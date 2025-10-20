¿Buscas trabajo? MTPE lanza gran feria laboral con más de 2.800 vacantes en Breña, Chorrillos, Callao y Ate

Más de 900 ofertas de empleo en Jesús María, SJM y VES en ferias laborales del MTPE

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) anunció el inicio de la Semana de Oportunidades Laborales, un evento que reunirá del 21 al 23 de octubre a decenas de empresas formales en distintas zonas de Lima Metropolitana. Durante estas tres jornadas, se pondrán a disposición más de 2.800 vacantes de empleo formal, dirigidas a jóvenes, personas con discapacidad y público en general, además de ofrecer capacitaciones gratuitas a través de los programas del sector.

La iniciativa busca facilitar el contacto directo entre los buscadores de empleo y las compañías contratantes, promoviendo el acceso a trabajo decente y formal. Entre las empresas participantes se encuentran reconocidas marcas como Nestlé, Primax, Ripley, Nike, Liderman, Dinet, Q’uma, Frío Aéreo y Arcos Dorados (McDonald’s), que ofrecerán oportunidades en diversas áreas operativas y comerciales.

Maratones de empleo en Breña, Chorrillos, Callao y Ate

Personas podrán postular a más de 450 empleos este viernes 25 de julio en la Maratón del Empleo del MTPE en Villa María del Triunfo. Foto: Flickr/MTPE

Las actividades comenzarán el martes 21 de octubre con la Maratón del Empleo en Breña, que se desarrollará en el frontis de la Municipalidad de Breña (Av. Arica 500), de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Allí se ofrecerán 1.000 vacantes para puestos como asesor comercial, cajero, operario de limpieza, agente de seguridad y asistente de venta, entre otros.

Ese mismo día, a la 1:00 p. m., se llevará a cabo la Gran Registratón Laboral en el Callao, una jornada especial del programa Jóvenes Productivos, en el Cetpro José Artesano (Calle Conde 1 s/n, Urb. Aeropuerto, II Etapa). En esta actividad habrá más de 200 vacantes en empresas como Q’uma, Frío Aéreo, Liderman, Mass, RGIS, Reci Studios y VEGA, además de espacios de capacitación gratuita.

El miércoles 22 de octubre, el programa Jóvenes Productivos ofrecerá una capacitación gratuita en Atención al Cliente en la Sede Central del MTPE (Av. Salaverry N° 655, piso 9, Jesús María), de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Esta formación está dirigida a quienes deseen postular a empleos en Arcos Dorados (McDonald’s).

Ese mismo día también se realizará la Maratón del Empleo en Chorrillos, en la Loza Deportiva del Parque Túpac Amaru (Av. Túpac Amaru / 28 de Julio), donde se ofertarán 400 vacantes para recepcionistas, ayudantes de producción, promotores de ventas, agentes de seguridad y choferes.

Paralelamente, en el Centro de Empleo del MTPE (Jesús María), se ofrecerán 135 puestos. En esta sede, Ripley busca asistentes de ventas por campaña, mientras que Nike ofrece oportunidades laborales para personas con discapacidad en el puesto de reponedor.

La última jornada será el jueves 23 de octubre, con dos actividades en simultáneo. En Ate, la Maratón del Empleo se realizará en la Av. Metropolitana con Prolongación Javier Prado, de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., con 1.000 vacantes para asistentes de ventas, conductores, auxiliares de almacén, atención al cliente y teleoperadores. Mientras tanto, en Jesús María, el evento “Jueves de Chamba” ofrecerá 108 puestos para asesores de venta, operarios de almacén, agentes de seguridad y operarios de limpieza.

Servicios gratuitos y certificados laborales

Se ofrecerán cerca de 200 puestos de trabajo. (Foto: Andina)

Además de las oportunidades laborales, los asistentes podrán acceder gratuitamente a los 12 servicios del Centro de Empleo, que incluyen asesoría personalizada para la búsqueda de trabajo, talleres para la elaboración de un currículum vitae, y acompañamiento para afrontar entrevistas laborales.

También se podrá tramitar sin costo el Certificado Único Laboral (CUL), documento que acredita identidad, antecedentes policiales, penales y judiciales, formación educativa y experiencia laboral formal. Otros servicios disponibles son la orientación vocacional, información ocupacional y asesoría para emprendedores que deseen iniciar o formalizar sus negocios.

Los interesados pueden consultar las ofertas disponibles en la Bolsa de Trabajo del MTPE ingresando a www.empleosperu.gob.pe. Asimismo, los Centros de Empleo atienden de manera presencial de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. y sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m..Quienes prefieran hacerlo de forma virtual pueden solicitar una cita en extranet.trabajo.gob.pe/extranet/web/citas.

Con esta Semana de Oportunidades Laborales, el MTPE busca acercar el empleo formal a más ciudadanos y fomentar la inclusión en el mercado laboral, fortaleciendo el vínculo entre las empresas y las personas que buscan una oportunidad para incorporarse al mundo del trabajo.