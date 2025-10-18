Perú

Detienen a dos policías tras ser hallados con menores desaparecidas en hostal de La Victoria

Los alférez, identificados como Efraín Marcelo Alcocer Rosales y Paulo Román Huamani, abandonaron su turno en la comisaría de San Cosme y fueron intervenidos por la Depincri de La Victoria junto a dos adolescentes de 14 y 15 años

Abigail Villantoy Gómez

Por Abigail Villantoy Gómez

Guardar
Efraín Marcelo Alcocer Rosales (22) y Paulo Román Huamani (25) laboraban en la comisaría de San Cosme y abandonaron su servicio policial. | Exitosa Noticias

Dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron intervenidos tras ser encontrados en un hostal ubicado en el distrito de La Victoria junto a dos menores de edad que habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares. Los agentes fueron identificados como Efraín Marcelo Alcocer Rosales, de 22 años, y Paulo Román Huamani, de 25, ambos con el grado de alférez.

Según información policial, los efectivos pertenecían a la comisaría de San Cosme, donde cumplían funciones. La investigación señala que los dos agentes se ausentaron sin permiso durante su jornada de trabajo, dejando sus puestos en el área operativa para reunirse con las adolescentes.

Las menores, de 14 y 15 años, eran buscadas desde horas antes por sus familiares, quienes denunciaron su desaparición. La alerta se difundió en la misma dependencia policial donde laboraban los ahora detenidos. Posteriormente, las jóvenes fueron ubicadas en un establecimiento de hospedaje junto a los dos alférez.

Intervención en hostal y detención de los policías

De acuerdo con las primeras diligencias, la intervención se llevó a cabo durante la madrugada del viernes 17 de octubre, luego de que personal de la Policía ubicara a las menores en el hostal. Los agentes encargados del operativo confirmaron que los alférez se encontraban dentro del inmueble en diferentes zonas del recinto.

Los agentes fueron encontrados en
Los agentes fueron encontrados en diferentes puntos del hostal: uno dentro de un vehículo y el otro en una habitación alquilada. | Exitosa Noticias

A Alcocer Rosales lo encontraron en la cochera del hostal, dentro de un vehículo, y al descender sostenía una lata que contendría una bebida alcohólica. En tanto, Román Huamani fue hallado dentro de una habitación alquilada en el mismo local. Ambos fueron trasladados a la División de Investigación Criminal (Depincri) de La Victoria, ubicada al lado de la comisaría de Apolo, donde quedaron detenidos mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía de turno fue notificada del caso y dispuso la detención de los alférez por el presunto delito contra la libertad sexual, debido a que fueron hallados en compañía de las menores dentro del hostal. Las diligencias preliminares incluyen la toma de declaraciones y exámenes de ley, así como la revisión de cámaras de seguridad del establecimiento.

Padres de las adolescentes presentaron denuncia

Durante la mañana del viernes, los familiares de las adolescentes acudieron a la comisaría de San Cosme para presentar el atestado policial y brindar sus declaraciones ante los investigadores. Más tarde, los padres, acompañados de sus abogados, regresaron a la dependencia para solicitar que se continúe con el proceso y se garantice la protección de las víctimas.

Los progenitores exigieron que la investigación avance con rapidez y que se mantenga la reserva de la identidad de las menores, quienes permanecen bajo resguardo. Además, expresaron su indignación al conocer que los agentes implicados pertenecían a la misma institución que debía encargarse de la búsqueda.

PNP evalúa sanciones por falta grave

De manera paralela a las investigaciones fiscales, la Inspectoría General de la PNP evalúa sanciones internas contra los alférez por abandono de funciones durante su jornada laboral. La normativa policial considera esta falta como una infracción grave, que puede derivar en la suspensión o expulsión definitiva de la institución.

Fuentes policiales indicaron que el abandono del servicio se configura cuando un efectivo deja su puesto sin autorización, se presenta bajo los efectos del alcohol o incumple las disposiciones del reglamento disciplinario. En este caso, los agentes dejaron su comisaría mientras estaban en funciones, lo que agrava su situación.

Por el momento, ambos alférez continúan detenidos en la sede de la Depincri La Victoria, donde permanecen a disposición de las autoridades competentes.

Temas Relacionados

PNPLa Victoriadesapariciónperu-noticias

Más Noticias

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Aunque no logró ingresar al Top 20 del certamen, la peruana conquistó al público del Miss Grand International con su elegancia, entusiasmo y un brillante vestido dorado que resaltó su presencia a pesar de su lesión.

Flavia López quedó fuera del

Miss Grand internacional 2025, final HOY: Flavia López no clasificó al top 20, pero Venezuela y Colombia siguen en carrera

El Miss Grand International 2025 definirá a su ganadora hoy, cuando las luces del MGI Hall en Bangkok se enciendan a las 7:00 horas. El certamen podrá seguirse en vivo por GrandTV en YouTube y las redes oficiales del evento

Miss Grand internacional 2025, final

Multas por no usar chalecos distintivos ni cascos en motociclistas se aplicarán desde este fecha, según el MTC

Incumplir con portar el chaleco o hacerlo sin la placa visible implica recibir sanciones económicas, la acumulación de 20 puntos negativos en el récord del conductor y la retención de la motocicleta

Multas por no usar chalecos

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

El equipo dirigido por Paco Hervás choca con el vigente campeón argentino en su evento de presentación. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Gimnasia EN VIVO

Indecopi podría demandar a empresas para que ‘reparen’ a consumidores afectados por infracciones

La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen que faculta a la entidad a promover la interposición de demandas judiciales de indemnización por daños y perjuicios

Indecopi podría demandar a empresas
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

PJ dicta detención por 7

PJ dicta detención por 7 días contra Luis Magallanes por homicidio de Eduardo Ruiz

Alfredo Barnechea califica de “incidente” atentado contra Agua Marina y cuestionó vacancia de Dina Boluarte

Presidente José Jerí dispone sesión permanente del Consejo de Ministros

Ministros del gobierno de José Jerí visitan comisarías limeñas luego de que el presidente interino reconozca la labor de la PNP

¿La JNJ intenta dilatar la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación? Todo lo que se sabe

ENTRETENIMIENTO

Miss Grand internacional 2025, final

Miss Grand internacional 2025, final HOY: Flavia López no clasificó al top 20, pero Venezuela y Colombia siguen en carrera

Alexandra Hörler comparte el difícil momento que vive antes del nacimiento de Isabella: “Tengo que estar fuerte por mí y por mi bebé”

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

Fernando Llanos y su contundente respuesta a Curwen por no estar en la marcha nacional: “Yo he estado en todas, otros rascándose la panza”

Hija de Christian Domínguez, llora en vivo de TikTok: “Estoy pagando el karma por el daño que le hizo mi padre a otras personas”

DEPORTES

Universitario vs Gimnasia EN VIVO

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

A qué hora juega Cusco FC vs Cienciano HOY: partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Stream Fighters 4 de Westcol EN VIVO HOY: con Cristorata, todos los combates del evento

Partidos de hoy, sábado 18 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Universitario vs Gimnasia HOY: canal tv online del duelo por la ‘Noche de las Pumas’ 2025/2026