Sismo en Ica dejó al borde del colapso 9 pabellones de histórico camposanto: más de 10 mil tumbas podrían ser demolidas

La Beneficencia de Ica advirtió que la situación representa un riesgo para visitantes y trabajadores. Los trabajos de reconstrucción incluirían nuevas instalaciones funerarias en los espacios liberados // Video: 24 Horas

El histórico Cementerio General de Saraja, uno de los recintos funerarios más antiguos de la región Ica, enfrenta una de las situaciones más críticas de su historia. Tras el sismo de magnitud 6.1 que sacudió la región el pasado 19 de mayo, las inspecciones realizadas por el Ministerio Público, Defensa Civil y la Dirección Regional de Salud confirmaron severos daños estructurales en varios pabellones del camposanto, lo que obligará a ejecutar un proceso de demolición considerado urgente para evitar una tragedia mayor.

Las autoridades ya habían advertido sobre el colapso de nichos en el pabellón San Benito durante los días posteriores al movimiento telúrico. Sin embargo, las recientes evaluaciones revelaron un panorama mucho más complejo. Según informó la Beneficencia de Ica, no solo un pabellón presenta riesgo de desplome, sino un total de nueve estructuras antiguas que muestran rajaduras, debilitamiento de bases y exposición de nichos centenarios.

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La situación ha generado preocupación debido a que gran parte de estas construcciones datan del siglo XIX y principios del siglo XX. El deterioro acumulado por el paso del tiempo, la humedad y la presencia de salitre habría debilitado considerablemente las edificaciones, condición que se agravó tras el fuerte movimiento sísmico registrado en la región.

Nueve pabellones históricos presentan daños severos y su demolición sería inminente

La afectación del camposanto se sumó a reportes de daños en centros educativos y universidades - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Durante una inspección realizada en el cementerio antiguo de Saraja, el presidente de la Beneficencia de Ica, Carlos Ramos, explicó que las estructuras afectadas presentan un avanzado nivel de deterioro que compromete seriamente su estabilidad.

Las autoridades verificaron que los daños no se limitan al pabellón San Benito, uno de los más antiguos del camposanto. De acuerdo con la evaluación preliminar, otros ocho pabellones también registran grietas estructurales y desprendimientos que obligarían a ejecutar trabajos de demolición en el corto plazo.

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Las imágenes captadas durante la inspección muestran bases expuestas, ladrillos debilitados por el salitre y lápidas desplazadas por la presión ejercida por las estructuras. En algunos sectores, los nichos han quedado visiblemente comprometidos, aumentando el riesgo para quienes transitan por la zona.

Según explicó Ramos, apenas se reciba la documentación oficial de las entidades competentes, se iniciarán los trabajos para retirar las áreas que ya colapsaron y posteriormente avanzar con las demoliciones programadas.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la antigüedad de las sepulturas. En varios de los pabellones afectados se han identificado nichos correspondientes a personas fallecidas a inicios del siglo XX. Durante el recorrido se observaron lápidas con fechas de 1910 y 1911, aunque existen estructuras que podrían albergar restos incluso más antiguos.

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La Beneficencia estima que la intervención alcanzaría entre 10 mil y 11 mil tumbas, convirtiéndose en una de las operaciones funerarias más grandes realizadas en la región en los últimos años.

Publicarán avisos para ubicar familiares y se requieren S/ 12 millones para reconstrucción

Visitan cementerio de Ica - crédito Andina

Otro de los desafíos que enfrentará la Beneficencia de Ica será la identificación de familiares de las personas sepultadas en los pabellones que serán demolidos.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la mayoría de las tumbas afectadas no registra visitas frecuentes y muchas corresponderían a familias cuyos descendientes ya no mantienen contacto con el cementerio. Incluso se señaló que en varias de las estructuras no se observan flores ni señales recientes de visitas.

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Ante este escenario, la institución evalúa publicar avisos en medios locales para que posibles familiares puedan acercarse y conocer el procedimiento que se seguirá con los restos humanos que sean encontrados durante las labores de demolición.

La propuesta contempla que aquellos restos que no sean reclamados sean trasladados a un osario común, donde se colocaría una identificación colectiva que permita preservar la memoria de las personas sepultadas en el lugar. En los casos donde existan familiares, se buscará coordinar alternativas para la reubicación de los restos.

La situación también involucra a personajes de importancia para la historia local. Entre las sepulturas ubicadas en los pabellones afectados se encuentra la tumba de Rosita de Pachacútec, figura de gran devoción popular en Ica y considerada por muchos fieles como una especie de beata regional.

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Además del desafío logístico y patrimonial, el problema tiene una dimensión económica considerable. La Beneficencia de Ica calcula que la demolición de las estructuras dañadas y la construcción de nuevos pabellones demandarán aproximadamente S/ 12 millones.

Por ello, la institución solicitó apoyo financiero al Gobierno Central, al Gobierno Regional de Ica y a las municipalidades para ejecutar las obras necesarias. Entre los proyectos que se analizan para aprovechar los espacios que quedarían libres tras las demoliciones figura incluso la posible implementación de un crematorio dentro del complejo funerario.

La emergencia en el Cementerio General de Saraja se suma a los daños que dejó el sismo de magnitud 6.1 en diversos puntos de la región, incluyendo la Catedral de Ica, universidades, centros educativos y otras infraestructuras que continúan siendo evaluadas por las autoridades.

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