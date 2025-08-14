Alexandra Hörler conmueve al revelar la pérdida de su bebé y agresiones que sufrió de manos de un exdirigente de Universitario de Deportes.

Alexandra Hörler, periodista deportiva y conductora de Panamericana Televisión, sorprendió al revelar un episodio de su vida que la marcó duramente. La comunicadora decidió poner en conocimiento público haber sufrido la pérdida de un embarazo a raíz de una agresión física perpetrada por un exgerente de Universitario de Deportes, con quien mantuvo una relación sentimental.

El relato, difundido en el pódcast ‘Café con la Chévez’ del diario Trome, expuso los hechos ocurridos hace varios años, cuando Hörler cubría la fuente deportiva de dicho club. La periodista narró que la agresión se produjo tras una discusión desencadenada por la infidelidad del directivo. “Me pegó, (...) al día siguiente amanecí sangrando. Había perdido al bebé. Siempre lo culpé”, declaró Hörler durante la emotiva conversación.

Aunque la comunicadora se abstuvo de revelar la identidad del agresor, sí señaló que este aprovechó su posición para infligirle violencia física, asegurándole que no dejaría huellas visibles: “Me decía: ‘no te voy a tocar la carita, para que no puedan decir nada’”.

El episodio se produjo mientras la relación, inicialmente cordial y de alrededor de seis meses de duración, se deterioraba de manera acelerada. Alexandra Hörler explicó que el descubrimiento de mensajes comprometedores en el teléfono del entonces gerente deportivo desencadenó una reacción violenta que terminó en agresión.

Describió también patrones de control y manipulación por parte del exdirigente, quien intentaba justificar sus ausencias con excusas poco creíbles, como “hacerse la pedicure” de madrugada.

Antonio Pavón confirmó su pasado romance con Alexandra Hörler: “Fue verdadero” | Panamericana

Tras sufrir la golpiza, la periodista acudió a servicios médicos donde se le prescribieron menos de diez días de descanso médico. El breve periodo de incapacidad limitó el alcance de las consecuencias legales y, a pesar de la denuncia interpuesta, el agresor no fue sancionado.

Hörler reveló que, tras la exposición del caso en el ámbito deportivo, el exfuncionario abandonó el país y la amenazó: “Si dices que por mi culpa perdiste a tu hijo, voy a destruir tu carrera”.

El testimonio conmocionó tanto por la crudeza de los hechos como por el silencio autoimpuesto de la periodista, quien admitió haber callado mucho tiempo antes de animarse a compartir su experiencia como una forma de cerrar el ciclo: “Primero lo escribí, como una forma de soltarlo. Fue mi forma de cerrar ese ciclo”.

Alexandra Hörler reveló entre lágrimas su embarazo a los 40 años

Actualmente, Alexandra Hörler atraviesa una nueva etapa, esperando un hijo a sus 40 años junto a su esposo Juan Francisco Pardo, y explicó que la recuperación y la apertura sobre lo ocurrido forman parte de su proceso personal de sanación.

En junio de este año, Hörler compartió entre lágrimas y en directo la noticia de su embarazo a los 40 años, generando una ola de emoción en la audiencia de Panamericana Televisión.

Alexandra Hörler comparte con sus seguidores su embarazo junto a su esposo Juan Francisco Pardo. Video: Instagram.

Luego de haber pasado por el proceso de resignación ante la idea de no convertirse en madre, la periodista deportiva anunció que se encuentra en la semana 17 de gestación y calificó este momento como el más importante y transformador de su existencia.

Durante la emisión del programa ‘¡Paren Todo!’, Hörler expresó la sorpresa y la felicidad que la embarga tras superar la desilusión por anteriores intentos fallidos de convertirse en madre.

“Yo de joven no quería ser mamá, luego sí y no funcionó. Luego, cuando lo habíamos asumido, dije que adoptaría otro gato, pero llegó”, declaró, haciendo alusión a cómo el deseo de ser madre surgió de la mano con su historia de amor junto a Juan Francisco Pardo.

La reacción del público fue inmediata, amplificada por el mensaje que posteriormente compartió en su cuenta de Instagram. Hörler relató: “La vida siempre sabe cuándo sorprenderte… y esta vez lo hizo con un milagro. Cuando ya habíamos hecho las paces con la idea de que tal vez este sueño no se daría, llegó la noticia que nos cambió para siempre”.

Además, afirmó que este embarazo llegó en un periodo de estabilidad emocional: “Porque este bebé llega en el momento más perfecto, cuando mi alma está lista, cuando el amor está fuerte, cuando la vida tiene más sentido que nunca. ¡Te esperamos con mucha ilusión hijit@! Te amamos, Papá y mamá”.

La periodista también detalló su experiencia durante el primer trimestre, el cual describió como retador: “He tenido un primer trimestre bien pesado, he tenido náuseas, mareos, me duele la cabeza, me molestan los olores”.

Alexandra Hörler revela entre lágrimas su embarazo en vivo a los 40 años: “Pensé que ya no podía”. Video: Todo se filtra / Panamericana TV

A pesar de estos malestares, resaltó el seguimiento constante de su salud y que próximamente planea revelar el sexo del bebé en una celebración familiar. Explicó además que los controles médicos muestran que ha mantenido un aumento de peso moderado, lo que le da tranquilidad en esta etapa.

El acompañamiento incondicional de Juan Francisco Pardo, odontólogo de 45 años especializado en periodoncia y oseointegración y profesor universitario, ha sido central en este nuevo capítulo. Hörler relató cómo se conocieron de forma casual en una playa al sur de Lima, donde ninguno anticipó que surgiría una conexión tan fuerte. “Yo no sabía quién era porque no veo fútbol ni televisión. Me la presentaron y todo fluyó. Al día siguiente me enteré porque la busqué en Instagram”, recordó Pardo.

Por su parte, Alexandra compartió entre risas y ternura el comienzo de la relación: “Pensé que era churro. Empezamos a hablar a las 8 de la noche y nos fuimos de largo hasta las 6 de la mañana en una parrilla. Hicimos clic”. La pareja contrajo matrimonio el 1 de diciembre de 2021 en una ceremonia íntima realizada en la isla de Barbados, hecho que marcó el inicio de su etapa como familia. Hörler había manifestado anteriormente que la maternidad no figuraba en sus proyectos inmediatos:

“Eso no está en los planes. La verdad, no lo he considerado, no lo he tenido considerado nunca. Tengo muchas cosas que quiero hacer y objetivos que busco cumplir, y por el momento, ser madre no es uno de ellos”. Hoy, sostiene un discurso que celebra la transformación que puede traer la vida, y asume con entusiasmo renovado el esperado nacimiento de su primer hijo.