Perú

Revelan el nombre del segundo policía implicado en el asesinato de Eduardo Ruiz, durante marcha de la ‘Generación Z’

Inicialmente, solo se conocía el nombre de Luis Magallanes, como el autor del asesinato de Eduardo Ruiz; sin embargo, existe otro detenido

Ricardo Mc Cubbin

Por Ricardo Mc Cubbin

Guardar
Amigos de Eduardo Ruiz aseguran
Amigos de Eduardo Ruiz aseguran que el disparo fue realizado por un presunto agente del Grupo Terna. Foto: Composición Infobae Perú

El suboficial de tercera Omar Raúl Saavedra Bautista es el nombre del segundo efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) detenido por el asesinato de Eduardo Ruiz, un joven de 32 años, que se encontraba en la manifestación de la ‘Generación Z’, el miércoles 15 de octubre, en Lima.

De acuerdo con Epicentro, el documento que contiene la lista de los policías de esa unidad enviados a la marcha con ‘ropa de trabajo’ fue firmado por el jefe de la Dirección Administrativa de la División de Secuestros de la PNP. Al respecto, el abogado de Magallanes había declarado que originalmente no les dijeron que fueran sin armas.

El otro detenido es el suboficial de tercera Luis Magallanes, quien, según el jefe de la PNP, Óscar Arriola, mató a Eduardo Ruiz. Él permanece internado en el Hospital Luis N. Sáenz, en Jesús María, con diagnóstico de politraumatismo.

El comandante general de la
El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, alias “Trvko”. (Composición: Infobae)

“Actualmente, tiene un diagnóstico de politraumatizado, con compromisos y exámenes constantes y se encuentra acá, en el hospital de la Policía, pero ya con la notificación de detención y las investigaciones a cargo del jefe de la División de Homicidios”, señaló durante Arriola durante una conferencia de prensa.

Debate por autoría del disparo a Eduardo Ruiz Sanz marca tensión entre Interior y Policía Nacional

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, declaró que la investigación sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sanz continúa abierta y no confirma la responsabilidad del suboficial Luis Magallanes en el disparo letal.

La investigación fiscal confirmó lo
La investigación fiscal confirmó lo que muchos temían: el rapero Mauricio fue asesinado con arma de fuego. Su muerte se convirtió en símbolo del dolor nacional. (Facebook)

Durante una entrevista con RPP, señaló que, aunque Magallanes usó su arma en la protesta del 15 de octubre, aún no se ha corroborado que este hecho lo convierta en autor del homicidio. Esta postura contradice la versión del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien había afirmado que el suboficial es el responsable de la muerte del joven rapero.

El ministro subrayó la presunción de inocencia para el suboficial Magallanes y resaltó que debemos “agotar las investigaciones a fin de delimitar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho”. Tiburcio defendió el derecho a la defensa para el efectivo policial y sostuvo que la Policía Nacional “no protege conductas ilícitas, pero tampoco deja desamparados a sus miembros”, reiterando su compromiso con la justicia y el debido proceso en el ámbito policial.

Tiburcio detalló que el operativo incluyó a personal de la Dirección de Investigación Criminal, dentro de equipos preparados para intervenciones de flagrancia delictiva. El ministro precisó que la participación de Magallanes respondía a una estrategia predefinida y que no todos los miembros portaban armas. “Era parte del planeamiento que ciertos agentes estuvieran presentes en la jornada del quince de octubre”, sostuvo, y remarcó que el diseño operativo fue responsabilidad de la propia Policía Nacional.

Temas Relacionados

PNPEduardo RuizGeneración ZLuis MagallanesÓscar Arriolaperu-noticias

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

Precio del dólar sigue cayendo sin parar: Así cerró el tipo de cambio hoy 17 de octubre en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar sigue cayendo

Gustavo Mayer, su papel en ‘El Cuarto de Verónica’, por qué no regresaría a la conducción de magazines y su opinión de la coyuntura nacional

El actor, con casi tres décadas de trayectoria, protagoniza un thriller psicológico bajo la dirección de Rodrigo Falla. Además, revela por qué no volvería a conducir un magazine y comparte su mirada sobre la coyuntura nacional.

Gustavo Mayer, su papel en

Indecopi podría demandar a empresas para que indemnicen a consumidores afectados por infracciones

La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen que faculta a la entidad a promover la interposición de demandas judiciales de indemnización por daños y perjuicios

Indecopi podría demandar a empresas

Disputa por investigación de la muerte de Eduardo Ruíz Sanz: Las presiones de la PNP para asumir el control de las diligencias

En declaraciones recientes, el ministro del Interior contradijo la versión oficial y negó que el arma que mató a Ruíz Sanz haya sido de un oficial de la PNP

Disputa por investigación de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Disputa por investigación de la

Disputa por investigación de la muerte de Eduardo Ruíz Sanz: Las presiones de la PNP para asumir el control de las diligencias

CIDH condena la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz y exige una investigación independiente de las protestas en Lima

Congreso blinda a Morgan Quero y archiva denuncia por llamar “ratas” a muertos en protestas

José Jerí cumple una semana como presidente de transición: qué pasó en estos siete días de gobierno

Ministro del Interior pide perdón a San Marcos por llamarlos violentos: “Soy un ser humano que comete errores”

ENTRETENIMIENTO

‘Melcochita’ recibirá el Premio Internacional

‘Melcochita’ recibirá el Premio Internacional “Orgullo Peruano 2025” por su trayectoria: “Los premios deben darse en vida”

Luciano Mazzetti conquista Chile y debuta como jurado internacional en reality show ‘El Internado’: “Estoy muy emocionado”

Gustavo Mayer, su papel en ‘El Cuarto de Verónica’, por qué no regresaría a la conducción de magazines y su opinión de la coyuntura nacional

Nuevo audio expone todo lo que le pidió Gustavo Salcedo a Maju Mantilla en conciliación: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

Pietro Sibille arremete contra el Gobierno: “Somos artistas, pero estamos protestando como ciudadanos por algo que es nefasto”

DEPORTES

Jefferson Farfán le pidió a

Jefferson Farfán le pidió a Gianluca Lapadula jugar por Alianza Lima junto a Luis Advíncula y lanzó sorpresiva promesa: “Yo pongo de la mía”

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Kevin Quevedo y su estado de salud tras sufrir golpe en la cabeza en Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol