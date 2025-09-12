Esta provincia acogerá feria de empleo del MTPE con más de mil vacantes y servicios de orientación laboral

Una feria de empleo promete ofrecer más de mil oportunidades laborales para peruanos y extranjeros.

Una feria de empleo promete ofrecer más de mil oportunidades laborales para peruanos y extranjeros. Estará organizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y contará con la participación de diversas empresas privadas e instituciones públicas. Este tipo de eventos busca acercar a los ciudadanos a empleos formales y fomentar la inclusión laboral en distintos sectores productivos.

El evento se realizará en Huancayo, específicamente en la Plaza Huamanmarca, ubicada en el cruce de la calle Real con el jirón Ica. La feria cuenta con la organización conjunta del MTPE y el gobierno regional de Junín. En la inauguración estarán presentes el ministro de Trabajo, Daniel Maurate Romero, y el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, quienes destacaron la relevancia de promover la empleabilidad en la región.

Más de 40 empresas privadas ofrecerán oportunidades laborales, mientras que instituciones públicas brindarán servicios complementarios a los asistentes. Este tipo de actividades busca reducir la brecha entre la oferta y la demanda de empleo, así como incentivar la formalización laboral en la región.

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, Daniel Maurate, y la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, Fanny Montellanos, lideraron la feria EmpleaMujer. Foto: MTPE

¿Qué encontrarán los asistentes en la Feria del Empleo?

Durante la feria, los asistentes podrán acceder de manera gratuita al Certificado Único Laboral (CUL), un documento que reúne información personal, antecedentes policiales, judiciales y penales, así como formación académica y experiencia laboral formal en el Perú. Este certificado es fundamental para postular a empleos en empresas privadas y entidades públicas.

Asimismo, el MTPE ofrecerá los servicios habituales del Centro de Empleo, como Bolsa de Trabajo y Asesoría para la Búsqueda de Empleo. Los participantes también podrán asistir a ponencias gratuitas sobre empleabilidad, desarrollo de habilidades laborales y uso de plataformas digitales que facilitan la inserción en el mercado laboral.

Otra actividad destacada será el Encuentro Empresarial que se llevará a cabo en la Universidad Continental, donde se presentará el panel “Por Más Empresas Inclusivas”, liderado por Cristina Torres Palomino, directora de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad. Esta sesión busca fomentar la responsabilidad social empresarial y la inclusión laboral de personas con diversidad funcional.

Un numeroso grupo de postulantes peruanos participan de una de las ferias laborales que organiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (MTPE)

Además, los asistentes recibirán información sobre los servicios públicos de empleo que ofrece el MTPE, así como sobre herramientas digitales como Mi Carrera y CAPACÍTA-T. Estas plataformas facilitan la capacitación, certificación y formalización laboral, permitiendo a los trabajadores mejorar su empleabilidad y desarrollo profesional de manera gratuita y accesible.

Oportunidades y beneficios para quienes asisten a Feria de Empleo en Huancayo

La región Junín cuenta con más de un millón de personas en edad de trabajar y una tasa de desempleo de 5.3%, lo que convierte a la feria en un espacio estratégico para acercar oportunidades laborales a la población. Participar en este evento permitirá a los asistentes postular a diversas ofertas de empleo y acceder a información clave sobre la formalización laboral.

Quienes asistan también tendrán la oportunidad de interactuar directamente con empleadores y recibir orientación profesional personalizada. Las ponencias y asesorías permiten identificar habilidades, mejorar currículos y conocer los requerimientos del mercado laboral actual, fortaleciendo así la inserción en empleos formales y contribuyendo a la reducción de la informalidad.

Un grupo de postulantes peruanos participan de una de las ferias laborales que organiza el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en conjunto con el sector privado. (Andina)

Por otro lado, la feria promueve la articulación entre el sector empresarial y el Estado. Las empresas participantes pueden conocer los beneficios de contratar personal calificado y certificado, mientras que el MTPE fomenta políticas de inclusión y desarrollo del capital humano. Este vínculo impulsa el crecimiento económico local y la generación de empleo digno.

Finalmente, la feria refuerza la política de formalización laboral promovida por el Ejecutivo. La reciente creación de la Comisión Multisectorial para la Formalización Laboral busca coordinar acciones entre entidades públicas y garantizar que más trabajadores accedan a empleo formal con derechos, impulsando así una economía más competitiva, inclusiva y sostenible en la región.