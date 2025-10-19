Perú

Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

La reconocida banda de rock estadounidense se alista para hacer vibrar a su público peruano en un encuentro que dará de qué hablar

Jazmín Marcos

Por Jazmín Marcos

Guardar
Imagine Dragons en Lima: horario,
Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

La ciudad de Lima se prepara para uno de los eventos musicales más esperados del año. Imagine Dragons regresa a Perú para un espectáculo en el Estadio San Marcos este 19 de octubre de 2025, como parte de su Loom World Tour. El concierto incluye una selección de sus mayores éxitos y una propuesta visual renovada que busca sorprender a sus seguidores en el país.

El grupo, integrado por Dan Reynolds, Wayne Sermon y Ben McKee, ha consolidado su presencia en la escena internacional del rock contemporáneo con canciones como “Radioactive”, “Demons”, “Thunder”, “Believer” y “Bones”, todas con millones de reproducciones. Esta gira mundial tiene como objetivo fortalecer el vínculo con la audiencia, presentando nuevas canciones y una puesta en escena innovadora.

Horario y recomendaciones para llegar al concierto

El Estadio San Marcos abrirá sus puertas a las 4 p.m., permitiendo el ingreso anticipado del público para asegurar una llegada ordenada. El inicio del show principal está previsto para las 8 p.m. Se recomienda utilizar transporte público o taxis, ya que no se dispone de alquiler de cocheras en el recinto para vehículos particulares. Asistir con anticipación favorecerá una mejor ubicación, de acuerdo con la localidad adquirida.

Imagine Dragons en Lima: horario,
Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

Accesos y zonas de entrada al Estadio San Marcos

El acceso al estadio estará organizado por zonas para facilitar la movilidad de los asistentes. Las personas con entradas para Pit Derecho, Pit Izquierdo, Cancha 1 Derecha, Cancha 1 Izquierda y VIP Packs deberán ingresar por la Puerta 1 en Avenida Venezuela, que permite acceso directo a las áreas cercanas al escenario.

Quienes tengan entradas para Cancha 2 y Occidente utilizarán la Puerta 5, ubicada en la intersección de Avenida Amézaga con Avenida Colonial. Para las zonas Tribuna Norte y Oriente, el ingreso será por la Puerta 6, también sobre Avenida Amézaga. Al finalizar el concierto, las salidas estarán habilitadas por los mismos puntos, con rutas bien señalizadas hacia las avenidas principales.

Imagine Dragons en Lima: horario,
Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

¿Aún quedan entradas para Imagine Dragons?

Horas antes del espectáculo, continúan disponibles varias localidades para el público peruano. Cancha 1 Derecha y Cancha 1 Izquierda tienen entradas a S/ 390.00 con descuento BBVA (hasta el 2 de julio) y S/ 448.50 en tarifa regular, con acceso preferencial cerca al escenario.

La entrada a Cancha 2 se encuentra en S/ 210.00 (con descuento) y S/ 241.50 (precio regular), una alternativa accesible dentro del estadio. También se pueden adquirir boletos para las zonas Oriente y Occidente, cuyos valores son S/ 360.00 con descuento y S/ 414.00 sin descuento. Las localidades de Pit Derecho, Pit Izquierdo y Norte ya se encuentran agotadas, reflejando la gran demanda que ha despertado la presentación en vivo de Imagine Dragons.

Imagine Dragons en Lima: horario,
Imagine Dragons en Lima: horario, accesos, setlist y más para su concierto en el Estadio San Marcos

Este sería el setlist del show en San Marcos

El repertorio que se prevé para el concierto en Lima reúne canciones de todas las etapas de la banda. Se esperan interpretaciones de:

  • Fire in These Hills
  • Thunder
  • Bones
  • Take Me to the Beach
  • Shots
  • Whatever It Takes
  • I’m So Sorry
  • Bad Liar
  • Nice to Meet You
  • Wake Up
  • Radioactive
  • Demons
  • Natural
  • Walking the Wire
  • Sharks
  • Enemy
  • Eyes Closed
  • In Your Corner
  • Don’t Forget Me
  • Believer

La producción del evento ha preparado detalles visuales y técnicos para brindar una experiencia completa y segura para los asistentes. El concierto de Imagine Dragons representa una fecha destacada dentro de la agenda musical en el Estadio San Marcos, convirtiéndose en una cita obligada para los fanáticos del rock y la música internacional en Perú.

Temas Relacionados

Imagine DragonsConciertoEstadio San Marcosperu-entretenimiento

Más Noticias

Pronóstico del clima en Arequipa este 19 de octubre: temperatura, lluvias y viento

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Pronóstico del clima en Arequipa

Fuerza Popular respalda actuar de la Policía en manifestaciones y critican a Rafael López Aliaga por “abandonar” Lima

El secretario general Luis Galarreta destacó la labor de la Policía Nacional tras la marcha del 15 de octubre, mientras criticó la decisión de López Aliaga de dejar la alcaldía en plena crisis política

Fuerza Popular respalda actuar de

Desde mañana, un fenómeno peligroso afectará Lima y 10 regiones: Senamhi emite alerta naranja

Las autoridades instan a prepararse ante lluvias, ráfagas de viento y descargas eléctricas, y recomiendan medidas preventivas

Desde mañana, un fenómeno peligroso

Ética verá denuncia contra Kira Alcarraz por amenazar a periodista que investigaba contratación de la novia de su hijo

La congresista amenazó a la periodista diciéndole que la “estamparía contra la pared”, luego de que esta le preguntara por la contratación de Diana Alani de la Cruz Flores en su despacho

Ética verá denuncia contra Kira

América Latina ha superado a Europa en la adopción de pagos digitales desde dispositivos móviles, y Perú está en el top de la región

El 58% de los peruanos de 18 a 34 años prefiere sistemas de suscripción como método de pago, según Nuek. Sin embargo, el efectivo aún domina cerca del 10% de transacciones recurrentes, ¿Por qué?

América Latina ha superado a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ética verá denuncia contra Kira

Ética verá denuncia contra Kira Alcarraz por amenazar a periodista que investigaba contratación de la novia de su hijo

Luis Galarreta confirma que Keiko Fujimori es la única candidata presidencial en Fuerza Popular: “Todos hemos coincidido”

Delia Espinoza espera que la JNJ la reponga como Fiscal de la Nación este lunes: “Esperamos que se cumpla mañana”

Este era el plan operativo de la División de Secuestros para la marcha del 15 de octubre: Efectivos no debían portar armas

Elecciones 2026: peruanos poco informados e indecisos ante los próximos comicios, según Datum

ENTRETENIMIENTO

Víctor Acurio, su experiencia con

Víctor Acurio, su experiencia con Pancho Lombardi en ‘El Corazón del Lobo’ y el salto a la TV con ‘Luz de Luna’

Imitador de ‘El Russo’ de ‘Yo Soy’ lanzó fuerte mensaje contra las autoridades: “Quiero alzar mi voz de protesta”

Jessica Newton lamenta la derrota de Flavia López en Miss Grand International: “Me hubiese encantado escuchar Perú”

Laura Spoya descarta que cancelación de su evento se deba a poca venta de entradas: “No tiene nada que ver”

Magaly Medina condena a Tatiana Astengo por insulto viral a policía en Marcha Nacional: “No hay justificación para ese nivel de odio”

DEPORTES

Rosa García ya es parte

Rosa García ya es parte del Salón de la Fama del Vóley Mundial: el emotivo homenaje y reconocimiento a la peruana

Eddie Fleischman aseguró que Carlos Zambrano no debe ser capitán en Alianza Lima y lo lapidó por polémicos comentarios: “Lectura distorsionada de la realidad”

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY: canal TV online del duelo por fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025