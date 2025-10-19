Perú

‘Los Injertos del Rímac’ amenazan a empresario: extorsionan pollería y exigen 20 mil soles bajo amenaza de muerte

Un empresario del Rímac denunció haber recibido una segunda amenaza de extorsión en menos de cinco meses. Los delincuentes exigen dinero a cambio de “protección” y advierten con matar a sus trabajadores si no paga

Por Olenka Pizarro

Mediante mensajes, piden S/ 20.000 como cuota inicial y S/ 5.000 mensuales, a cambio de no atentar contra el negocio. | América Noticias

Primero fueron las llamadas, luego los audios con insultos y amenazas. Ahora, un empresario del rubro de pollerías en El Rímac enfrenta nuevamente la pesadilla de ser extorsionado. Los delincuentes, que se identifican como “Los Injertos del Rímac”, le exigen S/20,000 como cuota inicial y S/5,000 mensuales bajo amenaza de atentar contra su vida y la de sus trabajadores.

El dueño de la pollería, con más de 25 años de trayectoria, denunció ante la Policía Nacional que esta es la segunda amenaza en menos de cinco meses. En abril pasado, ya había recibido mensajes intimidatorios en los que se le exigía el pago de S/30,000.

A pesar de haber entregado videos, audios y capturas de los mensajes, su primera denuncia fue archivada por falta de pruebas. Ahora, tras una nueva amenaza, la División de Investigación y Secuestros de la Dirincri retomó el caso y analiza el material entregado.

El Rímac: extorsionadores exigen S/20,000
El Rímac: extorsionadores exigen S/20,000 a pollería y amenazan con matar a trabajadores. Crédito: América TV

“Solo quiero trabajar tranquilo. No busco problemas, pero temo por la vida de mi gente”, señaló el empresario, quien pidió que su identidad sea protegida por seguridad.

“Los vamos a matar”

Los extorsionadores enviaron audios y videos en los que exigen el pago de S/20,000 “por la tranquilidad del negocio”. En las grabaciones, amenazan directamente al personal de la pollería y advierten que “habrá muertos” si no reciben el dinero.

El empresario relató que los mensajes llegaron nuevamente al celular de uno de sus trabajadores. “Usan distintos números, se identifican como ‘Los Injertos del Rímac’ y mandan videos de granadas”, dijo.

Los Injertos del Rímac genera
Los Injertos del Rímac genera miedo y control en el Rímac mediante amenazas directas, violencia selectiva. | Composición: ATV/ Infobae Perú

Negocios bajo amenaza en El Rímac

El temor se ha extendido entre los comerciantes del distrito. Según el denunciante, otros negocios como cevicherías, bodegas y lavaderos también han recibido amenazas similares. Sin embargo, muchos prefieren no denunciar por miedo a represalias.

La pollería afectada emplea a más de 15 personas, entre cocineros, mozos y horneros. Cerrar el local, aseguró el dueño, significaría dejar sin sustento a varias familias. “Estamos resistiendo, pero no sé hasta cuándo. Vivimos con miedo”, agregó.

La banda utiliza stickers y
La banda utiliza stickers y amenazas para marcar a quienes pagaban cupo, mientras ataques con armas y explosivos mantenían el terror en el Rímac. Captura: ATV Noticias

El miedo ciudadano crece

La víctima pide que la Dirincri actúe con rapidez y que el Ministerio del Interior refuerce la presencia policial en El Rímac, uno de los distritos con mayores índices de extorsión.

El empresario confía en que esta vez su denuncia no sea archivada. “He entregado todo: videos, audios, números. No quiero justicia solo para mí, sino para todos los que trabajamos honradamente”, afirmó.

Extorsión y violencia. Infobae Perú
Extorsión y violencia. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

¿Cómo denunciar una extorsión o robo?

Si eres víctima de extorsión o amenazas, puedes comunicarte con la Policía Nacional del Perú al 105, o enviar mensajes por WhatsApp a los números 964 605 570 y 942 479 506. También puedes acudir a la comisaría más cercana o usar la plataforma de Denuncia Policial Digital. El Ministerio Público cuenta con una plataforma virtual para denuncias ciudadanas.

Recuerda: no borres mensajes, no alteres la escena y mantente en contacto con las autoridades para garantizar tu seguridad.

