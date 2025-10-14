Perfil y hoja de vida de Aldo Prieto Barrera, nuevo titular del MTC y mano derecha de Gustavo Adrianzén

Fuente: Canal N

El economista Aldo Prieto Barrera, exjefe de gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y exdirector del Banco de la Nación, fue designado este martes como nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante una ceremonia en Palacio de Gobierno.

Magíster en Administración y Gerencia Pública y en Planificación Estratégica del Desarrollo, es considerado el hombre de confianza de Gustavo Adrianzén, antepenúltimo primer ministro durante el gobierno vacado de Dina Boluarte.

Forma parte del equipo del Banco Mundial como consultor de la Corporación Financiera Internacional (IFC), donde trabaja en el fortalecimiento de la inversión pública.

Incurso en el negocio de los casinos, Prieto Barrera estuvo próximo a asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para lo cual presentó su renuncia a la PCM. Sin embargo, luego envió otro documento para que Adrianzén desistiera de aceptar dicha dimisión, según informó el pódcast La Contra.

De acuerdo con la misma fuente, entre 2017 y 2019 fue consultor externo en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y, tras ser despedido, presentó una demanda para exigir el pago de beneficios sociales como si hubiera estado en planilla.

Obtuvo una medida cautelar que obligó a la entidad a continuar los pagos hasta su ingreso como jefe de Gabinete de la PCM. El pódcast también reveló que, un mes después de empezar a trabajar con Adrianzén, un juzgado ordenó una ejecución anticipada de su demanda para que Ositran le pague más de 250 mil soles correspondientes a esos beneficios sociales.

El nuevo titular del MTC también es hermano de Américo Prieto Barrera, exabogado de Antauro Humala —hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016)— y posteriormente personero legal de su partido.

El presidente interino Jerí nombró a Ernesto Álvarez como primer ministro, y designó un gabinete de 19 ministros cinco días después de la destitución de Dina Boluarte

Gabinete

Jerí designó y juramentó en Palacio como primer ministro y líder de su equipo de gestión a Ernesto Álvarez, quien fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014 y que presidió este organismo en el 2012.

El nombre del premier fue anunciado poco antes por un dirigente de su grupo político, el Partido Popular Cristiano (PPC). Para aceptar el cargo público, él solicitó licencia de su militancia en ese partido.

El mandatario interino designó al gabinete de 19 ministros al quinto día de la destitución de la presidenta Boluarte, quien a su vez había asumido al poder hace casi tres años luego de la expulsión de Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso.

La vacancia de Boluarte, acusada de “incapacidad moral” para gobernar, se dio en un contexto de creciente ira popular por aumento de la delincuencia, que generó protestas de jóvenes, grupos civiles y de transportistas afectados por extorsiones y asesinatos de conductores por parte de bandas criminales.

Para este miércoles, grupos civiles, transportistas, políticos de izquierda y jóvenes de la llamada Generación Z han convocado a una marcha nacional de protestas contra el nuevo Gobierno en demanda de medidas contra el crimen y la corrupción, en la primera de fuego para el nuevo Ejecutivo.