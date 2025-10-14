Perú

Perfil y hoja de vida de Aldo Prieto Barrera, nuevo titular del MTC y mano derecha de Gustavo Adrianzén

El economista y exjefe de gabinete de la PCM es considerado hombre de confianza del expremier de Dina Boluarte. Su trayectoria incluye roles en el Banco de la Nación y el Banco Mundial

Por Luis Paucar

Guardar
Fuente: Canal N

El economista Aldo Prieto Barrera, exjefe de gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y exdirector del Banco de la Nación, fue designado este martes como nuevo titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante una ceremonia en Palacio de Gobierno.

Magíster en Administración y Gerencia Pública y en Planificación Estratégica del Desarrollo, es considerado el hombre de confianza de Gustavo Adrianzén, antepenúltimo primer ministro durante el gobierno vacado de Dina Boluarte.

Forma parte del equipo del Banco Mundial como consultor de la Corporación Financiera Internacional (IFC), donde trabaja en el fortalecimiento de la inversión pública.

Incurso en el negocio de los casinos, Prieto Barrera estuvo próximo a asumir la jefatura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), para lo cual presentó su renuncia a la PCM. Sin embargo, luego envió otro documento para que Adrianzén desistiera de aceptar dicha dimisión, según informó el pódcast La Contra.

Es considerado hombre de confianza
Es considerado hombre de confianza de Gustavo Adrianzén, ex primer ministro durante el gobierno vacado de Dina Boluarte

De acuerdo con la misma fuente, entre 2017 y 2019 fue consultor externo en el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y, tras ser despedido, presentó una demanda para exigir el pago de beneficios sociales como si hubiera estado en planilla.

Obtuvo una medida cautelar que obligó a la entidad a continuar los pagos hasta su ingreso como jefe de Gabinete de la PCM. El pódcast también reveló que, un mes después de empezar a trabajar con Adrianzén, un juzgado ordenó una ejecución anticipada de su demanda para que Ositran le pague más de 250 mil soles correspondientes a esos beneficios sociales.

El nuevo titular del MTC también es hermano de Américo Prieto Barrera, exabogado de Antauro Humala —hermano del expresidente Ollanta Humala (2011-2016)— y posteriormente personero legal de su partido.

El presidente interino Jerí nombró
El presidente interino Jerí nombró a Ernesto Álvarez como primer ministro, y designó un gabinete de 19 ministros cinco días después de la destitución de Dina Boluarte

Gabinete

Jerí designó y juramentó en Palacio como primer ministro y líder de su equipo de gestión a Ernesto Álvarez, quien fue magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014 y que presidió este organismo en el 2012.

El nombre del premier fue anunciado poco antes por un dirigente de su grupo político, el Partido Popular Cristiano (PPC). Para aceptar el cargo público, él solicitó licencia de su militancia en ese partido.

El mandatario interino designó al gabinete de 19 ministros al quinto día de la destitución de la presidenta Boluarte, quien a su vez había asumido al poder hace casi tres años luego de la expulsión de Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso.

La vacancia de Boluarte, acusada de “incapacidad moral” para gobernar, se dio en un contexto de creciente ira popular por aumento de la delincuencia, que generó protestas de jóvenes, grupos civiles y de transportistas afectados por extorsiones y asesinatos de conductores por parte de bandas criminales.

Para este miércoles, grupos civiles, transportistas, políticos de izquierda y jóvenes de la llamada Generación Z han convocado a una marcha nacional de protestas contra el nuevo Gobierno en demanda de medidas contra el crimen y la corrupción, en la primera de fuego para el nuevo Ejecutivo.

Temas Relacionados

Aldo Prieto BarreraPCMJosé Jeríperu-politicaGustavo AdrianzénGobierno

Más Noticias

Perfil y hoja de vida de Denisse Miralles, nueva ministra de Economía del gobierno de José Jerí

Asume la conducción del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el gobierno de José Jerí en un escenario marcado por la urgencia de definir el presupuesto de 2026 y el debate legislativo sobre el incremento del gasto público

Perfil y hoja de vida

César Díaz es el nuevo ministro de Defensa: perfil y antecedentes del nuevo titular del Mindef

Asume el cargo en reemplazo de Walter Astudillo, quien ocupó el cargo desde el 13 de febrero del 2023. Se despide tras la vacancia de Dina Boluarte y la renovación del gabinete ministerial por parte del presidente José Jerí

César Díaz es el nuevo

Entradas para la Noche Blanquiazul de vóley 2025: precios y dónde comprar boletos para el cuadrangular de Alianza Lima

Las ‘íntimas’ realizarán su evento de presentación el 25 y 26 de octubre, días en los que se enfrentará a Regatas Lima, Fluminense y River Plate. Conoce todos los detalles de la venta de tickets

Entradas para la Noche Blanquiazul

Perfil de Hugo de Zela Martínez, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores en el Gabinete del presidente José Jerí

El nuevo canciller juró ante el presidente José Jerí. Su regreso marca la vuelta de un diplomático de carrera con amplia trayectoria en América y la OEA, y un perfil técnico en política exterior

Perfil de Hugo de Zela

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

La nueva titular del MIMP inicia su gestión en medio de una mancha sobre el presidente interino, junto con un preocupante aumento de feminicidios y violencia sexual en el país

Perfil de Sandra Gutiérrez, la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Miguel Ángel Espichán asume el

Miguel Ángel Espichán asume el Ministerio del Ambiente para el gobierno interino de José Jerí: perfil del nuevo titular del Minam

Teresa Mera, perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de José Jerí

Perfil de Sandra Gutiérrez, la “guerrera somista” que asume el Ministerio de la Mujer en pleno rechazo feminista a José Jerí

Jorge Figueroa Guzmán jura como titular del Minedu: perfil del nuevo ministro de Educación del gobierno de José Jerí

Perfil de Alfredo Luna Briceño, el nuevo ministro de Cultura en el Gabinete del presidente José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Ricky Trevitazzo devuelve la marca

Ricky Trevitazzo devuelve la marca ‘Skándalo’ a Roly Ortiz y aclara: “Nunca quise apropiarme del nombre”

Darinka Ramírez se lanza como cantante de reggaetón y estrena “Mala jugada”

Macarena Vélez arremete contra Aleska Zambrano, ex de Said Palao: la acusa de “meterse en su relación”

Marcelo Tinelli borra mensaje a Milett Figueroa en sus redes: de la promesa de amor eterno a un texto breve y frío

Patricia Portocarrero revela cómo sobrevivir a tres paros cardiacos le cambió la vida: “Comencé a decir ‘no’”

DEPORTES

Maria Alejandra Marin pondera el

Maria Alejandra Marin pondera el nivel de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: “Venir al bicampeón implica dar lo mejor para un nuevo título”

Club de Liga 2 sufre extorsiones y amenazas en plenas semifinales de ascenso: “Hoy en día el Perú está muy peligroso”

Thaisa Mc Leod no se conforma con su evolución física y fija una meta clara: “Quiero seguir bajando de peso”

Dónde ver Colombia vs Canadá en Perú HOY: canal tv online del amistoso por fecha FIFA 2025

Eddie Fleischman lanzó ácido comentario contra Felipe Chávez: “No es lo que decían en los relatos, no cualquiera es joya”