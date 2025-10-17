Mujer subió a tender la ropa y encontró a tres robacasas en su vivienda: era la tercera vez que delincuentes asaltaban su hogar

Una vecina del distrito de San Juan de Lurigancho vivió momentos de terror cuando subió a su azotea para tender la ropa y encontró a un robacasas dentro de su vivienda. La mujer, acompañada de su hija, enfrentó al presunto delincuente que había ingresado sigilosamente por una casa contigua abandonada.

“¿Qué haces tú? ¡Desgraciado! ¡Un ratero, vecino! ¡Ratero!”, gritó la mujer al descubrir al sujeto en el último piso de su casa. La escena, registrada en video, fue difundida por Latina Noticias y muestra cómo las víctimas pidieron ayuda a los vecinos mientras intentaban evitar que el hombre escapara.

El hecho ocurrió la mañana del jueves 16 de octubre, cuando tres mujeres que viven en la vivienda —una madre de 63 años y sus dos hijas— se enfrentaron cara a cara con tres presuntos delincuentes que habrían ingresado a través de una propiedad colindante. La rápida reacción de las vecinas permitió alertar a la Policía y frustrar el robo.

Mujer descubrió a ladrones cuando subió a tender la ropa

Según contó la víctima, la madre de familia había subido a la azotea alrededor de las 10 de la mañana para tender la ropa recién lavada. En ese momento escuchó pasos y movimientos extraños en el techo, por lo que decidió llamar a su hija María para que la acompañe a revisar. Al llegar, ambas se encontraron frente a frente con los intrusos.

Vecinas de San Juan de Lurigancho sorprendieron a un robacasas en la azotea de su vivienda y lograron enfrentarlo antes de que escapara. Foto: Composición Infobae Perú

La vivienda contigua por donde ingresaron los ladrones se encuentra abandonada desde hace semanas, según las afectadas.

“Esta casa es una casa abandonada, tomada por el Ministerio de Transportes, porque por aquí va a pasar una obra. El detalle es que no han tapiado, no han cerrado esta casa por la parte de atrás. Todo está totalmente abierto y los delincuentes, fumones, borrachos, hacen de esas casas suyas”, denunció.

Vivieron momentos de tensión al enfrentarse con ladrón

El ingreso de los delincuentes fue posible gracias a un montículo de ladrillos que funcionaba como acceso improvisado desde la vivienda contigua. “Es una escalera que fue aprovechada por los delincuentes. Ahora ya está tapado, pero por ahí entraron”, explicó la víctima.

Durante el hecho, la hermana de María se encontró cara a cara con otro de los sospechosos y trató de detenerlo con un palo de escoba. “Le dije: ‘Párate, joven’, y él me dio una patada. El palo se rompió. Un hombre tiene más fuerza y bajó corriendo. Nosotros detrás de él, pero ya no lo alcanzamos”, relató la mujer.

El ladrón huyó por la puerta principal de la vivienda y, de acuerdo con las cámaras de seguridad, cayó mientras escapaba. Sin embargo, logró levantarse y correr hasta desaparecer por las calles cercanas. Los vecinos de la zona también salieron para ayudar a capturarlo, aunque sin éxito.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que los ladrones huyeron tras ser descubiertos por las vecinas. Foto: Composición Infobae Perú

Vecina denuncia que es la tercera vez que intentan robar su casa

La mujer aseguró que no era la primera vez que delincuentes intentaban ingresar a su domicilio. “Esta es la tercera vez que ya entran a mi casa. Hacen robos menores, como lo llaman los policías”, indicó. Pese a sus denuncias anteriores, afirma que no recibió apoyo suficiente de las autoridades.

“Yo he ido a la policía las otras dos veces. Me dijeron: ‘Bueno, son robos menores, no es causal para poner una denuncia’. Incluso ayer, cuando al ratero lo agarré, tuve que insistir para que me dejen poner la denuncia”, contó María, indignada por la falta de respuesta.

La vecina explicó que uno de los presuntos delincuentes fue reconocido por ella y detenido con ayuda de un efectivo policial. “Yo lo reconocí porque este sinvergüenza regresó, como quien dice, a ver qué pasaba. Corrí hacia donde estaba él y el policía corrió detrás mío. Lo agarramos y nos lo llevamos a la comisaría. Yo misma subí a la camioneta porque quería asegurarme de que se hiciera la denuncia”, narró.

La víctima denunció que es la tercera vez que delincuentes intentan ingresar a su vivienda sin que la policía actúe con rapidez. Foto: Composición Infobae Perú

Víctima denuncia demoras y desinterés en la comisaría

Aunque uno de los sospechosos fue detenido, la víctima denunció haber pasado más de ocho horas en la comisaría para formalizar su denuncia. “He perdido el día, el trabajo, todo. Llegué a las once de la mañana y salí a las siete de la noche. Tuve que declarar dos o tres veces lo mismo”, comentó.

“Uno tiene que hacer un escándalo en la comisaría, amenazar con que voy a llamar a inspectoría o a los medios para que recién actúen. Si no, no pasa nada”, afirmó. La mujer también aseguró que los otros dos sospechosos demoraron horas en ser trasladados al local policial, pese a que los vecinos los habían visto huir juntos.

Finalmente, María responsabilizó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones por no restringir el acceso a las casas abandonadas en la zona donde se desarrollarán las obras del Anillo Periférico Vial. “Desde hace mes y medio pedimos que cierren esas casas y no lo hacen. El único responsable de que esto pase es el ministerio”, declaró.

Los vecinos de San Juan de Lurigancho advirtieron que mientras esas viviendas permanezcan sin resguardo, seguirán expuestos a intentos de robo y a la presencia de delincuentes que aprovechan el abandono para esconderse.