Perú

Retiran a regidor municipal del Concejo al ser acusado de asistir en estado de ebriedad en Cusco: “Fue un brindis”

La alcaldesa de San Sebastián, Jackelin Jiménez, le pidió a Alexander Moreano retirarse, ya que considera “una falta de respeto” hacia sus colegas

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Guardar
Retiran a regidor de municipal
Retiran a regidor de municipal al ser acusado de asistir en estado de ebriedad en Cusco: “Es un brindis”| Gabriel Corresponsal Velaes

La sesión del Concejo Municipal de San Sebastián, en la región Cusco, fue interrumpida cuando los integrantes ordenaron el retiro de Alexander Moreano, regidor del distrito, debido a que presentaba presuntos signos de ebriedad durante la reunión. El incidente se registró la noche del jueves y generó malestar entre los representantes y la propia alcaldesa, Jackelin Jiménez.

A través de un video difundido por la página de Gabriel Corresponsal, Moreano fue confrontado pocos minutos después de ingresar a la sala, ya que tanto sus colegas como la alcaldesa percibieron un fuerte olor a alcohol.

La alcaldesa sugirió de inmediato poner en consideración del pleno su permanencia, argumentando que permitir su participación en ese estado podría derivar en futuros cuestionamientos administrativos.

“Señor Alexander, yo le voy a pedir que se retire por respeto al Concejo Municipal y como lo indican las normativas”, le expresó.

Retiran a regidor de municipal
Retiran a regidor de municipal al ser acusado de asistir en estado de ebriedad en Cusco: “Es un brindis”|

Moreano defendió su asistencia e insistió en que no se encontraba ebrio, explicando que poco antes había participado en una inauguración oficial donde, según dijo, realizó solo un brindis.

“Bueno, tenemos también un brindis, pero no es que esté en estado de ebriedad. He venido a participar y, bueno, no he venido a faltar respeto a ninguna persona”, señaló.

Niega haber asistido en estado de ebriedad

Durante las declaraciones proporcionadas a la prensa tras su salida, el funcionario negó las acusaciones. Asimismo, indicó que continuará con sus labores municipales.

Periodistas presentes reiteraron la percepción de aliento alcohólico y cuestionaron el estado en el que se presentó el concejal. Ante la consulta directa sobre si estaría dispuesto a someterse a un dosaje etílico, Moreano respondió: “No hay problema. Cómo va a haber conflicto”.

De acuerdo con RPP Noticias, los regidores de la Municipalidad de San Sebastián consideran el episodio una “falta grave” y anticiparon que el caso será debatido en una próxima sesión del concejo.

Retiran a Alexander Moreano de
Retiran a Alexander Moreano de sesión en Cusco por sospechas de ebriedad| Captura de video de Gabriel Corresponsal

Antes del incidente en la sesión del concejo, Alexander Moreano había manifestado públicamente su preocupación por la falta de implementación del proyecto de cámaras de seguridad en San Sebastián, iniciativa que, según señaló, supuso un desembolso de 23 millones de soles durante la gestión anterior. Por lo que afirma que se trataría de una represalia.

¿Cuál es la función de un regidor municipal?

Los regidores municipales integran el concejo municipal, órgano de gobierno local con atribuciones normativas y de fiscalización. Entre sus funciones principales figura la elaboración y aprobación de ordenanzas y acuerdos que regulan el funcionamiento de cada municipalidad. También participan activamente en comisiones encargadas de asuntos como seguridad ciudadana, educación, transporte y desarrollo urbano.

Este cuerpo edilicio asume la responsabilidad de fiscalizar la gestión del alcalde y de los funcionarios municipales, supervisando el uso de los recursos públicos e inspeccionando la ejecución de obras y la calidad de los servicios ofrecidos a la población. A través de este control, buscan prevenir irregularidades y asegurar que las decisiones administrativas respondan al interés general.

Al ejercer esta labor, los regidores actúan como representantes directos de la ciudadanía, canalizando las demandas de los vecinos y promoviendo la transparencia en la administración local.

Temas Relacionados

CuscoMunicipal de San Sebastiánperu-politicaEstado de ebriedad

Más Noticias

Confusión en el Miss Grand Internacional 2025: Miss Panamá protagonizó vergonzoso momento al creer que fue clasificada, pero era Paraguay

Un error en la mención de las semifinalistas provocó un momento de confusión en la gala. Pese al incidente, la transmisión continuó con normalidad. En esta oportunidad, Flavia López representó al Perú, recibiendo el cariño del público tras desfilar con la pierna vendada.

Confusión en el Miss Grand

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

La peruana no logró llegar a la etapa clasificatoria del certamen de belleza a la que sí llegaron países como Venezuela, Ecuador, Guatemala, Paraguay, México y España. Sin embargo, la filipina se quedó con el reinado que en 2023 obtuvo Luciana Fuster

Miss Grand Filipinas es la

Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

La venerada imagen sale a las calles en su segundo recorrido del mes, con cientos de fieles agrupados por varias cuadras

Segunda procesión del Señor de

Agenda de Lima: ¿Qué es y cuáles son sus objetivos a favor de la comunidad LGBTIQ+?

El acuerdo surge luego de un proceso de consulta donde participaron 204 personas de 15 países

Agenda de Lima: ¿Qué es

Exministro del Interior califica a José Jerí como “un meme de Bukele” por participar en requisas a penales

Mariano González afirmó que “lo que tiene que haber, concretamente, son gestos y actos políticos que tengan contenido”

Exministro del Interior califica a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro del Interior califica a

Exministro del Interior califica a José Jerí como “un meme de Bukele” por participar en requisas a penales

PJ dicta detención por 7 días contra suboficial Luis Magallanes por homicidio de Eduardo Ruiz

Alfredo Barnechea califica de “incidente” atentado contra Agua Marina y cuestionó vacancia de Dina Boluarte

Presidente José Jerí dispone sesión permanente del Consejo de Ministros

Ministros del gobierno de José Jerí visitan comisarías limeñas luego de que el presidente interino reconozca la labor de la PNP

ENTRETENIMIENTO

Confusión en el Miss Grand

Confusión en el Miss Grand Internacional 2025: Miss Panamá protagonizó vergonzoso momento al creer que fue clasificada, pero era Paraguay

Miss Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Alexandra Hörler comparte el difícil momento que vive antes del nacimiento de Isabella: “Tengo que estar fuerte por mí y por mi bebé”

Miss Grand International 2025: fecha, horario y canal para seguir la participación de Flavia López

DEPORTES

Alan Diez fulminó a Franco

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”

A qué hora comienza el Stream Fighters 4 HOY: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

HOY Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol

Cómo ver Stream Fighters 4 de Westcol en Kick HOY: paso a paso para no perderte los combates y shows

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025