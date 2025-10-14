Detenido en evento de Rafael López Aliaga denuncia que le sembraron revólver: “La Iglesia no me lo permite”

Detenido en evento de Rafael López Aliaga denuncia que le sembraron revólver. Video: Justicia TV

El hombre que fue detenido durante un evento del exalcalde Rafael López Aliaga en Villa María del Triunfo, Paolo Pizango Iriarte, denunció que el revólver que supuestamente se le encontró fue sembrado por los efectivos de la Policía Nacional del Perú que lo intervinieron el 10 de octubre.

Así lo manifestaron Pizango Iriarte y su abogado durante la audiencia de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tenencia ilegal de armas de fuego.

“Yo soy inocente. (...) Yo soy una persona de bien, yo trabajo. Tal vez no he podido recopilar algunas informaciones y acceder a sus preguntas por dicho motivo que andan a mi celular (sic). Y aparte de eso, yo soy una persona de bien, yo no me dedico a delinquir, no tengo antecedentes, no tengo ninguna cosa mala. Una de las dos cosas que no se me permite dentro de la iglesia es andar con eso. Más que todo, dice la palabra de Dios: ‘Ama a tu hermano como a ti mismo’. También lo dejó como último mandamiento el señor Jesucristo”, dijo el investigado.

Pizango reiteró que “no anda con eso” y que el arma se lo sembraron en un determinado momento de su intervención.

“Yo no tengo ningún otro motivo ni para esconder nada tampoco, porque yo soy una persona de bien, soy cristiano. Yo tengo a mis hermanos a disposición y también me afecta bastante porque ahora yo no los puedo ver. Ahorita no sé cómo habrán ido al colegio, si se le habrá otorgado un pasaje o algo. Estoy preocupado más que todo por ellos. Y soy inocente delante de Dios y delante de su presencia, de cada uno de ustedes”, dijo.

El Poder Judicial desestimó los argumentos de Paolo Pizango Iriarte y dictó 9 meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tenencia ilegal de armas.

Rafael López Aliaga brindó sus primeras declaraciones tras frustrado atentado en VMT.

Atentado queda descartado

La Fiscalía archivó la investigación por homicidio calificado contra la vida del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, al no hallar pruebas de un plan para atacarlo durante una actividad oficial en Villa María del Triunfo. El caso continuará únicamente por el delito de tenencia ilegal de armas.

La disposición fiscal determinó que no existieron evidencias de actos preparatorios ni conductas que permitieran inferir la intención de cometer un atentado. Por este motivo, se descartó formalizar cargos por homicidio calificado contra los dos jóvenes detenidos, Paolo Pizango Iriarte y Alexander Castro Lara. En el caso de Castro Lara, la Fiscalía ordenó su liberación tras confirmar que no portaba armas ni materiales peligrosos, y desestimó cualquier vínculo con la fabricación o suministro de explosivos.

Durante la intervención policial, a Pizango se le habría encontrado un revólver cargado, lo que motivó que la Fiscalía mantuviera la acusación por tenencia ilegal de armas y solicitara 9 meses de prisión preventiva mientras se define su situación jurídica. Su defensa alegó que asistió al evento como simpatizante del alcalde y negó cualquier intención delictiva, asegurando que fue víctima de una “siembra”.

A pesar de la decisión del Ministerio Público, la Municipalidad de Lima difundió un comunicado titulado “Ataque armado contra el alcalde de Lima”, en el que se afirmaba que un “criminal armado intentó matar” a la autoridad edil. López Aliaga manifestó su desacuerdo con el archivo del caso, insistió en que existió una amenaza real y declaró públicamente que “perdona” a quienes intentaron atacarlo, aunque la investigación oficial concluyó que nunca existió un atentado.