Luis Galarreta confirma que Keiko Fujimori es la única candidata presidencial en Fuerza Popular: “Todos hemos coincidido”

El secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, se pronunció sobre las próximas elecciones. | crédito Renato Silva / Infobae Perú

Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular, confirmó que Keiko Fujimori es la única precandidata presidencial de su partido para las próximas elecciones. Según sus declaraciones, existe consenso interno respecto a la postulación de la lideresa del fujimorismo, a quien considera la opción natural para encabezar la lista presidencial.

En entrevista con Correo, explicó que el partido no contempla alternativas en la candidatura presidencial. “Todos coincidimos en que ella es nuestra candidata por naturalidad y yo, como secretario general, no veo en comparación a otros partidos una candidata como Keiko Fujimori, que además ya tiene experiencia de campaña”, sostuvo.

Pese al consenso, precisó que la oficialización de la postulación se definirá en las próximas semanas, cuando se acerquen los plazos formales del proceso electoral: “Hay un consenso y un pedido para que ella sea la candidata, y yo creo que la respuesta de ella la tendremos justamente cuando los plazos están acabando, entre octubre y noviembre”.

Keiko Fujimori celebró la aprobación de la reforma de pensiones. Pero su partido ahora reniega de la medida. - Crédito Difusión

Sobre el mensaje político que planea llevar el fujimorismo en la campaña, el secretario general de Fuerza Popular señaló que el partido buscará “volver a su origen” respecto a la lucha contra la criminalidad. “Nosotros sabemos cómo hacerlo. El señor Rafael López Aliaga quiere imitar a Bukele, nosotros tenemos que hacer fujimorismo, no tenemos que imitar a nadie, sino ir a nuestra esencia que es saber enfrentar al crimen, al terrorismo y pacificar nuestra patria”, afirmó.

Respecto a la posibilidad de alianzas o coaliciones con otras fuerzas políticas de centroderecha, Galarreta develó que existieron intentos de diálogo, pero factores “de oportunidad política” y declaraciones recientes del líder de Renovación Popular complicaron la formación de acuerdos más amplios. Ante ese escenario, Fuerza Popular no descartó una posible coalición solo en una eventual segunda vuelta electoral.

Críticas a Rafael López Aliaga

En distintas partes de la entrevista, el dirigente fujimorista no dudó en lanzar dardos contra el exalcalde de Lima. No solo calificó de “un cálculo grotesco” que haya solicitado la renuncia del titular del Ministerio del Interior y del comandante general de la PNP ante la muerte del manifestante Eduardo Ruiz, sino que lo consideró un “aprovechamiento político muy desagradable”.

“Allí te demuestra que tan real y sincero es su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía al criticar por una situación lamentable que todavía hay que investigar. Cualquier muerte es lamentable, pero [pedir las salidas] eso es populismo o pescar a río revuelto, y una falta de responsabilidad cuando recién tienen 3 o 4 días. No se trata del vale todo por la candidatura”, mencionó.

Respecto a sus recientes declaraciones, en las que señaló que expremier Eduardo Arana y el exministro de Economía Raúl Pérez Reyes obstaculizaron la ejecución del tren Lima-Chosica por ser cercanos a Fuerza Popular, mencionó que consultó si el exburgomaestre estuvo sobrio cuando lo dijo.

“No sé de dónde saca que Arana y Pérez Reyes hayan sido ministros cercanos al fujimorismo. De lo único que hay constancia es de que él era el tramitador del CV del señor (José Luis) Gil, ex GEIN, para ministro del Interior ante la señora Boluarte”, concluyó.