Susana Alvarado responde tras ser llamada ‘cumbiambera’ por Magaly Medina: “No me contamino de las personas que tienen mala vibra”

La vocalista de Corazón Serrano fue consultada sobre las palabras de Magaly Medina. La cantante indicó que prioriza su bienestar y prefiere no darle importancia a lo que puedan decir de ella

Ana Morocho

Por Ana Morocho

La cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, abordó recientemente las declaraciones de Magaly Medina, quien se refirió a ella utilizando el término “cumbiambera”. En entrevista con el diario Trome, la cantante respondió sin confrontaciones y dejó clara su posición respecto a los comentarios públicos que buscan menoscabar su profesión o su personalidad artística.

Respecto al calificativo usado por la conductora de espectáculos, Susana Alvarado manifestó: “Esas cosas nunca las respondo porque no les doy valor, vivo tranquila, no me contamino de las personas que tienen mala vibra en general”.

El respaldo que ha recibido de su pareja, el conductor Paco Bazán, ha sido fundamental para mantener esa serenidad. En la misma conversación, Alvarado agradece al conductor de TV por defenderla cuando manifestó públicamente que no le gusta que le llamen “cumbiambera” de manera despectiva en los medios.

Sobre ese apoyo comentó: “Agradezco su respaldo, pero prefiero no engancharme en temas que no suman. Él sabe que yo priorizo mi paz y la paz de nuestra relación”.

Habla de su relación con Panco Bazán

Al ser consultada sobre lo que más aprecia de Paco Bazán, respondió que lo que la conquistó desde el primer momento fue “su corazón”. Según relató, “desde que lo conocí le dije que tenía un corazón como él, grande”, frase que resume el inicio de una relación seria y comprometida.

La distancia no ha significado un obstáculo real. La pareja ha encontrado la manera de estar presente uno para el otro incluso cuando la agenda y el trabajo los separa físicamente.

Para Susana Alvarado, el amor se construye a diario con pequeñas acciones y palabras de afecto auténticas. “Creo que Dios tiene mucho que ver aquí porque normalmente siempre estoy lejos, trabajando de un lado, mi familia está en Piura, pero hoy Dios ha encaminado para que estemos más tiempo juntos y él también hace lo posible para que sea más, va donde voy y viceversa. Siempre escucho ‘quédate con el hombre que te ame más’, aquí es un 50 y 50”, dijo.

Sobre la relación con la familia, la cantante declaró que el vínculo con Bazán es serio y que ya lo ha presentado en su entorno cercano. Al ser consultada sobre la posibilidad de matrimonio, la artista evitó apresurarse y declaró: “Que sea lo que Dios quiera”. Aunque reconoció que han discutido sobre temas de futuro en pareja, ambos han coincidido en priorizar “la paz, tranquilidad y estabilidad”, algo que consideran central en este momento.

