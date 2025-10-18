Gustavo Salcedo y Maju Mantilla: estas son las propiedades que comparten y tienen enfrentada a la pareja

Gustavo Salcedo advirtió a Maju Mantilla para conciliación. Magaly TV La Firme

La separación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando controversia. En medio de versiones cruzadas y filtraciones mediáticas, un nuevo audio difundido por el programa ‘Magaly TV, la firme’ ha encendido nuevamente la polémica. En este material, el empresario peruano presiona a la ex Miss Mundo 2004 para que firme una conciliación bastante conveniente para el empresario.

Según lo revelado por el programa de espectáculos, Salcedo habría utilizado como argumento una serie de supuestas pruebas sobre presuntas infidelidades de la modelo y conductora con el actor George Slebi y el productor Christian Rodríguez, con el fin de lograr su firma en un acuerdo que, según él, “ya estaba decidido”.

Gustavo Salcedo también grababa las llamadas entre Maju Mantilla y el actor George Slebi.

De acuerdo con el contenido del audio, Gustavo Salcedo le plantea a Mantilla que, si no firmaba la conciliación, él mostraría dichas pruebas públicamente. Ante esta situación, la exreina de belleza habría aceptado firmar el documento en marzo de este año.

En el audio difundido, el empresario detalla los puntos del acuerdo que le favorecerían de manera significativa. Entre ellos, se incluiría la permanencia de Salcedo en la casa familiar y la tenencia de los hijos que comparte con Mantilla. La exconductora de televisión solo podría visitarlos bajo un régimen establecido.

Asimismo, Salcedo habría dispuesto quedarse con todas las propiedades e inversiones que ambos realizaron durante su matrimonio, incluyendo un hotel en el norte del país, vehículos y otras inversiones. Esta situación ha despertado el interés público, no solo por lo mediático del caso, sino también por la magnitud del patrimonio compartido.

Las propiedades en disputa

Durante la última edición de ‘Magaly TV, la firme’, se presentó un informe que detalla los bienes que comparten Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, quienes, pese a los conflictos, aún continúan legalmente casados.

Uno de los activos más relevantes es un hotel ubicado en Caleta Cabo Blanco, en Talara (Piura), una zona de gran atractivo turístico. Este establecimiento, que forma parte del portafolio de inversiones familiares, estaría registrado a nombre de ambos.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla se encuentran en proceso de separación.

Otro bien importante es la vivienda que compartían en el distrito limeño de Miraflores, la cual actualmente ocupa Gustavo Salcedo junto a sus hijos. Según la información difundida, Maju ya no reside en esa casa desde hace algunos meses, luego de la separación.

El reportaje también señaló que, durante su matrimonio, la pareja adquirió cuatro vehículos: dos Toyota, un Mitsubishi y un Volkswagen, todos registrados de forma compartida. En el acuerdo de conciliación presuntamente firmado el 12 de marzo, Salcedo se habría adjudicado la propiedad de estos automóviles, además del hotel y la vivienda en Miraflores.

Personas del entorno de la exreina de belleza aseguran que ella ha permanecido en silencio “por respeto a sus hijos” y que, aunque ha evitado confrontaciones públicas, estaría evaluando medidas legales ante lo que considera una maniobra injusta.

Maju, quien actualmente mantiene un perfil bajo, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, allegados a su entorno han indicado que no existe un acuerdo económico definitivo, y que el proceso legal entre ambos continúa en evaluación.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla comparten propiedades adquiridas a lo largo de su matrimonio.

Un matrimonio supuestamente estable

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo contrajeron matrimonio en el año 2012 y formaron una de las parejas más estables del espectáculo nacional durante más de una década. Fruto de su relación nacieron dos hijos, quienes hoy se encuentran en medio de esta disputa que mezcla aspectos legales, emocionales y patrimoniales.

Mientras el empresario la acusa de más de una infidelidad, la conductora de TV lo niega e indica que no permitirá que su imagen sea dañada.

La ex Miss Mundo Perú siempre destacó por su perfil reservado y por mantener su vida privada lejos de los escándalos, algo que esta vez se ha vuelto imposible debido a la exposición mediática.

La conductora de televisión confirmó que ha encomendado a sus representantes legales la recopilación de pruebas contra quienes inventaron rumores, señalando que será la justicia quien determine responsabilidades. (Amor y Fuego)