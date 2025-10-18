Detienen a dos policías tras ser hallados con menores desaparecidas en hostal de La Victoria

Efraín Marcelo Alcocer Rosales (22) y Paulo Román Huamani (25) laboraban en la comisaría de San Cosme y abandonaron su servicio policial. | Exitosa Noticias

Dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron intervenidos tras ser encontrados en un hostal ubicado en el distrito de La Victoria junto a dos menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares. Los agentes fueron identificados como Efraín Marcelo Alcocer Rosales, de 22 años, y Paulo Román Huamani, de 25, ambos con el grado de alférez.

Según información policial, los efectivos pertenecían a la comisaría de San Cosme, donde cumplían funciones. La investigación señala que los dos agentes se ausentaron sin permiso durante su jornada de trabajo, dejando sus puestos en el área operativa para reunirse con las adolescentes.

Las menores, de 14 y 15 años, eran buscadas desde horas antes por sus familiares, quienes denunciaron su desaparición. La alerta se difundió en la misma dependencia policial donde laboraban los ahora detenidos. Posteriormente, las jóvenes fueron ubicadas en un establecimiento de hospedaje junto a los dos alférez.

Intervención en hostal y detención de los policías

De acuerdo con las primeras diligencias, la intervención se llevó a cabo durante la madrugada del viernes 17 de octubre, luego de que personal de la Policía ubicara a las menores en el hostal. Los agentes encargados del operativo confirmaron que los alférez se encontraban dentro del inmueble en diferentes zonas del recinto.

Los agentes fueron encontrados en diferentes puntos del hostal: uno dentro de un vehículo y el otro en una habitación alquilada. | Exitosa Noticias

A Alcocer Rosales lo encontraron en la cochera del hostal, dentro de un vehículo, y al descender sostenía una lata que contendría una bebida alcohólica. En tanto, Román Huamani fue hallado dentro de una habitación alquilada en el mismo local. Ambos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria, ubicada al lado de la comisaría de Apolo, donde quedaron detenidos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía de turno fue notificada del caso y dispuso la detención de los alférez por el presunto delito contra la libertad sexual, debido a que fueron hallados en compañía de las menores dentro del hostal. Las diligencias preliminares incluyen la toma de declaraciones y exámenes de ley, así como la revisión de cámaras de seguridad del establecimiento.

Padres de las adolescentes presentaron denuncia

Durante la mañana del viernes, los familiares de las adolescentes acudieron a la comisaría de San Cosme para presentar el atestado policial y brindar sus declaraciones ante los investigadores. Más tarde, los padres, acompañados de sus abogados, regresaron a la dependencia para solicitar que se continúe con el proceso y se garantice la protección de las víctimas.

Los progenitores exigieron que la investigación avance con rapidez y que se mantenga la reserva de la identidad de las menores, quienes permanecen bajo resguardo. Además, expresaron su indignación al conocer que los agentes implicados pertenecían a la misma institución que debía encargarse de la búsqueda.

PNP evalúa sanciones por falta grave

De manera paralela a las investigaciones fiscales, la Inspectoría General de la PNP evalúa sanciones internas contra los alférez por abandono de funciones durante su jornada laboral. La normativa policial considera esta falta como una infracción grave, que puede derivar en la suspensión o expulsión definitiva de la institución.

Fuentes policiales indicaron que el abandono del servicio se configura cuando un efectivo deja su puesto sin autorización, se presenta bajo los efectos del alcohol o incumple las disposiciones del reglamento disciplinario. En este caso, los agentes dejaron su comisaría mientras estaban en funciones, lo que agrava su situación.

Por el momento, ambos alférez continúan detenidos en la sede de la Depincri La Victoria, donde permanecen a disposición de las autoridades competentes.