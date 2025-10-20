Papa León XIV recibe a Pedro Salinas, periodista que destapó los abusos del Sodalicio: “Lo que hizo fue crucial para disolverlo”

El papa León XIV recibió al periodista Pedro Salinas, coautor del libro que expuso los abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana, en una audiencia privada

El papa León XIV recibió este lunes al periodista peruano Pedro Salinas, coautor del libro ‘Mitad monjes, mitad soldados’, que expuso el escándalo de abusos en el grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC).

La audiencia privada permitió un “diálogo agradable, simpático y largo”, en el que Salinas agradeció el “papel crucial” que tuvo en la disolución ordenada por Francisco, y le deseó “lo mejor en esta nueva etapa de su vida”.

El periodista contó a Infobae Perú que, después del encuentro, asistió a una audiencia junto a miembros de Ending Clergy Abuse (ECA) Global, una organización internacional de derechos humanos que defiende un mayor apoyo y reparación para las víctimas de abuso clerical.

“Me dijeron que los acompañara en la reunión con el papa, le pregunté al papa Prevost si quería que me quedara y dijo que sí. Por su puesto, me quedé. Previamente, le mostré mi gratitud por todo lo que hizo personalmente desde 2018 hasta el momento de la supresión. Su apoyo fue crucial”, agregó.

Salinas le entregó al pontífice su más reciente libro, ‘La verdad nos hizo libres‘, que recoge más de veinte años de denuncias y lucha contra el encubrimiento en la institución. “Le dije: tú la historia ya la conoces, pero lee la dedicatoria, por favor”, añadió entre risas.

Mencionó, además, que León XIV le comentó estar trabajando en un “cierre para el caso”, que no solo debe incluir “reparación e indemnización”, sino también un “gesto simbólico”, similar al que ocurrió en Chile.

En 2018, Francisco expresó dolor y vergüenza ante los abusos sexuales cometidos por miembros del clero a menores en el país sureño y pidió perdón a los sobrevivientes, a la vez que exhortó a los religiosos a enfrentar la desconfianza hacia la Iglesia.

Durante su visita al palacio de La Moneda, donde fue recibido por la entonces presidenta Michelle Bachelet, el fallecido pontífice planteó un mea culpa ante el daño y buscó restaurar la confianza en la institución.

“Debe haber un gesto simbólico de cierre (...) pero hay que tener un poco de paciencia porque recién está sentado en el sillón del papa y ha asumido el liderazgo en un mundo con guerras, genocidios”, opinó Salinas.

“Robert Prevost es un papa que tiene la mente clara. Es una persona empática, tranquila, muy racional, con una personalidad distinta a la de Francisco, pero alineada con la política de tolerancia cero hacia los abusos”, sostuvo.

Salinas participó luego en una reunión con la organización Ending Clergy Abuse (ECA) Global, enfocada en la defensa y reparación de víctimas de abusos clericales

Impacto y rol

Salinas subrayó que León XIV escuchó a los sobrevivientes del Sodalicio cuando otros los ignoraron y, en 2023, al ser designado prefecto del Dicasterio para los Obispos, impulsó la renuncia del obispo emérito de Piura, José Antonio Eguren, uno de los miembros de la élite fundadora del SVC y vinculado a investigaciones por presunto tráfico de tierras.

Ese mismo año, la Santa Sede envió una misión especial a Lima, integrada por el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español Jordi Bertomeu, ambos miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y expertos en delitos de abuso.

Anteriormente, en 2018, el Vaticano anunció la intervención del Sodalicio, después de que la Fiscalía solicitara prisión preventiva para varios miembros y exmiembros de la organización, entre ellos su fundador, Luis Fernando Figari.