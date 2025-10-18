“Vamos a todos los cerros de Lima”: López Aliaga asegura que su gestión redujo la anemia en Lima

Rafael López Aliaga responde sobre su lucha contra la anemia: "Vamos a los cerros". | RPP Noticias

Consultado por los avances en su gestión, y con miras a las Elecciones Generales 2026, el exalcalde Rafael López Aliaga aseguró en entrevista con RPP que ha dejado encaminado un “megashock” de cinco mil millones de soles en infraestructura y que ha cumplido con sus principales promesas.

Al ser interrogado sobre uno de sus compromisos, puntualmente sobre el ‘Proyecto Anemia Cero’, el ahora candidato presidencial respondió: “Vamos, pues, a todos los cerros de Lima. Todos los comedores populares tienen comida abundante. Es un esquema preventivo”.

Más adelante, señaló que encontró el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) “sin atender a nadie” en el 2023, con más de 2300 ollas comunes en abandono, y afirmó que su gestión se ha enfocado en pozos, tuberías y acceso al agua potable para los sectores más vulnerables.

La campaña municipal para combatir la anemia

El programa “Anemia Cero”, fue promocionado por la Municipalidad de Lima en junio de este año, y busca beneficiar a más de 115.000 personas en su primera etapa.

Según describió el propio burgomaestre en su momento, la campaña “está enfocada a los cerros de Lima”, al referirse a las zonas más vulnerables de la ciudad.

"Sangrecita" de pollo empaquetada, donada por la Municipalidad de Lima.

Denuncias por alimentos en mal estado entregados a ollas comunes

Pese a las declaraciones del candidato de Renovación Popular, las dirigentes de las ollas comunes de Lima han expresado su rechazo público a la gestión municipal. A través de la Red de Ollas Comunes de Lima, denunciaron en septiembre que el entonces alcalde fue responsable político de haber entregado “sangrecita podrida” a las madres de familia que integran estos espacios autogestionados de alimentación.

“Rechazamos la candidatura a la presidencia de una persona que tuvo la responsabilidad política de darle sangrecita podrida a las ollas comunes de Lima, y que encima difamó públicamente a las madres denunciantes. Las ollas comunes no apoyan campañas de malos políticos”, expresaron públicamente tras conocerse la renuncia de López Aliaga a la alcaldía, con miras a las elecciones del siguiente año.

ollas comunes

El caso del Consorcio San JoseMaría

Según una investigación periodística de Salud con Lupa, la empresa proveedora Consorcio San JoseMaría, contratada por la Municipalidad de Lima por un monto de S/ 5.7 millones, procesaba sangre de pollo refrigerada sin licencia sanitaria y en condiciones insalubres.

Documentos de Senasa, actas de inspección, correos municipales y testimonios de extrabajadores confirmaron que el local ubicado en Comas no tenía autorización para procesar ni vender ese producto como alimento. La sangre de pollo fue entregada a más de 2.000 ollas comunes, muchas de las cuales reportaron mal olor, descomposición y problemas de almacenamiento.

El contrato fue finalmente anulado el 17 de septiembre, aunque la comuna limeña justificó su decisión por razones presupuestales y no por el riesgo sanitario que ya había sido advertido.

Presidenta de ollas comunes responde a Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que nos insulten y denigren”

¿Cuánto se ha ejecutado del presupuesto contra la anemia?

A mediados de octubre, la ejecución presupuestal de la Municipalidad Metropolitana de Lima en relación con la estrategia pública de lucha contra la anemia —específicamente en el rubro de productos orientados al desarrollo infantil temprano— alcanza el 55,7%, de acuerdo con cifras oficiales del REUNIS. Esta estrategia corresponde al Compromiso 1 del programa de incentivos en salud pública enfocado en la afección.