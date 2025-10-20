Perú

Fujimorismo arremete contra Rafael López Aliaga: “Olvida que fue tramitador de Boluarte, entregando CV para los ministerios”

Fuerza Popular criticó las declaraciones de Rafael López Aliaga, después de que el exalcalde los responsabilizó por el fracaso del proyecto del tren Lima-Chosica

Por Luis Paucar

Guardar

El fujimorismo ha cuestionado este domingo la postura pública del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, frente a su relación con la expresidenta vacada Dina Boluarte.

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, se refirió a las declaraciones de López Aliaga sobre el supuesto bloqueo de su proyecto del tren Lima-Chosica atribuido a Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori.

“Pregunté a una persona que lo vio si estaba sobrio cuando habló, porque la verdad que echarle la culpa a otros de sus fracasos es algo a lo que se viene acostumbrado el señor López Aliaga”, declaró en diálogo con el diario Correo.

“No sé de dónde saca que Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes hayan sido ministros cercanos al fujimorismo. De lo único que hay constancia es de que él era el tramitador del CV del señor José Luis Gil, ex GEIN, para ministro del Interior ante la señora Boluarte”, añadió.

Aguinaga acusó a López Aliaga
Aguinaga acusó a López Aliaga de cambiar constantemente de posición y de olvidar su rol como facilitador de cargos durante el gobierno de Boluarte

Galarreta también mencionó las afirmaciones del exburgomaestre sobre pedir la salida del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, tras el asesinato de un manifestante.

“Eso me parece de un cálculo grotesco. Allí te demuestra qué tan real y sincero es su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía por una situación lamentable que todavía hay que investigar”, opinó. Consideró que “cualquier muerte es lamentable, pero eso es populismo o pescar a río revuelto, y una falta de responsabilidad cuando recién tienen 3 o 4 días”.

Por su parte, el congresista Alejandro Aguinaga indicó que López Aliaga parece padecer de amnesia selectiva. “¿Producto de qué? No lo sabemos, habría que hacerle algunos análisis. Convenientemente, olvida que fue tramitador de Dina Boluarte, entregando currículums para los ministerios”, afirmó en su cuenta de X, antes Twitter.

Aguinaga recordó que José Luis Gil, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), reveló que López Aliaga le ofreció el Ministerio del Interior durante el gobierno de Boluarte. “¿También olvidó que fue el gobierno de Dina el que le garantizó el endeudamiento con el que hoy deja hipotecada a la municipalidad?”, dijo.

Galarreta rechazó la versión de
Galarreta rechazó la versión de López Aliaga sobre ministros cercanos al fujimorismo y señaló que el propio exalcalde buscó influir en la designación de José Luis Gil como ministro del Interior

“Sorprende la facilidad con la que cambia de posición. Su entrevista en RPP trajo a la memoria el mismo estilo del ‘Sano y Sagrado’ (en referencia al expresidente Alejandro Toledo) cuando llegaba la resaca y olvidaba las promesas usando expresiones incongruentes para culpar a otros de sus incumplimientos”, agregó.

El parlamentario concluyó con un llamado a la coherencia: “En política, primero se debe ordenar las ideas, analizar la viabilidad de las propuestas y luego expresarlas. Si se promete algo, se cumple, especialmente si se trata de alguien que aspira a la Presidencia”, expresó.

Renuncia

López Aliaga renunció días atrás para postular en las elecciones de 2026, en un momento en que lidera las encuestas por delante de Fujimori.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaDina Boluarteperu-politica

Más Noticias

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille anuncian el regreso de ‘La Gran Sangre’: “que se cuiden los malditos”

El trío original de la serie policial sorprendió a sus seguidores al anunciar oficialmente una nueva etapa, prometiendo mantener la esencia que conquistó a miles y adaptarse a los desafíos actuales del país

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y

Deudas bancarias tiene “fecha de vencimiento”, según el Código Civil de Perú: ¿en cuántos años prescriben?

Aunque la deuda prescriba legalmente, los antecedentes permanecen en las centrales de riesgo como Infocorp, lo que limita el acceso a nuevos créditos

Deudas bancarias tiene “fecha de

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenda de este día está cargada con varios encuentros de mucho calibre, tanto en las ligas europeas como sudamericanas, entre otros torneos

Partidos de hoy, domingo 19

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso 1-0: gol y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tres puntos claves para el equipo de Paulo Autuori, que ya piensa en el choque ante Universitario, el jueves 23 de octubre en el Nacional de Lima, desde las 20:00 horas locales

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Día Internacional del Chef: la fecha que celebra a los guardianes del sabor que elevan la cocina a arte, unen culturas y transforman ingredientes en emociones

Cada 20 de octubre el planeta honra a los chefs, creadores que mezclan técnica y alma. Su labor no solo alimenta, también preserva culturas y enseña que en cada plato hay una historia que merece ser contada y celebrada

Día Internacional del Chef: la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Harvey Colchado: “Óscar Arriola está

Harvey Colchado: “Óscar Arriola está denunciado en el Eficcop como brazo de protección de ‘Los Waykis en la sombra’”

Gabinete de Ernesto Álvarez pide al Congreso el voto de confianza: solicita presentarse el miércoles 22 de octubre

¿Vacancia exprés de Dina Boluarte podría acarrear sanciones políticas y penales contra el Congreso?

Dina Boluarte evalúa amparo, ¿busca regresar a la Presidencia? Esto dijo su abogado

Policía confirma que agentes de la Dirincri participaron encubiertos en marcha donde manifestante murió por disparo

ENTRETENIMIENTO

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y

Aldo Miyashiro, Carlos Alcántara y Pietro Sibille anuncian el regreso de ‘La Gran Sangre’: “que se cuiden los malditos”

Melissa Klug sorprende al anunciar su ruptura con Jesús Barco y luego borra el mensaje: el futbolista respondió

Natalia Salas revela que el cáncer regresó en una sus vértebras: “sé que voy a estar bien y voy a luchar siempre”

El homenaje de Tony Succar e Isabela Merced al Perú: así suena su emotiva versión de “Nada soy”

Cristorata le pidió a Agus Padilla ser su novia, tras perder en el Stream Fighters 4

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 19

Partidos de hoy, domingo 19 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso 1-0: gol y resumen del triunfo ‘celeste’ por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Deportivo Moquegua clasificó a la final de la Liga 2 pese a nuevas amenazas a su plantel: quedó a un paso del ascenso

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Clausura y Acumulada

Gol agónico de Irven Ávila con oportuno cabezazo para triunfo de Sporting Cristal ante Garcilaso por Liga 1 2025