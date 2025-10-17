Nuevo audio expone a Gustavo Salcedo advirtiendo a Maju Mantilla para conciliación: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

Gustavo Salcedo advirtió a Maju Mantilla para conciliación. Magaly TV La Firme

El programa Magaly TV La Firme difundió un nuevo audio sobre el conflicto entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla, dando a conocer detalles inéditos de la tensa separación entre ambos. De acuerdo con lo expuesto por la conductora Magaly Medina, el material se grabó durante una entrevista exclusiva con Salcedo el 9 de septiembre y revela la presión que el deportista habría ejercido sobre su aún esposa para suscribir un acuerdo de conciliación.

Exponen más audios de Gustavo Salcedo hablando de la situación que vivió con Maju Mantilla.

El extracto compartido por Magaly TV La Firme exhibe la postura de Salcedo en medio de las negociaciones. “La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te agarro de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia”, afirma Salcedo en el audio, sugiriendo que el acuerdo propuesto a Mantilla habría estado condicionado a la aceptación de sus propios términos bajo amenaza de desalojo.

La situación se agudiza debido a la exposición pública de los audios y mensajes, que ponen en el centro del debate la naturaleza de la relación y los derechos patrimoniales que comparten ambas figuras. Maju Mantilla, quien obtuvo notoriedad como ex Miss Perú y conductora de televisión, se encuentra ahora en una disputa legal y mediática de alto perfil, donde los detalles privados han adquirido impacto nacional.

Gustavo Salcedo acusa a Maju Mantilla de haberle sido infiel con Gustavo Salcedo. IG

En los audios difundidos, Gustavo Salcedo detalló aspectos clave sobre el proceso de conciliación. Según sus palabras, el resultado del acuerdo le permitiría permanecer en el domicilio familiar junto a sus hijos, mientras que Mantilla se mudaría a otro lugar bajo un sistema de visitas. “El final de la conciliación es que yo básicamente me quede en la casa, con los chicos y ella en otro sitio bajo regímenes de visita. Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo”, declara Salcedo en el registro difundido por Magaly TV: La Firme.

Gustavo Salcedo condicionó a Maju Mantilla.

Convivencia y propiedades

El conflicto también aborda la convivencia en la vivienda. Conforme a lo indicado por Salcedo, ambas partes pactaron continuar en el mismo departamento tres meses posteriores al acuerdo, plazo fijado hasta el 10 de julio, momento en que Maju Mantilla debería retirarse. El empresario manifestó de forma tajante que durante ese tiempo, ambos mantuvieran la convivencia bajo términos estrictos: “En esos tres meses ella que estaba con un pie afuera, evidentemente se portó en la línea de la moral porque no era amor al chancho, sino al chicharrón”.

La controversia alcanzó un nuevo nivel al conocerse que los bienes compartidos y propiedades inmuebles están inscritos a nombre de ambas partes. La división de estos activos permanece en proceso de negociación. “Más que nada era como si quisiera arreglar las cosas, para quedarse en la casa también con los hijos y sabía que si yo no estaba contento, simplemente la saco de la casa”, agregó Salcedo en el mismo diálogo, exponiendo la disposición que mantuvo respecto a la permanencia de Mantilla en el inmueble.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo en proceso de separación.

Abogado de Gustavo Salcedo responde a Maju Mantilla

Jorge Petrozzi, abogado de Gustavo Salcedo, se pronunció respecto a las declaraciones públicas emitidas por Maju Mantilla. En conversación con el programa ‘América hoy’, el letrado afirmó lo siguiente: “Habrá que esperar cuáles son las acciones que ella toma y cuando ejerza el derecho que cree tener o considera, sea de cualquier índole, civil o penal, habrá que responderle”.

Por su parte, Maju Mantilla aseguró recientemente que no permitirá vulneraciones a su imagen ni su honor en el marco del proceso de separación. A través de un comunicado, la exreina manifestó: “No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, abriendo la posibilidad de iniciar acciones legales por la difusión de aspectos privados de su vida marital.

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla se separaron tras acusaciones de infidelidad de parte del empresario. IG

En ese contexto, el representante legal de Salcedo destacó que hasta el momento su cliente no le ha solicitado adoptar ninguna medida procesal tras la publicación del mensaje de Mantilla. “A mí Gustavo (Salcedo) no me ha llamado preguntándome absolutamente nada ni a decirme nada por el comunicado”, señaló Petrozzi al mismo espacio televisivo, dejando en suspenso los pasos futuros.

El portavoz de Salcedo señaló que si la ex Miss Perú decide activar acciones judiciales, responderán en consecuencia: “Lo que yo he leído ahí, la señora está diciendo que va a tomar acciones legales. Bueno, es su derecho y será nuestro derecho a defendernos si alguna acción toma”, concluyó el abogado frente a las cámaras.

Maju Mantilla dijo que no permitirá que dañen su imagen.