Perú

Rafael López Aliaga oficialmente ya no es alcalde de Lima: JNE otorga credencial a Renzo Reggiardo

Líder de Renovación Popular dimitió para postular a la Presidencia en 2026, a pesar de que se comprometió a completar su periodo

Diego Casimiro Ore

Por Diego Casimiro Ore

Guardar
Renzo Reggiardo negó que vaya
Renzo Reggiardo negó que vaya a renunciar para postular en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: Facebook Rafael López Aliaga

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la renuncia de Rafael López Aliaga al cargo de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima para postular como candidato presidencial de Renovación Popular en las Elecciones Generales 2026.

Como se recuerda, López Aliaga presentó su renuncia el lunes 13 de octubre, tras una cuestionada “rendición de cuentas” donde habría vulnerado la neutralidad electoral según un informe de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Ese mismo día el Concejo Metropolitano aceptó la dimisión y encargó la alcaldía al teniente alcalde Renzo Reggiardo hasta que el JNE le otorgara la respectiva credencial.

En la resolución, el JNE determina que el líder de Renovación Popular cumplió con presentar su dimisión dentro del plazo previsto, por lo que corresponde darle trámite.

“Corresponde dejar sin efecto la credencial que le fuera otorgada y convocar, en su lugar a don Renzo Andrés Reggiardo Barreto, identificado con DNI N.º 09539056, para que asuma el cargo de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de completar el periodo de gobierno municipal 2023-2026”, se lee.

Credencial que acredita a Renzo
Credencial que acredita a Renzo Reggiardo como alcalde de Lima.

De igual manera, los magistrados acuerdan convocar al candidato no proclamado Cristian Santiago Góngora Chu, militante de Renovación Popular, para completar el número de regidores del Concejo Municipal toda vez que Reggiardo reemplazará permanentemente a Rafael López Aliaga.

Rafael López Aliaga en las encuestas

La última encuesta de Ipsos sitúa a Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en el primer lugar de las preferencias, aunque con apenas 10% de respaldo. Su fortaleza se concentra en Lima, donde alcanza el 21%, mientras que en el resto del país su apoyo desciende al 4% y en el sur apenas llega al 1%. Su presencia se limita principalmente a zonas urbanas.

El segundo puesto corresponde a Mario Vizcarra, hermano del inhabilitado expresidente de la República Martín Vizcarra, quien obtiene un 8% de respaldo. Un sector significativo de la población lo asocia o confunde con el líder de Perú Primero. A diferencia de López Aliaga, Vizcarra logra mayor apoyo fuera de la capital y en áreas rurales, superando el 10% en el centro y oriente del país.

En el tercer lugar aparece Keiko Fujimori (Fuerza Popular) con 6% de intención de voto. Su respaldo es predominantemente urbano y se distribuye de manera similar en las distintas regiones del país. Hasta el momento, Fujimori no ha confirmado si será candidata en los comicios de 2026.

FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial
FOTO DE ARCHIVO-El candidato presidencial peruano Rafael López Aliaga habla con Reuters, en Lima, Perú. 12 de marzo de 2021.REUTERS/Angela Ponce

El cómico Carlos Álvarez (País para Todos) mantiene una intención de voto del 5%, con un 7% en Lima y 4% en otras regiones. Más atrás se ubican el exgobernador de La Libertad César Acuña, el comentarista Phillip Butters, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería Alfonso López Chau y Rafael Belaúnde Llosa, todos con cifras entre el 2% y el 3%.

Otros candidatos suman en conjunto más del 12% de las preferencias. Además, el 39% de los encuestados optó por votos en blanco o viciados, y un 11% no precisó su elección, lo que evidencia el alto nivel de indecisión y fragmentación en el electorado.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenzo ReggiardoJNEElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Kevin Quevedo y su estado de salud tras sufrir golpe en la cabeza en Alianza Lima vs Sport Boys

El extremo sufrió un duro golpe luego de chocar con jugador de Sport Boys, y salió en ambulancia rumbo a una clínica para realizarle los exámenes correspondientes

Kevin Quevedo y su estado

Precio del dólar ahora sube: Así abrió el tipo de cambio hoy 17 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar ahora sube:

¿Viajas a Europa? Estas son las nuevas reglas para el ingreso a los países del espacio Schengen y lo que debes saber antes de tu viaje

Este cambio permitirá a las autoridades europeas supervisar con mayor precisión el tiempo de permanencia de los visitantes y detectar a quienes excedan el límite legal de 90 días

¿Viajas a Europa? Estas son

Buscan a sujeto que mostró sus partes íntimas en San Miguel y que reaccionó así al saber que era grabado

El municipio inició una investigación tras la denuncia de una joven trabajadora, mientras la comunidad y las autoridades buscan identificar al responsable de la agresión en una lavandería de la avenida La Paz

Buscan a sujeto que mostró
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez nombra nuevo coordinador

Tomás Gálvez nombra nuevo coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos ante la renuncia de Magaly Quiroz

Fernando Rospigliosi se queda en la Mesa Directiva: Fuerza Popular desconoce comunicado previo y respalda permanencia

Rafael López Aliaga exige renuncia de Vicente Tiburcio y del jefe de la PNP, Óscar Arriola, por asesinato de manifestante

Alcalde revela que Dina Boluarte prohibía el uso de celulares en reuniones en Palacio de Gobierno

Denuncian constitucionalmente a José Jerí, Ernesto Álvarez y Vicente Tiburcio tras confirmarse asesinato de Eduardo Ruiz en marcha nacional

ENTRETENIMIENTO

Nuevo audio expone a Gustavo

Nuevo audio expone a Gustavo Salcedo advirtiendo a Maju Mantilla para conciliación: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

Elaine Haro, concursante de La Casa de los Famosos México, reveló el momento de terror que vivió durante un viaje a Perú

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Susana Umbert y empresarios mineros toman el control de Canal 5

La histórica ‘esquina de la televisión’ : Panamericana TV cumplió 66 años en medio de cambios, renovación y un futuro incierto

Susana Umbert se pronuncia tras comprar Panamericana TV: “La hemos adquirido para recuperar el liderazgo que alguna vez tuvo”

DEPORTES

Kevin Quevedo y su estado

Kevin Quevedo y su estado de salud tras sufrir golpe en la cabeza en Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

FPV suspendió presentación de la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley: “No es el momento adecuado”

“No es momento para hablar de Luis Advíncula”, la firme postura de Alianza Lima sobre posible fichaje del defensa de Boca Juniors