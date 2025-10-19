Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

La ciudad de Lima se prepara para uno de los eventos musicales más esperados del año. Imagine Dragons regresa a Perú para un espectáculo en el Estadio San Marcos este 19 de octubre de 2025, como parte de su Loom World Tour. El concierto incluye una selección de sus mayores éxitos y una propuesta visual renovada que busca sorprender a sus seguidores en el país.

El grupo, integrado por Dan Reynolds, Wayne Sermon y Ben McKee, ha consolidado su presencia en la escena internacional del rock contemporáneo con canciones como “Radioactive”, “Demons”, “Thunder”, “Believer” y “Bones”, todas con millones de reproducciones. Esta gira mundial tiene como objetivo fortalecer el vínculo con la audiencia, presentando nuevas canciones y una puesta en escena innovadora.

Horario y recomendaciones para llegar al concierto

El Estadio San Marcos abrirá sus puertas a las 4 p.m., permitiendo el ingreso anticipado del público para asegurar una llegada ordenada. El inicio del show principal está previsto para las 8 p.m. Se recomienda utilizar transporte público o taxis, ya que no se dispone de alquiler de cocheras en el recinto para vehículos particulares. Asistir con anticipación favorecerá una mejor ubicación, de acuerdo con la localidad adquirida.

Accesos y zonas de entrada al Estadio San Marcos

El acceso al estadio estará organizado por zonas para facilitar la movilidad de los asistentes. Las personas con entradas para Pit Derecho, Pit Izquierdo, Cancha 1 Derecha, Cancha 1 Izquierda y VIP Packs deberán ingresar por la Puerta 1 en Avenida Venezuela, que permite acceso directo a las áreas cercanas al escenario.

Quienes tengan entradas para Cancha 2 y Occidente utilizarán la Puerta 5, ubicada en la intersección de Avenida Amézaga con Avenida Colonial. Para las zonas Tribuna Norte y Oriente, el ingreso será por la Puerta 6, también sobre Avenida Amézaga. Al finalizar el concierto, las salidas estarán habilitadas por los mismos puntos, con rutas bien señalizadas hacia las avenidas principales.

¿Aún quedan entradas para Imagine Dragons?

Horas antes del espectáculo, continúan disponibles varias localidades para el público peruano. Cancha 1 Derecha y Cancha 1 Izquierda tienen entradas a S/ 390.00 con descuento BBVA (hasta el 2 de julio) y S/ 448.50 en tarifa regular, con acceso preferencial cerca al escenario.

La entrada a Cancha 2 se encuentra en S/ 210.00 (con descuento) y S/ 241.50 (precio regular), una alternativa accesible dentro del estadio. También se pueden adquirir boletos para las zonas Oriente y Occidente, cuyos valores son S/ 360.00 con descuento y S/ 414.00 sin descuento. Las localidades de Pit Derecho, Pit Izquierdo y Norte ya se encuentran agotadas, reflejando la gran demanda que ha despertado la presentación en vivo de Imagine Dragons.

Este sería el setlist del show en San Marcos

El repertorio que se prevé para el concierto en Lima reúne canciones de todas las etapas de la banda. Se esperan interpretaciones de:

Fire in These Hills

Thunder

Bones

Take Me to the Beach

Shots

Whatever It Takes

I’m So Sorry

Bad Liar

Nice to Meet You

Wake Up

Radioactive

Demons

Natural

Walking the Wire

Sharks

Enemy

Eyes Closed

In Your Corner

Don’t Forget Me

Believer

La producción del evento ha preparado detalles visuales y técnicos para brindar una experiencia completa y segura para los asistentes. El concierto de Imagine Dragons representa una fecha destacada dentro de la agenda musical en el Estadio San Marcos, convirtiéndose en una cita obligada para los fanáticos del rock y la música internacional en Perú.