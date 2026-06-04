DNI electrónico gratuito para este lunes 08 de junio: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

El DNIe es importante porque acredita la identidad del titular de manera presencial y digital - Créditos: Andina.

La Municipalidad de San Martín de Porres anunció que llevará a cabo una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida a menores de 17 años, con el objetivo de facilitar el acceso a este documento de identidad sin costo para las familias del distrito.

La jornada se desarrollará en el cruce del pasaje Los Leones con el jirón Pedregal 406-408, desde las 9 horas, según informó el municipio. La atención será por orden de llegada y se mantendrá activa hasta agotar el stock disponible.

De acuerdo con lo detallado, la actividad contará con la participación de un registrador de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), que brindará atención a partir de las 9:00 a. m. Además, se ofrecerá la toma de fotografía sin costo, un requisito clave para completar el trámite del DNIe en el lugar.

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La campaña comenzará a partir de las 9 horas y durará hasta agotar cupos - Créditos: Municipalidad de San Martín de Porres.

La comuna precisó que esta iniciativa busca acercar servicios de identificación a la población adolescente, en un contexto en el que el documento resulta necesario para diversos procedimientos, como la matrícula escolar, trámites en entidades públicas y privadas, y gestiones familiares que exigen acreditación formal de identidad.

No es la primera vez que la Municipalidad de San Martín de Porres impulsa este tipo de acciones en coordinación con Reniec. En ocasiones anteriores, las campañas registraron alta participación y una respuesta favorable de los vecinos, lo que motivó la organización de una nueva fecha.

Las autoridades recomendaron a los padres y apoderados acudir temprano para asegurar un cupo, debido a que la atención se limitará a la disponibilidad de materiales.

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La iniciativa busca que las familias del distrito obtengan el documento de identidad sin costo (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Cuáles son las características del DNIe?

En Perú, el DNI electrónico (DNIe) combina el documento físico con funciones de identidad digital y mayores medidas de seguridad. Sus principales características son:

Chip criptográfico integrado que refuerza la seguridad del documento y permite la identificación digital del titular.

Certificados digitales almacenados en el chip, protegidos con criptografía, a los que se accede mediante una clave PIN personal.

Autenticación de identidad tanto presencial como no presencial, según los servicios y plataformas que tengan implementada la validación.

Firma digital de documentos electrónicos con validez legal, cuando el sistema receptor admite ese tipo de firma.

En su versión DNIe 3.0, incorpora 64 elementos de seguridad y un código QR para verificación, además de materiales y diseños orientados a dificultar la falsificación.

Funciones del Reniec

Identifica a los peruanos y extranjeros residentes y emite el documento nacional de identidad (DNI) .

Administra y actualiza el Registro Único de Identificación (RUI) con los datos de cada ciudadano.

Registra hechos vitales y cambios de estado civil: nacimientos, matrimonios, defunciones, divorcios y otras modificaciones.

Expide actas y constancias vinculadas al registro civil cuando corresponda.

Mantiene bases registrales y realiza procesos de verificación, depuración y actualización de información.

Durante procesos electorales, elabora el padrón electoral inicial con los ciudadanos habilitados para votar.

Gestiona certificados digitales asociados a la identidad digital y a la firma digital en el marco de sus competencias.

Brinda servicios de atención y trámites a través de oficinas y plataformas digitales, según disponibilidad.

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El procedimiento para actualizar o recuperar el PIN del DNIe es gratuito y puede realizarse sin inscripción previa. El trámite requiere validación biométrica, ingreso del número CAN y confirmación del nuevo código de seguridad en los módulos autorizados (Créditos: Reniec)