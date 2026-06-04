Hoy 4 de junio es feriado regional en tres departamentos por celebración religiosa

La festividad del Corpus Christi muestra el profundo fervor religioso y cultural que caracteriza a la región andina del Cusco, con desfiles solemnes y una rica oferta gastronómica. - Crédito Andina

Perú ya reporta los feriados regionales, fechas que si bien llevan el nombre de ‘feriado’ no comparte necesariamente su aplicación. Se tratan de días no laborables que solo aplican a circunscripciones, como solo distritos, provincias o regiones.

En algunas ocasiones se decretan por ser aniversario de estos lugares, o por celebraciones religiosas que los ciudadanos de aquellos lugares viven de cerca.

Sin embargo, el Gobierno aún no cuenta con la relación de todos los feriados regionales que se celebran en el país, ya que estos deben ser reportados por las mismas regiones. En este caso, si bien reporta que hay 14 de estas fechas libres, existe al menos una más: hoy jueves 4 de junio es feriado en tres regiones —Cusco, Cajamarca y Trujillo— exactamente por la celebración del Corpus Christi.

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La ciudad imperial se transforma durante esta celebración religiosa, donde imágenes sagradas, música y danzas ancestrales se fusionan en un espectáculo único que une historia, cultura y devoción popular. (TikTok/ @CyntiaVans)

Feriado regional del 4 de junio

Este jueves 4 de junio se celebra el Corpus Christi (la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo), la cual es una fiesta de la Iglesia Católica que tiene la finalidad de proclamar y aumentar la fe de los creyentes. Se celebra en el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad.

Así, para Cajamarca y Cusco, la Ley 23418, vigente desde 1982, aprobó que se declare feriado no laborable en estas regiones, el día de jueves de Corpus Christi de cada año (en aplicación del Decreto Ley 21106).

Por su lado el decreto regional N° 000001-2026-GRLL-GOB aprobó a fines de mayo declarar feriado no laborable (recuperable) solo la tarde del día jueves 4 de junio, desde las 1:00 p. .m., para los trabajadores que prestan servicios a entidades públicas y opcionalmente para los privados.

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Corpus Christi en Cusco. (Foto: Andina)

Los feriados regionales en 2026

Miércoles 7 de enero: Feriado no laborable en la Región de Tumbes por el Aniversario del gripo de Independencia proclamado por los habitantes de San Nicolás de Tumbes Jueves 12 de febrero: Día no laborable por aniversario de la creación política del departamento de Áncash Domingo 8 de marzo: Feriado No Laborable en homenaje al Día Internacional de la Mujer en la Región de Huancavelica Martes 26 de mayo: Día no laborable por el Aniversario de la Provincia de Ilo - Moquegua Martes 26 de mayo: Feriado no laborable en la ciudad de Tacna (provincial) por los actos conmemorativos del Alto de la Alianza. (Ley N° 24681) - Tacna Jueves 18 de junio: Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali Miércoles 24 de junio: Fiesta de San Juan - Ucayali Viernes 24 de julio: Feriado regional compensable por la Conmemoración de la Batalla de Zarumilla - Tumbes Viernes 28 de agosto: Día cívico no laborable en Tacna por el aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú. (Ley N° 23849) Domingo 13 de setiembre: Feriado no laborable por el Aniversario de Creación del Departamento de Junín (Ordenanza Regional N 303-GRJ/CR) Lunes 14 de setiembre: Día no laborable por la festividad del Señor de Locumba - Tacna Miércoles 14 de octubre: Feriado no laborable por la festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata - Moquegua Viernes 6 de noviembre: Día no laborable por Día de la Canción Folclórica Ayacuchana - Ayacucho Miércoles 25 de noviembre: Día no laborable por el Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto) - Moquegua Martes 15 de diciembre: Día no laborable por Festividad de la Virgen de la Puerta - La Libertad Martes 29 de diciembre: Feriado por la Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo. ( Ley N.º 4185) - La Libertad.

Perú también tiene 14 feriados regionales, según el reporte del Poder Ejecutivo. - Crédito Andina

ONP confirma atención

Asimismo, no todas las entidades harán paro. La Oficina de Normalización Previsional señaló que sí atenderan. “Te informamos que este jueves 4 de junio, feriado regional por la festividad del Corpus Christi, atenderemos con normalidad en nuestros horarios regulares", aclaró.

Centros de Atención - Cusco y Trujillo: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Punto de Atención - Jaén: 8:30 a. m. - 1:00 p. m. / 2:00 p. m. - 5:30 p. m.

Centros MAC - Cajamarca y Cusco: 8:30 a. m. - 5:00 p. m.