global, 45 canciones que han alcanzado el Top Latin Songs del ranking Billboard y un extenso palmarés de discos de oro y platino.

Cristian Castro presentará un repertorio con sus grandes baladas el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas para el concierto?

La preventa de entradas para el concierto se realizará a través de Teleticket desde el viernes 15 de agosto. Los clientes de Interbank podrán acceder a una preventa exclusiva los días 15 y 16 de agosto y/o hasta agotar stock. Se espera que la expectativa generada por el regreso de Castro impulse una alta demanda desde los primeros días de venta.

Cristian Castro ha mantenido presencia constante en los medios y escenarios, adaptando su propuesta a las nuevas tendencias sin dejar de lado el repertorio de baladas que lo caracteriza. En sus presentaciones recientes, el cantante logra combinar una puesta emotiva con showmanship y comunicación directa con la audiencia, intercalando éxitos coreados con anécdotas personales y renovaciones en sus arreglos musicales.

Evento lleno de nostalgia

El evento en Costa 21 promete una noche de nostalgia y emociones, repasando los momentos más importantes de la carrera del artista. Los asistentes podrán escuchar en vivo tanto sus éxitos más bailados como las baladas más románticas, en un show pensado para recorrer desde sus primeros años hasta sus lanzamientos más recientes. El espectáculo contará con una producción de primer nivel, con equipo técnico y escénico adecuado para una de las voces más reconocidas del continente.

Cristian Castro se ha consolidado como uno de los referentes indispensables de la música romántica en español desde los años noventa. Hijo de la actriz y cantante Verónica Castro, el intérprete debutó joven y rápidamente se posicionó como uno de los favoritos en Latinoamérica. Con su estilo particular, logró combinar baladas con toques de pop y llegar a públicos diversos, lo que le permitió cosechar éxitos tanto en el mundo hispanohablante como en escenarios internacionales.

Cristian Castro es considerado uno de los máximos exponentes de la balada romántica en español.

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego regresa a la página de Teleticket.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket. Evita ser víctima de casos de estafa.

Cristian Castro regresa a Perú en octubre.