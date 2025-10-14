Gustavo Salcedo y el interés económico detrás del conflicto con Maju Mantilla: “La del dinero es ella”, asegura Janet Barboza

Janet Barboza destapa supuesto interés económico de Gustavo Salcedo en el conflicto con Maju Mantilla: “La del dinero es ella”. Video: América Hoy

El conflicto legal y mediático entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando polémicas. Ahora, los comentarios estarían dirigidos a la disputa económica que habría de fondo. En el centro de la controversia, la conductora Janet Barboza sostiene que Salcedo estaría intentando descalificar a Mantilla para obtener parte de las propiedades adquiridas durante el matrimonio, lo que ha intensificado la discusión sobre las verdaderas motivaciones detrás del enfrentamiento.

Acusaciones y motivaciones económicas, según Janet Barboza

Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, ha insistido el lunes 13 de octubre, en que el trasfondo del conflicto entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo es principalmente económico. La popular ‘Retoquitos’ afirmó: “La del dinero es Maju, él busca descalificarla para quedarse con parte de las propiedades”. La conductora argumentó que Mantilla siempre ha sido reservada con sus asuntos personales, pero que en esta ocasión el tema de los bienes y lo económico sería el factor determinante en la disputa.

En el programa magazine de América TV, Barboza profundizó en su teoría, señalando que Mantilla habría acumulado una fortuna considerable durante los años de matrimonio, superando ampliamente los ingresos de Salcedo. Para Janet, las acciones del empresario estarían motivadas por intereses financieros más que por resentimientos personales. “Se viene un gran lío legal. Hasta donde se conoce, la del dinero es Maju. Hay hoteles y otras inversiones que han adquirido en el matrimonio y creo que él busca descalificarla para quedarse con parte de las propiedades”, advirtió la conductora.

La especulación sobre la fortuna de Mantilla y el papel de Salcedo en la economía familiar ha sido un tema alejado de los medios. Sin embargo, Barboza remarcó: “Aquí la mujer del dinero es ella, en cambio Gustavo siempre fue el esposo de”. Estas declaraciones han alimentado la percepción de que la disputa estaría pasando de las acusaciones personales a un tema económico con lo que se vendría en la repartición de bienes.

El debate mediático también ha puesto de relieve el impacto de la exposición pública en los hijos de la pareja. Ethel Pozo, conductora del magazine también opinó al respecto, pero se centró en que los menores son los más afectados por la situación, ya que se ven expuestos a las noticias y comentarios en su entorno escolar y social.

Janet Barboza destapa supuesto interés económico de Gustavo Salcedo en el conflicto con Maju Mantilla: “La del dinero es ella”.

Maju Mantilla abandonó el hogar familia y Gustavo Salcedo se quedó con sus hijos

El enfrentamiento entre Mantilla y Salcedo se formalizó en agosto de 2025, cuando ambos acordaron la separación tras trece años de matrimonio. La ex Miss Mundo abandonó la vivienda familiar en Lima, mientras que Salcedo permanece en el hogar junto a sus dos hijos menores. El acuerdo legal establece un régimen de visitas sin restricciones para Mantilla y la separación de patrimonios, aunque el vínculo matrimonial aún no se ha disuelto formalmente.

El abogado de Salcedo, Jorge Petrozzi, explicó que la conciliación se alcanzó de mutuo acuerdo, priorizando el bienestar de los hijos. Petrozzi subrayó que Mantilla puede visitar a sus hijos en cualquier momento y que la decisión de dejar a los menores bajo el cuidado del padre se tomó sin intervención judicial. El letrado también defendió la imagen de su cliente, asegurando que la percepción negativa no se corresponde con los términos del acuerdo.

Maju Mantilla deja la casa familiar tras acuerdo con Gustavo Salcedo: “Él se queda con sus hijos y ella un régimen de visitas”. Video: Amor y Fuego

El conflicto legal se intensificó tras la difusión de audios y reportajes que revelaron conductas de vigilancia y agresión. Salcedo admitió ante Magaly Medina haber vigilado a Mantilla y al productor Christian Rodríguez durante más de dos años, utilizando dispositivos GPS y contratando a un equipo de seguimiento. Además, reconoció haber agredido físicamente a Rodríguez en marzo de 2025, lo que llevó a la abogada de este último a presentar pruebas ante la Fiscalía y solicitar la detención preventiva de Salcedo.

En respuesta a las acusaciones de infidelidad y violencia, Mantilla emitió un comunicado el 10 de octubre, en el que negó cualquier relación extramatrimonial y rechazó los actos de violencia. “Siempre tendré el ánimo de llegar a acuerdos con él de manera civilizada”, afirmó la exconductora, quien también anunció su intención de acudir a los tribunales para proteger su honor e imagen. “No permitiré que se me siga dañando y apelaré a todos los mecanismos judiciales que la ley me asista para hacer valer mis derechos”, expresó en el documento difundido en sus redes sociales.

Por su parte, la defensa de Salcedo, a través de Petrozzi, manifestó que están preparados para responder a cualquier acción legal que Mantilla decida emprender. “Será nuestro derecho a defendernos si alguna acción toma”, declaró el abogado, quien insistió en que la estrategia de defensa dependerá de las medidas que adopte la exreina de belleza.

Abogado de Gustav Salcedo afirma que responderán a cualquier acción legal que Maju Mantilla decida emprender: “Será nuestro derecho". Video: América Hoy

El impacto emocional en los hijos ha sido un tema central en las declaraciones de ambas partes. Petrozzi afirmó que los menores han sufrido un daño psicológico considerable debido a la exposición mediática y los acontecimientos recientes, una situación que, según la defensa, supera incluso el impacto experimentado por el hijo de Christian Rodríguez, también involucrado en los incidentes.