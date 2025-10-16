Perú

‘La Chama’, Alexandra Méndez sale en defensa de Maju Mantilla y califica a Gustavo Salcedo de “basura, oportunista y poco hombre”

La modelo venezolana criticó al esposo de la ex Miss Mundo señalando que su actitud solo agravó la situación familiar y afectó la imagen de la modelo en la televisión

Las recientes declaraciones de Alexandra Méndez, conocida como La Chama, han reavivado la polémica en torno al matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. La modelo venezolana criticó abiertamente a Salcedo por exponer públicamente a la ex Miss Mundo y lo acusó de intentar limpiar su reputación tras las acusaciones de infidelidad que han marcado el escándalo.

“Quiso limpiar su imagen, la imagen de un perro y sacavueltero. Un hombre así es una basura, no tiene ninguna consideración con Maju y hacia sus hijos porque pudo haber manejado la situación de otra manera”, afirmó Méndez en declaraciones recogidas por Trome.

Contexto del conflicto y declaraciones de ‘La Chama’ sobre Gustavo Salcedo

El conflicto entre los protagonistas se originó tras la difusión de audios y testimonios sobre una supuesta infidelidad de Maju Mantilla, ex Miss Mundo y conductora de televisión. La Chama, en conversación con Trome, calificó de “poco hombre” y “basura” a Gustavo Salcedo por hacer públicas las acusaciones contra la madre de sus hijos. Según la modelo, Salcedo actuó como “un oportunista y basura de persona por hacerle eso a la madre de sus hijos”, y lo responsabilizó de que Mantilla se viera obligada a alejarse de las cámaras y perder su trabajo debido a la exposición mediática.

El caso cobró notoriedad cuando Magaly Medina, difundió un audio en el que Salcedo relató el momento en que confrontó a Mantilla por una supuesta deslealtad. De acuerdo con el testimonio del aún esposo de la modelo, el 9 de julio de 2023, un día antes del cumpleaños de Mantilla, la enfrentó por el presunto affaire con el productor Christian Rodríguez.

“Yo descubro a Maju el 9 de julio del 2023, el día antes de su cumpleaños, entonces cuando yo la descubro, Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar”, relató Salcedo. Según el empresario, la reacción de la modelo se reflejó al día siguiente, cuando apareció visiblemente afectada en el programa ‘Arriba Mi Gente’.

Janet Barboza destapa supuesto interés económico de Gustavo Salcedo en el conflicto con Maju Mantilla: “La del dinero es ella”. Video: América Hoy

La controversia se amplificó con opiniones de otras figuras del espectáculo. Janet Barboza, comentarista, sugirió que Salcedo estaría descalificando a Mantilla por intereses económicos, mientras que La Chama insistió en que el empresario pudo haber manejado la situación de manera privada, evitando el daño a su familia y la exposición pública de su esposa.

El conflicto mediático entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla

La polémica sumó un nuevo capítulo cuando La Chama reveló que Gustavo Salcedo intentó contactarla en varias ocasiones a través de mensajes directos en Instagram. Según la modelo, el empresario le escribió y reaccionó repetidamente a sus publicaciones, incluso borrando la mayoría de los mensajes poco después de enviarlos.

“Me escribía como si me conociera y yo ni lo ubicaba, algo como: ‘Hola, ¿cómo estás?’ y me ‘likeaba’ todo, hasta las historias”, detalló Méndez. Este comportamiento, según la venezolana, se repitió en varias oportunidades, especialmente después de la polémica conocida como “el ampay del Westin”, que involucró a Salcedo y Mariana de la Vega.

Magaly Medina recordó que no era la primera vez que Méndez hablaba públicamente sobre interacciones digitales con Salcedo, y situó estos episodios en el contexto de la cobertura mediática que siguió al escándalo del Westin. Por su parte, Maju Mantilla manifestó su rechazo a los rumores de infidelidad y anunció posibles acciones legales contra quienes continúen difundiendo información falsa sobre su vida privada.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la exreina de belleza expresó: “Es increíble cómo medios de comunicación digital y de televisión vienen difundiendo información falsa sobre mí. Creando historias y episodios de mi vida que nunca sucedieron”. Mantilla denunció el impacto negativo de estos contenidos en su entorno personal y profesional, y advirtió que se reserva el derecho de tomar medidas legales.

Maju Mantilla deja la casa familiar tras acuerdo con Gustavo Salcedo: “Él se queda con sus hijos y ella un régimen de visitas”. Video: Amor y Fuego

La presión mediática y los rumores llevaron a Mantilla a anunciar en vivo su salida del programa ‘Arriba Mi Gente’ el 18 de septiembre de 2025. Durante la transmisión, la conductora explicó que la situación afectó tanto a su familia como al equipo del programa, y agradeció el respaldo recibido durante su etapa en la televisión.

El caso también generó opiniones de terceros. Mayra Couto, actriz peruana, criticó el desempeño actoral de Mantilla en escenas con el actor colombiano George Slebi, sugiriendo que la falta de formación profesional puede llevar a confusiones entre la ficción y la realidad. “Eso pasa cuando no estudias actuación, porque te enseñan que los besos en la televisión no son reales. En la tele estás pendiente de la luz, de que te están mirando”, afirmó Couto. La actriz subrayó la importancia de separar la vida privada del trabajo en pantalla, en medio de las especulaciones sobre la relación entre Mantilla y Slebi.

Mientras tanto, la versión de Salcedo sostiene que descubrió una situación comprometedora en su matrimonio, lo que habría motivado la reacción de Mantilla y su posterior decisión de separarse. Sin embargo, la conductora ha negado cualquier vínculo extramatrimonial y ha denunciado el acoso mediático que, según ella, ha distorsionado su imagen y la de otras personas mencionadas en los rumores.

