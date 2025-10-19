Perú

Riesgos en Huacachina: Gobierno instala mesa técnica para ordenar actividad de tubulares y proteger el ecosistema

El Ministerio Público alertó que los vehículos que recorren las dunas son fabricados sin control técnico. Las autoridades buscan frenar los riesgos y ordenar la actividad turística

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Guardar
Los buggies o tubulares que
Los buggies o tubulares que operan en la laguna de Huacachina —uno de los principales atractivos turísticos del sur del Perú— son fabricados de manera artesanal y no cumplen con las normas técnicas exigidas. (Andina)

La postal de la laguna de Huacachina, rodeada por dunas doradas y vehículos tubulares que recorren sus arenas a gran velocidad, ha sido durante años uno de los principales atractivos turísticos del sur peruano. Sin embargo, detrás de la adrenalina y la belleza del paisaje se esconden riesgos que ya encendieron las alertas del Ministerio Público y de las autoridades regionales. Los buggies que operan en la zona, en su mayoría fabricados de manera artesanal, no cumplen con los requisitos técnicos exigidos por la normativa vigente.

Ante esta situación, el Gobierno dispuso la conformación de una mesa técnica con el propósito de atender de manera urgente los problemas de seguridad vinculados al uso de estos vehículos. La medida busca ordenar la actividad turística y garantizar la protección de los visitantes, así como la conservación del ecosistema de la laguna, declarada área de conservación regional.

La iniciativa responde a una advertencia de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica, que identificó un riesgo latente tanto para los turistas como para los residentes de la zona. Según el fiscal provincial Pedro Eloy Del Carpio, los vehículos que circulan en las dunas son “hechizos”, es decir, fabricados de forma informal y sin control técnico. “Estos tubulares no son de fábrica, y por tanto no cumplen con las condiciones necesarias para circular ni para prestar servicios turísticos seguros”, declaró.

El Ministerio Público detalló que el estado actual de las unidades no solo compromete la seguridad de los pasajeros, sino que podría derivar en responsabilidades penales para operadores y autoridades que toleren su uso.

Una respuesta interinstitucional

La Mesa Técnica para el desarrollo turístico seguro en el ámbito del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina dependerá del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que oficializó su creación mediante la Resolución Ministerial N.º 293-2025-Mincetur. Este grupo de trabajo tendrá la tarea de elaborar propuestas concretas para corregir las deficiencias detectadas y fortalecer la fiscalización de la actividad.

De acuerdo con la norma, la mesa será presidida por un representante del Mincetur y estará integrada por delegados de la Presidencia del Consejo de Ministros, los ministerios de Transportes y Comunicaciones, Ambiente e Interior, así como del Indecopi, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Ica.

Entre sus principales funciones figura la identificación de brechas normativas, institucionales y operativas en la prestación del servicio de tubulares areneros. También deberá formular mecanismos de control y coordinación interinstitucional que permitan mejorar la fiscalización, además de diseñar un plan de acción para atender las deficiencias en seguridad detectadas durante los últimos años.

El fiscal Del Carpio advirtió que las deficiencias estructurales de los tubulares facilitan accidentes, especialmente en las zonas de mayor pendiente. “Suelen volcarse en las dunas, lo que ocasiona lesiones e incluso pérdidas humanas”, afirmó. A ello se suma la presencia de estos vehículos en vías formales, como en la zona denominada Tierra Prometida, donde funcionan talleres, cocheras y estaciones de servicio destinadas a ellos, pese a no contar con autorización.

El Ministerio Público alertó que las personas naturales o empresas que ofrecen paseos con estos vehículos podrían incurrir en delitos como lesiones culposas, homicidio culposo, exposición al peligro, fraude al consumidor, falsedad genérica y publicidad engañosa o ilegal. En tanto, los funcionarios que avalen o promuevan la circulación de unidades no autorizadas podrían ser denunciados por omisión de actos funcionales, abuso de autoridad o afectación de zonas protegidas. Este último punto resulta clave, ya que el uso de las dunas como área de parqueo altera el ecosistema y vulnera su carácter de conservación regional.

Periodo de trabajo y alcance

Tragedia en Ica: turista murió
Tragedia en Ica: turista murió en paseo de tubular en Huacachina| Andina

La mesa técnica desarrollará sus labores durante 180 días calendario, bajo la dirección del titular de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del Mincetur. Su labor incluirá el seguimiento a los operadores turísticos, la revisión de permisos y la evaluación de alternativas que garanticen un turismo sostenible y seguro.

La Fiscalía precisó que este problema no se limita a Huacachina. Situaciones similares se presentan en otros destinos de la región, como Nasca y Paracas, donde también se utilizan vehículos adaptados sin control técnico. Por ello, el Ministerio Público cursó oficios a las autoridades locales y nacionales para alertar sobre el riesgo y promover una respuesta coordinada que evite nuevos accidentes y responsabilidades penales.

El reto, ahora, será convertir las advertencias en acciones concretas que devuelvan seguridad a una de las joyas turísticas más emblemáticas del país.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoHuacachinaIcaNazcaParacasperu-noticias

Más Noticias

Motociclistas rechazan chalecos con distintivo: “El delincuente roba con mayor facilidad porque ya le has dado un disfraz”

El presidente de la Asociación de Hermanos Motociclistas Unidos del Perú, José Luis Huamán, afirmó que la medida vulnera derechos fundamentales y perjudica a ciudadanos que usan sus vehículos por necesidad laboral

Motociclistas rechazan chalecos con distintivo:

José Jerí responde por cuentas pornográficas que seguía en Instagram: “Supera las cosas, no vivas en el pasado”

El presidente interino respondió por primera vez sobre su relación con cuentas que dejó de seguir tras asumir el cargo. Un usuario en X lo criticó tanto por este tema como por publicaciones relacionadas con la protesta antigubernamental

José Jerí responde por cuentas

Rosa García se quebró al ser incorporada al Salón de la Fama y recordó a Lucha Fuentes: “Gracias a ella, hoy estoy aquí”

La histórica armadora nacional emocionó con su discurso en la ceremonia de premiación, donde también recordó con cariño al entrenador Man Bok Park: “No nos dejaba comer ni un helado”, dijo entre risas y nostalgia

Rosa García se quebró al

El estado del tiempo en Ayacucho para mañana

Conocida como “la ciudad de las iglesias” Ayacucho es popular a nivel nacional por su gran valor histórico y cultural

El estado del tiempo en

Retiro AFP 2025: Si mi DNI termina en 0, ¿en qué fechas puedo solicitar el desembolso de hasta 4 UIT?

El cronograma oficial contempla días exclusivos para afiliados cuyo documento finaliza en cero, quienes podrán registrar su solicitud de desembolso en las plataformas habilitadas

Retiro AFP 2025: Si mi
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí responde por cuentas

José Jerí responde por cuentas pornográficas que seguía en Instagram: “Supera las cosas, no vivas en el pasado”

Delia Espinoza acusa al exministro Juan José Santiváñez de hacerle daño a la Fiscalía con una campaña “de mala fe”

Fuerza Popular defiende su permanencia en la Mesa Directiva: “En el comunicado nos referíamos a que no asumiríamos el Ejecutivo”

Delia Espinoza pide al Congreso anular el archivo de las denuncias contra Dina Boluarte “para que su vacancia no sea cuestionada”

Fuerza Popular respalda actuar de la Policía en manifestaciones y critican a Rafael López Aliaga por “abandonar” Lima

ENTRETENIMIENTO

Cristorata le pidió a Agus

Cristorata le pidió a Agus Padilla ser su novia, tras perder en el Stream Fighters 4

Beto Ortiz confirma el fin de ‘El Valor de la Verdad’, tras cambios en Panamericana Televisión: “Se termina este año”

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El Corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

Imitador de ‘El Russo’ de ‘Yo Soy’ lanzó fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

DEPORTES

Rosa García se quebró al

Rosa García se quebró al ser incorporada al Salón de la Fama y recordó a Lucha Fuentes: “Gracias a ella, hoy estoy aquí”

A qué hora juega Universitario vs Ayacucho FC: duelo en el Nacional por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025