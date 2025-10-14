Perú

Policía en estado de ebriedad atropella y mata a anciano en Huancayo

El agente fue identificado como Ángelo de la Rosa Carhuaz, quien tiene 23 años, y decidió abandonar a la víctima sin auxiliarla. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo rojo cruzaba a exceso de velocidad esa zona

Por Clara Giraldo

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú provocó la muerte de un ciudadano de la tercera edad tras atropellarlo mientras manejaba en estado de ebriedad en Huancayo. El incidente tuvo lugar en la intersección de los jirones Santa Isabel y José Olaya, en el distrito de El Tambo, Huancayo, alrededor de las 21:10 horas, del sábado 11 de octubre.

El agente fue identificado como Ángelo de la Rosa Carhuaz, quien tiene 23 años, y decidió abandonar a la víctima sin auxiliarla. Testigos intentaron detenerlo de inmediato, pero este efectivo aceleró su paso. Minutos más tarde, lograron capturarlo.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un vehículo rojo cruzaba a exceso de velocidad esa zona, embistiendo a José Bernardo Taipe González, de 76 años, quien salía de su hogar a comprar pan. Luego del atropello, el automóvil colisionó contra una combi del transporte público y su conductor huyó.

Capturan a policía

Las autoridades confirmaron que De la Rosa Carhuaz se encontraba bajo los efectos del alcohol mientras conducía. El jefe de la Región Policial Junín, general Danilo Vera, explicó que, tras el choque, se activó un operativo policial que permitió arrestar al suboficial en el puente Breña, poco después de la huida.

“Inmediatamente, se hizo el plan cerco, cerramos las vías y lo capturamos”, declaró Vera en diálogo con Latina Noticias.

La víctima fue asistida y trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, donde falleció horas más tarde a causa de politraumatismos severos derivados del impacto. Asimismo, el agente policial no contaba con licencia de conducir en el momento del accidente.

La Fiscalía Provincial de Huancayo mantiene en curso una investigación contra De la Rosa Carhuaz por homicidio culposo y conducción en estado de ebriedad, además de daños materiales a un vehículo de servicio público. Las autoridades buscan recopilar los elementos necesarios para solicitar la prisión preventiva del implicado.

“Por supuesto, ahí hay varios delitos. El homicidio culposo es uno de ellos. El otro es conducir en estado de ebriedad”, refiere sobre las investigaciones en curso que podrían llevarlo a la cárcel tras el fallecimiento del adulto mayor.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional del Perú atiende emergencias viales mediante la línea gratuita 105, disponible en todo el territorio nacional. Ante un accidente, los ciudadanos pueden comunicarse directamente para solicitar la intervención de patrullas, regulación del tránsito y asegurarse de que los responsables permanezcan en el lugar hasta la llegada de las autoridades.
  • El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) responde a través del número 106. Este canal está destinado a brindar atención médica prehospitalaria y traslado de heridos a centros de salud.
  • La Compañía de Bomberos opera mediante la línea 116 para incidentes en los que haya personas atrapadas, incendios o riesgos complejos derivados de los accidentes viales. Los bomberos cuentan con equipos de rescate y herramientas para liberar ocupantes de vehículos y asegurar la zona ante posibles peligros.
  • El SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito), requerido para todos los vehículos en circulación, incluye una central de asistencia propia según la aseguradora. Los usuarios pueden contactar a su compañía de seguros tras el siniestro para activar coberturas médicas, traslados y atención hospitalaria.

