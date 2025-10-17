Revelan el nombre del segundo policía implicado en el asesinato de Eduardo Ruiz, durante marcha de la ‘Generación Z’

Amigos de Eduardo Ruiz aseguran que el disparo fue realizado por un presunto agente del Grupo Terna. Foto: Composición Infobae Perú

El suboficial de tercera Omar Raúl Saavedra Bautista es el nombre del segundo efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) detenido por el asesinato de Eduardo Ruiz, un joven de 32 años, que se encontraba en la manifestación de la ‘Generación Z’, el miércoles 15 de octubre, en Lima.

De acuerdo con Epicentro, el documento que contiene la lista de los policías de esa unidad enviados a la marcha con ‘ropa de trabajo’ fue firmado por el jefe de la Dirección Administrativa de la División de Secuestros de la PNP. Al respecto, el abogado de Magallanes había declarado que originalmente no les dijeron que fueran sin armas.

El otro detenido es el suboficial de tercera Luis Magallanes, quien, según el jefe de la PNP, Óscar Arriola, mató a Eduardo Ruiz. Él permanece internado en el Hospital Luis N. Sáenz, en Jesús María, con diagnóstico de politraumatismo.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, alias "Trvko".

“Actualmente, tiene un diagnóstico de politraumatizado, con compromisos y exámenes constantes y se encuentra acá, en el hospital de la Policía, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios”, señaló durante Arriola durante una conferencia de prensa.

Debate por autoría del disparo a Eduardo Ruiz Sanz marca tensión entre Interior y Policía Nacional

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, declaró que la investigación sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sanz continúa abierta y no confirma la responsabilidad del suboficial Luis Magallanes en el disparo letal.

La investigación fiscal confirmó lo que muchos temían: el rapero Mauricio fue asesinado con arma de fuego. Su muerte se convirtió en símbolo del dolor nacional.

Durante una entrevista con RPP, señaló que, aunque Magallanes usó su arma en la protesta del 15 de octubre, aún no se ha corroborado que este hecho lo convierta en autor del homicidio. Esta postura contradice la versión del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien había afirmado que el suboficial es el responsable de la muerte del joven rapero.

El ministro subrayó la presunción de inocencia para el suboficial Magallanes y resaltó que debemos “agotar las investigaciones a fin de delimitar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho”. Tiburcio defendió el derecho a la defensa para el efectivo policial y sostuvo que la Policía Nacional “no protege conductas ilícitas, pero tampoco deja desamparados a sus miembros”, reiterando su compromiso con la justicia y el debido proceso en el ámbito policial.

Tiburcio detalló que el operativo incluyó a personal de la Dirección de Investigación Criminal, dentro de equipos preparados para intervenciones de flagrancia delictiva. El ministro precisó que la participación de Magallanes respondía a una estrategia predefinida y que no todos los miembros portaban armas. “Era parte del planeamiento que ciertos agentes estuvieran presentes en la jornada del quince de octubre”, sostuvo, y remarcó que el diseño operativo fue responsabilidad de la propia Policía Nacional.