Alexandra Hörler comparte el difícil momento que vive antes del nacimiento de Isabella: “Tengo que estar fuerte por mí y por mi bebé”

La periodista se quiebra al revelar que enfrenta un momento delicado en la recta final de su embarazo, pero muestra fortaleza para proteger la salud de su pequeña

Por Cecilia Arias

A pocas semanas de recibir a su primera hija, la periodista y conductora de televisión Alexandra Hörler compartió una noticia que generó preocupación y empatía entre sus seguidores: fue diagnosticada con preeclampsia a los ocho meses de embarazo. En un video publicado en sus redes sociales, Hörler se mostró visiblemente afectada al relatar el impacto de este diagnóstico y la necesidad de extremar cuidados para proteger la salud de su hija Isabella, quien nacerá en noviembre.

“La noticia que les tengo que dar hoy día no es tan bonita. Ayer fui a ver a Isabella, ella está bien, está creciendo, ha subido de peso, yo me he hecho algunos análisis y, bueno, tengo preeclampsia”, reveló la periodista. La comunicadora, quien se encuentra en la semana 36 de gestación, explicó que la preeclampsia es una condición que eleva la presión arterial durante el embarazo y puede derivar en complicaciones graves si no se controla, como el parto prematuro.

“Tengo que cuidarme mucho y cuidarla mucho porque ella tiene que estar adentro para que nazca sanita y fuerte. Ahora me toca bajar las revoluciones para dedicarme a cuidar a mi hijita”, expresó Hörler. El diagnóstico la obligó a pausar sus actividades profesionales y entrar en reposo absoluto, siguiendo las indicaciones de su equipo médico.

Diagnóstico y reacción de Alexandra Hörler

El anuncio de la preeclampsia llegó en un momento de gran expectativa para Alexandra Hörler, quien había compartido abiertamente los avances de su embarazo en redes sociales y en su programa de televisión. La periodista relató que decidió realizarse análisis adicionales por iniciativa propia, lo que permitió detectar la complicación a tiempo. “Al escuchar el diagnóstico sentí miedo. No es algo que una espera vivir en esta etapa. Estoy confiando en los doctores, en mi cuerpo y en todo el amor que me rodea”, confesó.

La noticia la llevó a modificar su rutina y enfrentar una serie de emociones intensas. Hörler, de 41 años, reconoció que el proceso no ha sido fácil de asimilar, pero subrayó la importancia de mantenerse fuerte por el bienestar de su hija. “Sé que tengo que estar fuerte —por mí y por mi bebé”, escribió en sus redes. La periodista agradeció el apoyo de su esposo, Juan Francisco Pardo, y del equipo médico que la acompaña, asegurando que hará todo lo posible para llegar al parto en las mejores condiciones.

La preeclampsia, según explicó la propia Hörler en sus publicaciones, puede presentarse a partir de la semana 20 de gestación y se caracteriza por un aumento de la presión arterial y la presencia de proteínas en la orina. Detectarla a tiempo es clave para evitar complicaciones graves, como el parto prematuro o daños en órganos vitales. Por ello, la periodista enfatizó la importancia de seguir las indicaciones médicas y mantener una actitud positiva durante el proceso.

El camino hacia la maternidad de Alexandra Hörler

La historia de Alexandra Hörler hacia la maternidad ha estado marcada por la perseverancia y la sorpresa. En junio, la conductora anunció en su programa ¡Paren todo! que estaba embarazada a los 40 años, tras haber asumido que no podría ser madre. “Yo lo había descartado, pensé que ya no podía. Yo tengo 40 años y voy a cumplir 41 años. No me había hecho ningún tratamiento hormonal, no había congelado óvulos y la ginecóloga me había desahuciado y de pronto un día pasó”, relató entre lágrimas.

El embarazo fue catalogado como de alto riesgo y ha sido seguido de cerca por especialistas. A pesar de las dificultades, Hörler ha compartido tanto los momentos felices como los desafíos de su proceso en redes sociales, fortaleciendo el vínculo con sus seguidores. La periodista celebró recientemente su baby shower junto a familiares y amigos, un evento que reflejó la alegría y el apoyo que la rodean. En las imágenes difundidas en Instagram, se la ve acompañada de su esposo, recibiendo muestras de cariño y rodeada de una decoración especial para Isabella.

El respaldo de su pareja, Juan Francisco Pardo, ha sido fundamental en este proceso. Hörler ha destacado en varias ocasiones la importancia de la familia y el autocuidado en esta etapa. “Nunca creí que iba a tener un día así. Ya me había hecho la idea de que eso no me iba a tocar a mí. Y ahora todo es tan diferente. La vida se ve tan distinta. Los milagros existen. Mi hijita es uno de ellos”, escribió la conductora.

A medida que se acerca la fecha prevista de parto, la periodista se muestra agradecida y esperanzada, convencida de que cada esfuerzo y cada cuidado valen la pena por la llegada de Isabella. El acompañamiento de su entorno y el cariño de sus seguidores han sido un sostén clave en este tramo final del embarazo.

