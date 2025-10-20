Fujimorismo arremete contra Rafael López Aliaga: “Olvida que fue tramitador de Boluarte, entregando CV para los ministerios”

El fujimorismo ha cuestionado este domingo la postura pública del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, frente a su relación con la expresidenta vacada Dina Boluarte.

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, se refirió a las declaraciones de López Aliaga sobre el supuesto bloqueo de su proyecto del tren Lima-Chosica atribuido a Fuerza Popular, partido de Keiko Fujimori.

“Pregunté a una persona que lo vio si estaba sobrio cuando habló, porque la verdad que echarle la culpa a otros de sus fracasos es algo a lo que se viene acostumbrado el señor López Aliaga”, declaró en diálogo con el diario Correo.

“No sé de dónde saca que Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes hayan sido ministros cercanos al fujimorismo. De lo único que hay constancia es de que él era el tramitador del CV del señor José Luis Gil, ex GEIN, para ministro del Interior ante la señora Boluarte”, añadió.

Galarreta también mencionó las afirmaciones del exburgomaestre sobre pedir la salida del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y del comandante general de la Policía, Óscar Arriola, tras el asesinato de un manifestante.

“Eso me parece de un cálculo grotesco. Allí te demuestra qué tan real y sincero es su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía por una situación lamentable que todavía hay que investigar”, opinó. Consideró que “cualquier muerte es lamentable, pero eso es populismo o pescar a río revuelto, y una falta de responsabilidad cuando recién tienen 3 o 4 días”.

Por su parte, el congresista Alejandro Aguinaga indicó que López Aliaga parece padecer de amnesia selectiva. “¿Producto de qué? No lo sabemos, habría que hacerle algunos análisis. Convenientemente, olvida que fue tramitador de Dina Boluarte, entregando currículums para los ministerios”, afirmó en su cuenta de X, antes Twitter.

Aguinaga recordó que José Luis Gil, exintegrante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), reveló que López Aliaga le ofreció el Ministerio del Interior durante el gobierno de Boluarte. “¿También olvidó que fue el gobierno de Dina el que le garantizó el endeudamiento con el que hoy deja hipotecada a la municipalidad?”, dijo.

“Sorprende la facilidad con la que cambia de posición. Su entrevista en RPP trajo a la memoria el mismo estilo del ‘Sano y Sagrado’ (en referencia al expresidente Alejandro Toledo) cuando llegaba la resaca y olvidaba las promesas usando expresiones incongruentes para culpar a otros de sus incumplimientos”, agregó.

El parlamentario concluyó con un llamado a la coherencia: “En política, primero se debe ordenar las ideas, analizar la viabilidad de las propuestas y luego expresarlas. Si se promete algo, se cumple, especialmente si se trata de alguien que aspira a la Presidencia”, expresó.

Renuncia

López Aliaga renunció días atrás para postular en las elecciones de 2026, en un momento en que lidera las encuestas por delante de Fujimori.