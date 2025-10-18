Perú

FMI mejora proyección del PBI peruano, pero sigue menos optimista que el BCRP y MEF

El Fondo Monetario Internacional ahora espera que la economía peruana crezca 2,9% en 2025, un poco más confiado. Pero sí ve una desaceleración para 2026

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
Las proyecciones del FMI, del
Las proyecciones del FMI, del Gobierno y del BCRP son dispares, pero todas consideran un crecimiento para el país. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Shutterstock

Expectativa por el crecimiento económico del Perú. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revelado sus cifras esperadas del PBI de los países de América. Para el caso de Perú, esto signfica una mejora leve de su perspectiva de crecimiento de la economía peruana de 2,8% a 2,9% del para 2025. Esto mantiene al Perú por encima del promedio de Sudamérica, que se sitúa en el 2,7%.

Sin embargo, si bien FMI confía más en la economía del país, esto igual está por debajo del optimismo del Banco Central de Reserva (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanazas (MEF).

Proyecciones económicas del FMI para
Proyecciones económicas del FMI para Perú se incrementaron. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

FMI confía más en la economía peruana

A pesar de la mejora de la perspectiva, el FMI está manteniendo que habrá una desaceleración en la expansión de la economía peruana después de que en 2024 se registrase un incremento del 3,3%.

Frente a esto, algunos economistas consideran que el ritmo de crecimiento del país debería ser superior considernado el nuevo ciclo de precios altos de los minerales, especialmente del cobre (y sobre todo siendo Perú el segundo productor mundial de eset metal) y del oro.

Asimismo, por el lado de la inflación, el FMI proyectó un 1,7 % para 2025, muy por debajo del promedio suramericano del 9,8%, sobre todo en un momento donde la cotización del sol peruano está en su mejor momento de la última década al registrarse el tipo de cambio por debajo de S/3,40 por dólar.

BCRP considera que el Perú
BCRP considera que el Perú crecerá en 2025, aunque su proyección no es optimista como la del MEF. - Crédito ComexPerú

Sin embargo, se debe apuntar que el informe del FMI fue elaborado antes de que se registrase la última crisis política en Perú, la cual condujo a la destitución de la presidenta Dina Boluarte y a la ascensión al sillón presidencial del que era el presidente del Congreso, José Jerí de Somos Perú, para formar un Gobierno de transición hasta las nuevas elecciones que ya estaban convocadas para 2026.

PBI según el FMI

Así están las otras proyecciones de la FMI para los países de América Latina:

  • Brasil: el FMI proyecta un PBI de 2,4% en 2025
  • Argentina: proyectan un 4,5% de crecimiento de la economía
  • Colombia: proyectan un PBI de 2,5%
  • Chile: proyectan un PBI de 2,5%
  • Perú: proyectan un PBI de 2,9%
  • Ecuador: proyectan un PBI de 3,2%
  • Venezuela: proyectan un PBI de 0,5%
  • Bolivia: proyectan un PBI de 0,6%
  • Paraguay: proyectan un PBI de 4,4%
  • Uruguay: proyectan un PBI de 2,5%.

Como se puede notar, Perú se encuentra entre los que más crecerían en 2025. Sin embargo, hacia el 2026 el FMI sí considera que la economía peruana se desaceleraría, con un crecimiento menor, de 2,7% del PBI.

Con respecto a los otros indicadores de Perú según el FMI, la inflación en 2025 sería menor, de 1,7%, pero de 1,9% en 2026. Mientras el desempleo crecería este 2025, de 6,4% a 6,5% y esto se mantendría para el 2026.

Temas Relacionados

Economía peruanaFMIPBIBCRPMEFperu-economia

Más Noticias

Rafael López Aliaga insiste en que no amenazó a Gustavo Gorriti: “Me puede mandar a matar a mí”

En diálogo con Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, asegura que las declaraciones del exmandatario son acusaciones graves

Rafael López Aliaga insiste en

Segunda procesión del Señor de los Milagros EN VIVO: ruta y ubicación del anda de este sábado 18 de octubre

La venerada imagen sale a las calles en su segundo recorrido del mes, con cientos de fieles agrupados por varias cuadras

Segunda procesión del Señor de

Luciana Fuster lució toda su belleza en el Miss Grand International 2025: en primera fila, junto a exreinas y dueños del certamen

Luciana Fuster acaparó las miradas en la final del Miss Grand International 2025, luciendo imponente y radiante desde la primera fila. En una gala llena de emoción, Filipinas se coronó como la nueva reina y la representante peruana Flavia López se despidió con elegancia.

Luciana Fuster lució toda su

Viceministro Sutta bajo investigación: Sindicato de CORPAC denuncia falta de acción del MTC ante posibles irregularidades

El viceministro de Transportes enfrenta varias carpetas fiscales mientras persisten cuestionamientos sobre su rol en la transferencia de terminales a la iniciativa privada y su relación con figuras políticas

Viceministro Sutta bajo investigación: Sindicato

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

La peruana no logró llegar a la etapa clasificatoria del certamen de belleza a la que sí llegaron países como Venezuela, Ecuador, Guatemala, Paraguay, México y España. Sin embargo, la filipina se quedó con el reinado que en 2023 obtuvo Luciana Fuster

Miss Grand Filipinas es la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga insiste en

Rafael López Aliaga insiste en que no amenazó a Gustavo Gorriti: “Me puede mandar a matar a mí”

Fredy Hinojosa no va más en el Despacho Presidencial: Aceptan renuncia del vocero de Dina Boluarte

Luis Magallanes se defiende y apunta contra Óscar Arriola: “Disparé al suelo, sin investigar me inculpan”

Retiran a regidor municipal del Concejo al ser acusado de asistir en estado de ebriedad en Cusco: “Fue un brindis”

Exministro del Interior califica a José Jerí como “un meme de Bukele” por participar en requisas a penales

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster lució toda su

Luciana Fuster lució toda su belleza en el Miss Grand International 2025: en primera fila, junto a exreinas y dueños del certamen

Miss Grand Filipinas es la nueva Miss Grand Internacional 2025: Flavia López no alcanzó a clasificar al top 20

Flavia López quedó fuera del Top 20 del Miss Grand International, pero se ganó aplausos al desfilar con la pierna vendada

Susana Alvarado abre su corazón y habla sobre su relación con Paco Bazán: “Francisco es mi primera vez de muchas cosas”

Susana Alvarado responde tras ser llamada ‘cumbiambera’ por Magaly Medina: “No me contamino de las personas que tienen mala vibra”

DEPORTES

Regatas Lima vs Circolo: día,

Regatas Lima vs Circolo: día, hora y canal TV de la presentación antes del arranque de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se confirmó horario de amistosos de Perú por fecha FIFA: programación completa para los duelos con Rusia y Chile

Alan Diez fulminó a Franco Velazco por polémico comentario contra Sporting Cristal: “No vale imitar a Jean Ferrari”

A qué hora comienza el Stream Fighters 4 HOY: Cristorata se enfrenta a JH de la Cruz en evento de Westcol

HOY Stream Fighters 4 con Cristorata: peleas, artistas invitados y todos los detalles del evento de Westcol