Ministro del Interior niega a Óscar Arriola y defiende a Luis Magallanes: “Es el autor del disparo del arma, pero no sabemos si eso es así”

Vicente Tiburcio sostiene que no está confirmado que Luis Magallanes sería el asesino de Eduardo Ruiz | RPPTV

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que todavía se encuentra en investigación el asesinato de Eduardo Ruiz, durante la manifestación de la ‘Generación Z’, de este miércoles 15 de octubre. En ese sentido, indicó que Luis Magallanes usó su arma para disparar, pero que todavía no está corroborado que haya sido el asesino del joven de 32 años. Esto contradice al jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, quien había afirmado que el suboficial era el culpable de la muerte.

“Aquí quiero ser responsable, como siempre lo he hecho, a través de mi vida, sobre la situación del suboficial, en este caso de Luis Magallanes. Deberán agotarse las investigaciones a fin de delimitar las responsabilidades y esclarecer las circunstancias del hecho”, afirmó en entrevista con RPP.

Tiburcio subrayó que “así como cualquier ciudadano, el suboficial tiene el derecho de ejercer su defensa sobre los hechos ocurridos, y es responsabilidad de las autoridades dar justicia”. También dijo que la Policía no protege conductas ilícitas, pero que tampoco deja desamparados a sus miembros. “Nosotros siempre, a través del tiempo de mi vida, siempre vamos a defender la causa justa”, declaró.

Al explicar el contexto operativo, detalló que el personal bajo la Dirección de Investigación Criminal participó en el dispositivo policial para la jornada del quince de octubre.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, confirmó que el suboficial de tercera Luis Magallanes, de la División de Investigación Criminal (Dirincri), fue quien realizó el disparo que causó la muerte de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, alias “Trvko”. (Composición: Infobae)

“Todo este planeamiento que realizó la Policía Nacional para la marcha convocada el quince, contenía lineamientos y equipos de intervenciones para la flagrancia delictiva. Esos equipos de flagrancia delictiva estaban dispuestos para personal de la Dirección de Investigación Criminal. Por eso, el efectivo Luis Magallanes es de secuestros”, apuntó.

El ministro enfatizó que “era parte del planeamiento” que agentes de estas divisiones estuvieran presentes y aclaró que no todos tenían armamento. “Cuando hablamos que si ha sido parte del planeamiento, ha sido que todo el personal, tanto de aquellos equipos que se han conformado de flagrancia delictiva, donde está Luis Magallanes, lleven, no lleven armamento. Entonces, este tema, por eso hablamos... era parte de este plan, porque así lo diseñó el planeamiento de la Policía Nacional”, precisó.

La muerte de Eduardo Ruiz

El asesinato de Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, conocido en el mundo artístico como Trvko, ha generado conmoción en el país tras confirmarse que el disparo que le quitó la vida provino de un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP). De acuerdo con las declaraciones del general Óscar Arriola, el responsable fue identificado como el suboficial de tercera Luis Magallanes. El joven rapero perdió la vida el 15 de octubre en la marcha nacional realizada en Lima, en medio de crecientes tensiones sociales y denuncias por el uso excesivo de la fuerza policial.

Ruiz Sanz, de 32 años y residente en el distrito limeño de San Martín de Porres, era una figura en la escena del rap peruano gracias a su enfoque social y la representación de los barrios populares en sus composiciones. Temas como ‘Ratata’, ‘De Norte a Sur’, ‘Osadía’, ‘Que Sopa’ y ‘Rude Boy’ forman parte de su legado musical. Según reportó RPP Noticias, el artista deja a un hijo menor de edad.

El trágico hecho ocurrió en las inmediaciones de Plaza Francia, en el centro de Lima, poco después de que Ruiz fuera impactado por un proyectil de arma de fuego durante la protesta contra el gobierno de transición dirigido por José Jerí. Un informe de Ministerio Público sostuvo que Ruiz Sanz llegó sin signos vitales al Hospital Arzobispo Loayza tras el ataque. La jornada también registró más de 70 policías heridos en enfrentamientos ocurridos en diversos puntos de la capital.

Testigos y familiares de la víctima han señalado que el disparo habría sido realizado por un agente vestido de civil, presuntamente integrante del grupo “terna”, que actuaba sin identificación visible. Un amigo cercano declaró a RPP Noticias: “En la zona donde ha pasado todo estuvieron los peritos: hay tres casquillos de bala que se han podido recoger, pero han sido más de cinco disparos. Este terna estaba acompañado de dos mujeres”. El relato fue respaldado por material audiovisual grabado por otros manifestantes.