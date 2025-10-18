Retiran a regidor municipal del Concejo al ser acusado de asistir en estado de ebriedad en Cusco: “Fue un brindis”

Retiran a regidor de municipal al ser acusado de asistir en estado de ebriedad en Cusco: “Es un brindis”| Gabriel Corresponsal Velaes

La sesión del Concejo Municipal de San Sebastián, en la región Cusco, fue interrumpida cuando los integrantes ordenaron el retiro de Alexander Moreano, regidor del distrito, debido a que presentaba presuntos signos de ebriedad durante la reunión. El incidente se registró la noche del jueves y generó malestar entre los representantes y la propia alcaldesa, Jackelin Jiménez.

A través de un video difundido por la página de Gabriel Corresponsal, Moreano fue confrontado pocos minutos después de ingresar a la sala, ya que tanto sus colegas como la alcaldesa percibieron un fuerte olor a alcohol.

La alcaldesa sugirió de inmediato poner en consideración del pleno su permanencia, argumentando que permitir su participación en ese estado podría derivar en futuros cuestionamientos administrativos.

“Señor Alexander, yo le voy a pedir que se retire por respeto al Concejo Municipal y como lo indican las normativas”, le expresó.

Moreano defendió su asistencia e insistió en que no se encontraba ebrio, explicando que poco antes había participado en una inauguración oficial donde, según dijo, realizó solo un brindis.

“Bueno, tenemos también un brindis, pero no es que esté en estado de ebriedad. He venido a participar y, bueno, no he venido a faltar respeto a ninguna persona”, señaló.

Niega haber asistido en estado de ebriedad

Durante las declaraciones proporcionadas a la prensa tras su salida, el funcionario negó las acusaciones. Asimismo, indicó que continuará con sus labores municipales.

Periodistas presentes reiteraron la percepción de aliento alcohólico y cuestionaron el estado en el que se presentó el concejal. Ante la consulta directa sobre si estaría dispuesto a someterse a un dosaje etílico, Moreano respondió: “No hay problema. Cómo va a haber conflicto”.

De acuerdo con RPP Noticias, los regidores de la Municipalidad de San Sebastián consideran el episodio una “falta grave” y anticiparon que el caso será debatido en una próxima sesión del concejo.

Antes del incidente en la sesión del concejo, Alexander Moreano había manifestado públicamente su preocupación por la falta de implementación del proyecto de cámaras de seguridad en San Sebastián, iniciativa que, según señaló, supuso un desembolso de 23 millones de soles durante la gestión anterior. Por lo que afirma que se trataría de una represalia.

¿Cuál es la función de un regidor municipal?

Los regidores municipales integran el concejo municipal, órgano de gobierno local con atribuciones normativas y de fiscalización. Entre sus funciones principales figura la elaboración y aprobación de ordenanzas y acuerdos que regulan el funcionamiento de cada municipalidad. También participan activamente en comisiones encargadas de asuntos como seguridad ciudadana, educación, transporte y desarrollo urbano.

Este cuerpo edilicio asume la responsabilidad de fiscalizar la gestión del alcalde y de los funcionarios municipales, supervisando el uso de los recursos públicos e inspeccionando la ejecución de obras y la calidad de los servicios ofrecidos a la población. A través de este control, buscan prevenir irregularidades y asegurar que las decisiones administrativas respondan al interés general.

Al ejercer esta labor, los regidores actúan como representantes directos de la ciudadanía, canalizando las demandas de los vecinos y promoviendo la transparencia en la administración local.